Întâlnire SUA - Ucraina: delegația ucraineană a ajuns la Miami pentru discuții cu emisarii lui Donald Trump

Steaguri SUA - Ucraina. Foto: Shutterstock

O delegație ucraineană a sosit la Miami pentru discuții bilaterale cu reprezentanții SUA, în contextul în care Kievul și Washingtonul se pregătesc să discute despre garanțiile de securitate, politica sancțiunilor și următoarele etape ale eforturilor diplomatice menite să pună capăt războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei, relatează Kyiv Post.

Întâlnirea are loc pe fondul intensificării dialogului politic dintre cele două țări și vine după amânări repetate ale negocierilor trilaterale mai ample la care ar fi trebuit să participe și Rusia.

Potrivit agenției Ukrinform, delegația ucraineană este formată din mai mulți înalți oficiali implicați în domeniul securității naționale și al negocierilor politice. Echipa este condusă de Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, și este formată din Kirilo Budanov, șeful Biroului Prezidențial, Sergii Kislitsia, prim-adjunct al șefului Biroului Prezidențial, și David Arakhamia, liderul facțiunii parlamentare „Slujitorul Poporului”.

Se preconizează că partea americană va fi reprezentată de trimisul special al Casei Albe, Steve Witkoff, și de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.

Discuțiile sunt programate să aibă loc sâmbătă și se așteaptă ca acestea să se concentreze asupra domeniilor-cheie de cooperare dintre Kiev și Washington. Se preconizează că oficialii ucraineni vor aborda aspecte legate de apărarea aeriană, sprijinul militar continuu și acordurile mai ample de securitate dintre cele două țări.

De asemenea, discuțiile vor viza probabil sancțiunile împotriva Rusiei și eventualele acorduri menite să consolideze securitatea pe termen lung a Ucrainei și procesul de reconstrucție postbelică.

Volodimir Zelenski a dat de înțeles că Ucraina ar putea propune, de asemenea, o colaborare cu Statele Unite în domeniul producției de drone, în cadrul unor parteneriate mai ample din sectorul industrial al apărării.

Liderul de la Kiev a declarat că decizia de a trimite delegația ucraineană în Statele Unite a avut ca scop relansarea eforturilor diplomatice care se aflau în impas.

„A existat o pauză în negocieri, este timpul să o încheiem”, a spus el, adăugând că Ucraina „face tot posibilul pentru a se asigura că negocierile sunt cu adevărat semnificative”.

Se preconizează, de asemenea, că întâlnirea de la Miami va servi drept etapă pregătitoare pentru viitoarele discuții trilaterale între Ucraina, Statele Unite și Rusia.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat la începutul acestei săptămâni că discuțiile trilaterale dintre Rusia, Statele Unite și Ucraina sunt momentan suspendate.

„Grupul trilateral este în pauză”, a spus Peskov, adăugând că relațiile dintre Moscova și Kiev continuă în ceea ce privește aspectele umanitare, precum schimbul de prizonieri și repatrierea soldaților căzuți la datorie.

Zelenski a declarat că partea ucraineană intenționează să discute posibile date și formate pentru următoarea rundă de negocieri, care fusese amânată anterior. Peskov a confirmat că discuțiile actuale din Statele Unite sunt strict bilaterale și nu implică participarea Rusiei.

Eforturile diplomatice menite să impulsioneze negocierile privind încetarea războiului s-au confruntat cu întârzieri în ultimele săptămâni. Reprezentanții oficiali ucraineni și americani luaseră în calcul, anterior, organizarea unor noi discuții, inclusiv a unor negocieri privind un eventual cadru de pace, la începutul lunii martie.

Cu toate acestea, escaladarea conflictului armat în care sunt implicate Statele Unite și Israelul împotriva Iranului a perturbat calendarul diplomatic, amânând întâlnirile programate și complicând coordonarea dintre părți.

Discuțiile de la Miami sunt considerate acum un pas către reluarea negocierilor în condiții adaptate, Kievul urmărind să-și asigure sprijinul continuu al Occidentului, explorând în același timp căi către o soluționare viitoare.

