Trump, glumeț cu premierul spaniol, la summitul din Egipt, după ce criticase Spania privind finanțarea NATO

World leaders' summit on ending the Gaza war, in Sharm el-Sheikh
Președintele SUA, Donald Trump, și prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, își strâng mâinile în timp ce pozează pentru o fotografie, la summitul liderilor mondiali privind încheierea războiului din Gaza, în contextul unui acord de schimb de prizonieri și încetare a focului între Israel și Hamas, negociat de SUA, la Sharm el-Sheikh, Egipt, 13 octombrie 2025. Foto: Yoan Valat / Pool via REUTERS

Preşedintele american Donald Trump a glumit pe tema dezacordurilor cu Spania privind cheltuielile pentru apărare în timpul discursului său final de la summitul dedicat încheierii războiului din Gaza care a avut loc luni, în Egipt, la care a participat şi prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez, pe care l-a întrebat dacă „lucrează deja la asta”.

La jumătatea unui discurs lung şi dezlânat, transmite agenția spaniolă EFE preluată de Agerpres, în care Trump i-a felicitat pe fiecare dintre liderii prezenţi la întâlnire pentru rolul lor în aducerea păcii în Orientul Mijlociu, preşedintele american a vorbit pe un ton relaxat şi evident prietenos despre Spania şi recentele sale declaraţii privind oportunitatea expulzării ţării iberice din NATO din cauza lipsei de angajament a acesteia faţă de investiţiile în apărare.

Sanchez se afla aşezat chiar în spatele lui Trump, într-un grup de alţi şefi de stat şi de guvern, între care premierii Italiei, Georgia Meloni, Regatului Unit, Keir Stramer, şi respectiv Canadei, Mark Carney, între alţii. Aceştia au ascultat cu tot mai mare nerăbdare lungul discurs al preşedintelui american, în care Trump a avut glume şi linguşiri pentru toată lumea, comentează EFE.

U.S. President Trump participates in the official signing of the first phase of the Gaza ceasefire agreement, in Sharm El-Sheikh
Președintele SUA, Donald Trump, ține un discurs alături de președintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi, prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez, prim-ministrul italian Giorgia Meloni, prim-ministrul britanic Keir Starmer și prim-ministrul canadian Mark Carney, după semnarea oficială a primei faze a acordului de încetare a focului din Gaza între Israel și Hamas, în cadrul summitului liderilor mondiali privind încheierea războiului din Gaza, la Sharm El-Sheikh, Egipt, 13 octombrie 2025. Foto: Reuters / Evelyn Hockstein

Cu câteva ore mai devreme, Sanchez şi Trump s-au salutat cordial şi şi-au zâmbit, la sosirea preşedintelui american la Summitul de Pace pentru Gaza de la Sharm el-Sheikh, unde a ajuns cu mare întârziere.

La patru zile după ce a propus ieşirea Spaniei din NATO, preşedintele SUA l-a aşteptat pe Sanchez cu zâmbetul pe buze. Cei doi şi-au strâns mâinile, iar prim-ministrul spaniol i-a zâmbit la rândul său, în momentul în care au schimbat câteva cuvinte.

În timp ce pozau pentru reporteri, Trump, aşa cum a făcut şi cu alţi lideri, l-a tras uşor pe Sanchez de braţ, iar prim-ministrul spaniol şi-a pus scurt mâna pe spatele preşedintelui SUA.

Trump a coprezidat summitul de la Sharm el Sheikh împreună cu preşedintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi, iar Sanchez s-a numărat printre cei 30 de lideri şi şefi ai organizaţiilor internaţionale invitaţi la reuniune.

După ce Trump a propus retragerea Spaniei din NATO, guvernul spaniol s-a declarat extrem de relaxat, deoarece Spania este un membru cu drepturi depline şi angajat al NATO şi îşi îndeplineşte obiectivele la fel de mult ca Statele Unite.

La ultimul summit NATO, Spania a fost singura ţară membră care nu s-a angajat să aloce 5% din PIB pentru cheltuieli de apărare, ceea ce a provocat critici din partea preşedintelui SUA.

