Jack Smith, procurorul care l-a anchetat pe Trump: „A încercat să inverseze rezultatele alegerilor și a încălcat, deliberat, legile”

Preşedintele american Donald Trump a încercat în mod ilegal „să inverseze rezultatele alegerilor” din 2020 şi ulterior să împiedice transferul de putere către succesorul său Joe Biden, reafirmă joi fostul procuror special american Jack Smith, care iniţiase în justiţie două cazuri penale contra lui Trump, transmit Reuters şi AFP.

„Departe de a accepta înfrângerea sa în alegerile prezidenţiale din 2020, preşedintele Trump s-a angajat într-un plan ilegal pentru a inversa rezultatele şi a împiedica transferul juridic al puterii” către democratul Joe Biden, câştigătorul scrutinului, urmează să declare joi Jack Smith în faţa comisiei de afaceri juridice a Camerei Reprezentanţilor, potrivit textului intervenţiei sale publicat de media americane, scrie Agerpres.

„Am luat deciziile fără a ţine cont de orientarea, activităţile sau convingerile politice ale preşedintelui Trump sau de candidatura sa în 2024. Preşedintele Trump a fost inculpat pentru că probele demonstrau că a încălcat în mod deliberat legile pe care jurase să le respecte”, adaugă Smith.

Cazuri închise

Însă după alegerea lui Donald Trump în noiembrie 2024, procurorul federal a închis două proceduri pe care le declanşase contra lui Trump, una pentru tentativă ilegală de a inversa rezultatele alegerilor din 2020 şi cealaltă pentru păstrarea în mod ilegal, după plecarea de la Casa Albă, a unor documente declarate clasificate.

Departamentul Justiţiei american şi-a urmat politica ce constă în a nu urmări în justiţie un preşedinte al SUA aflat în funcţie.

Însă în ianuarie 2025, în raportul său final privind scandalul de ingerinţă electorală din 2020, Jack Smith s-a declarat convins că „fără alegerea lui Trump şi revenirea sa iminentă la preşedinţie” ar fi reuşit să obţină condamnarea miliardarului republican.

Smith a depus mărturie, cu caracter privat, în faţa acestei comisii în luna decembrie, atunci când a apărat investigaţia sa cu privire la Donald Trump, afirmând că baza acuzărilor „rămâne integral reprezentată de preşedintele Trump şi acţiunile sale”.

Mărturia lui Jack Smith

În ajunul Anului Nou, Camera Reprezentanţilor a dezvăluit 255 de pagini ale transcriptului mărturiei lui Jack Smith de la jumătatea lunii decembrie. Potrivit acestui transcript, Jack Smith afirmă că Trump a recunoscut în faţa mai multor persoane că pierduse alegerile din 2020 împotriva lui Joe Biden.

Public, Donald Trump a susţinut că a câştigat alegerile prezidenţiale din 2020. Simpatizanţii săi au luat cu asalt clădirea Capitoliului Statelor Unite pe 6 ianuarie 2021, într-o încercare nereuşită de a împiedica Congresul să valideze rezultatele acelui scrutin. După preluarea celui de-al doilea mandat de preşedinte în ianuarie 2025, Trump i-a graţiat pe participanţii la revoltă.

În 2023, Smith şi echipa sa l-au acuzat pe Trump de păstrarea în mod ilegal a unor documente declarate clasificate, după primul sau mandat de preşedinte, şi conspiraţie pentru anularea rezultatelor alegerilor din 2020. El a renunţat la ambele cazuri după ce Donald Trump a câştigat alegerile din 2024, argumentând decizia prin politica Departamentului Justiţiei împotriva acuzării unui preşedinte în funcţie.

