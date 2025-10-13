Live TV

Donald Trump, noi laude la adresa Giorgiei Meloni: „O politiciană de mare succes"

Data publicării:
giorgia meloni-donald trump-summit egipt-octombrie 2025
Nu este pentru prima dată când Donald Trump îi face complimente Giorgiei Meloni. Foto: Suzanne Plunkett/Pool via Reuters

Prezența Giorgiei Meloni la summitul desfășurat în Egipt nu a trecut neobservată de președintele american Donald Trump. Liderul american a numit-o pe Meloni drept „o femeie frumoasă” și „o politiciană de mare succes”, relatează AFP, conform Agerpres.

„Nu am voie să spun asta, pentru că în mod normal este sfârşitul carierei tale dacă o spui, dar este o tânără femeie frumoasă", a spus cel de-al 47-lea președinte al SUA.

În fotografia de grup a evenimentului, care a reunit aproximativ 30 de personalități din toată lumea, Meloni a fost unica prezență femnină, conform sursei citate.

„Îmi asum riscul", a mai spus liderul de la Casa Albă, căutând-o cu privirea pe Giorgia Meloni. „Unde este? Vă deranjează dacă spun că sunteţi frumoasă? Pentru că este adevărat", a mai spus Trump. „Este foarte respectată în Italia. Este o politiciană de mare succes", a mai completat liderul american. 

Nu este pentru prima dată când Donald Trump îi face complimente Giorgiei Meloni. În decembrie 2024, actualul lider american afirma că Meloni este „fantastică”.

Amintim că un moment inedit s-a petrecut în marja summitului de pace din Egipt, iar protagoniști au fost președintele turc Recep Tayyip Erdoğan și premierul italian Giorgia Meloni. Liderul turc i-a promis lui Meloni că va găsi o modalitate de a o convinge să renunțe la fumat.

Relația specială dintre Donald Trump și Giorgia Meloni: care e miza pentru Italia și cum poate fi afectată relația Romei cu Bruxellesul

Trump, glumeț cu premierul spaniol, la summitul din Egipt, după ce criticase Spania privind finanțarea NATO

