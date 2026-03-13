Live TV

Luptă în interiorul Casei Albe privind războiul din Iran: consilierii lui Trump încearcă să influențeze traiectoria conflictului

Data publicării:
Iran: US-Israeli Strikes On The Shahran Oil Depot
Atacurile SUA-Israel asupra depozitului petrolier Shahran. Foto: Profimedia
Din articol
În căutarea unei ieșiri „Îi va oferi președintelui o marjă de manevră”

O luptă complexă în interiorul Casei Albe stă la baza declarațiilor publice schimbătoare ale președintelui american Donald Trump cu privire la cursul războiului cu Iranul, în timp ce consilierii dezbat când și cum să declare victoria, chiar și în contextul în care conflictul se extinde în Orientul Mijlociu, relatează Reuters.

Unii oficiali și consilieri îl avertizează pe Trump că prețurile în creștere ale benzinei ar putea avea un cost politic pentru atacurile SUA-Israel asupra Iranului, în timp ce unii reprezentanți ai liniei dure îl presează pe liderul de la Casa Albă să mențină ofensiva împotriva Republicii Islamice, potrivit interviurilor cu un consilier al lui Trump și alți apropiați ai deliberărilor.

Observațiile lor transmise agenției Reuters oferă o perspectivă inedită asupra procesului decizional din cadrul Casei Albe, care își ajustează abordarea față de cea mai mare operațiune militară americană de la războiul din Irak din 2003.

Manevrele din culise subliniază miza mare cu care se confruntă Donald Trump, care s-a întors la putere anul trecut promițând că va evita intervențiile militare „stupide”, la aproape două săptămâni după ce a aruncat națiunea într-un război care a zguduit piețele financiare globale și a perturbat comerțul internațional cu petrol.

Lupta pentru atenția lui Trump este o caracteristică a președinției sale, dar de data aceasta consecințele sunt o chestiune de război și pace într-una dintre cele mai volatile și critice regiuni din punct de vedere economic din lume.

Îndepărtându-se de obiectivele ambițioase pe care le-a stabilit la lansarea războiului pe 28 februarie, Trump a subliniat în ultimele zile că privește conflictul ca pe o campanie limitată, ale cărei obiective au fost în mare parte îndeplinite. Dar mesajul rămâne neclar pentru mulți, inclusiv pentru piețele energetice, care au oscilat în ambele direcții ca răspuns la declarațiile celui de-al 47-lea președinte american.

El a declarat miercuri, în cadrul unui miting electoral în Kentucky, că „am câștigat” războiul, apoi a schimbat brusc tonul: „Nu vrem să plecăm mai devreme, nu-i așa? Trebuie să ducem treaba la bun sfârșit”.

Consilierii economici și oficialii, inclusiv cei din Departamentul Trezoreriei și din Consiliul Economic Național, l-au avertizat pe Trump că un șoc petrolier și creșterea prețurilor la benzină ar putea eroda rapid sprijinul intern pentru război, au declarat consilierul și alte două persoane apropiate deliberărilor, care au vorbit sub condiția anonimatului pentru a dezvălui discuțiile interne.

Consilierii politici, printre care șefa de cabinet Susie Wiles și adjunctul acesteia James Blair, susțin argumente similare, concentrându-se pe consecințele politice ale creșterii prețurilor la benzină și îndemnându-l pe Trump să definească victoria în mod restrictiv și să semnaleze că operațiunea este limitată și aproape finalizată, au afirmat sursele.

În direcția opusă se află vocile agresive care îl îndeamnă pe Trump să mențină presiunea militară asupra Iranului, printre care se numără legislatori republicani precum senatorii americani Lindsey Graham și Tom Cotton, precum și comentatori media precum Mark Levin, potrivit unor persoane familiarizate cu problema.

Ei susțin că SUA trebuie să împiedice Iranul să obțină arme nucleare și să răspundă cu forță la atacurile asupra trupelor și navelor americane.

O a treia forță provine din baza populistă a lui Trump și din personalități precum strategul Steve Bannon și personalitatea de televiziune de dreapta Tucker Carlson, care au făcut presiuni asupra lui și a consilierilor săi de top pentru a evita să fie târâți într-un alt conflict prelungit în Orientul Mijlociu.

„El permite celor radicali să creadă că lupta continuă, vrea ca piețele să creadă că războiul s-ar putea termina în curând și ca baza sa electorală să creadă că escaladarea va fi limitată”, a declarat consilierul lui Trump.

Solicitată să comenteze, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat într-un comunicat: „Această poveste se bazează pe bârfe și speculații provenite de la surse anonime care nici măcar nu sunt prezente la discuțiile cu președintele Trump.

Președintele este cunoscut pentru faptul că știe să asculte și că solicită opiniile multor persoane, dar, în cele din urmă, toată lumea știe că el este cel care ia deciziile finale și cel mai bun mesager al său”, a spus ea. „Întreaga echipă a președintelui se concentrează pe asigurarea îndeplinirii integrale a obiectivelor operațiunii Epic Fury.”

Alte persoane numite pentru rolurile lor în deliberări nu au răspuns imediat la întrebările Reuters.

În căutarea unei ieșiri

În decizia de a duce America la război, liderul american a oferit puține explicații, iar obiectivele declarate ale administrației au variat de la împiedicarea unui atac iminent din partea Iranului la paralizarea programului său nuclear și înlocuirea guvernului său.

În încercarea de a ieși dintr-un conflict nepopular, Trump încearcă să jongleze cu narațiuni contradictorii care, potrivit unor critici, au complicat o situație deja dificilă, Iranul rămânând sfidător în ciuda devastatorului atac aerian american-israelian.

Consilierii politici și economici de vârf, ale căror avertismente înainte de război cu privire la potențialul șoc economic au fost în mare parte ignorate, par să fi jucat un rol major în eforturile depuse de Trump săptămâna aceasta pentru a liniști piețele nervoase și a limita creșterea prețurilor la petrol și gaze.

Schimbarea sa publică de a minimiza impactul războiului, descriindu-l ca o „excursie pe termen scurt”, și insistența sa că majorările prețurilor la benzină vor fi de scurtă durată păreau menite să calmeze temerile legate de un conflict fără sfârșit.

Unii dintre principalii săi consilieri i-au recomandat să depună eforturi pentru a ajunge la o concluzie a conflictului pe care să o poată numi un triumf, cel puțin din punct de vedere militar, au afirmat sursele, chiar dacă o mare parte din conducerea iraniană va supraviețui, împreună cu rămășițele programului nuclear pe care campania ar fi trebuit să îl vizeze.

Valuri succesive de atacuri aeriene americane și israeliene au ucis o serie de lideri iranieni de vârf, printre cei aproximativ 2.000 de oameni afectați în total – unii dintre ei aflați chiar în Liban –, au devastat arsenalul de rachete balistice al Iranului, au scufundat o mare parte din marina sa și i-au diminuat capacitatea de a sprijini grupările armate din Orientul Mijlociu.

Însă realizările militare au fost serios subminate de intensificarea atacurilor Iranului asupra petrolierelor și instalațiilor de transport din Golf, ceea ce a dus la creșterea prețurilor petrolului.

Trump a declarat că va decide când va pune capăt campaniei. El și consilierii săi afirmă că sunt cu mult înaintea termenului de patru până la șase săptămâni anunțat inițial de liderul de la Casa Albă. Motivele schimbătoare care au dus la declanșarea conflictului, care s-a extins în mai mult de o jumătate de duzină de alte țări, au făcut și mai dificilă previziunea evoluției viitoare.

Analiștii spun că, din punctul lor de vedere, conducătorii Iranului vor revendica victoria, pur și simplu pentru că au supraviețuit atacului SUA-Israel, mai ales după ce și-au demonstrat capacitatea de a riposta și de a provoca daune Israelului, SUA și aliaților acestora.

Strâmtoarea Ormuz va avea un rol crucial în evoluția finală a războiului. O cincime din transporturile mondiale de petrol, care traversează în mod normal această cale navigabilă îngustă, au ajuns aproape în impas. În ultimele zile, Iranul a atacat petroliere în apele teritoriale irakiene și alte nave în apropierea strâmtorii, iar noul lider suprem Mojtaba Khamenei a promis că o va menține închisă.

Dacă strânsoarea Iranului asupra căii navigabile va determina creșterea prețurilor la benzină în SUA, acest lucru ar putea spori presiunea politică asupra lui Trump pentru a pune capăt campaniei militare, în scopul de a ajuta Partidul Republican, care apără majorități restrânse în Congres în alegerile intermediare din noiembrie.

Trump s-a abținut recent să promoveze ideea că războiul urmărește răsturnarea guvernului de la Teheran. Serviciile secrete americane indică faptul că conducerea Iranului nu riscă să se prăbușească în curând, a raportat miercuri Reuters.

„Îi va oferi președintelui o marjă de manevră”

Cel puțin o parte din confuzia privind traiectoria războiului pare să aibă rădăcini în succesul rapid al armatei americane în Venezuela.

De la începutul războiului, unii consilieri s-au străduit să-l convingă pe Trump că operațiunea din Iran nu se va desfășura în același mod ca raidul din 3 ianuarie din Venezuela, în urma căruia a fost capturat președintele Nicolas Maduro, potrivit unei alte surse familiarizate cu gândirea administrației.

Această operațiune i-a deschis lui Trump calea pentru a-i constrânge pe foștii loialiști ai lui Maduro să-i acorde o influență considerabilă asupra vastelor rezerve de petrol ale țării – fără a fi nevoie de o acțiune militară extinsă din partea SUA.

Iranul, în schimb, s-a dovedit a fi un adversar mult mai dur și mai bine înarmat, cu un establishment clerical și de securitate bine înrădăcinat.

Experții au respins afirmațiile consilierilor lui Trump potrivit cărora Iranul era la câteva săptămâni distanță de a putea produce o armă nucleară, în ciuda insistenței președintelui din iunie că bombardamentele americane și israeliene au „distrus” programul său nuclear.

Se crede că cea mai mare parte a stocului de uraniu puternic îmbogățit al Iranului a fost distrusă în urma atacurilor din iunie, ceea ce înseamnă că materialul ar putea fi recuperat și purificat pentru a fi utilizat în fabricarea bombelor. Iranul a negat întotdeauna că ar urmări să obțină arme nucleare.

Dacă războiul se prelungește, numărul victimelor americane crește și costurile economice se multiplică, unii analiști spun că acest lucru ar putea eroda sprijinul bazei politice a lui Trump. Dar, în ciuda criticilor din partea unor susținători care se opun intervențiilor militare, membrii mișcării sale „Make America Great Again” (Să facem America din nou măreață) i-au rămas până acum în mare parte alături în ceea ce privește Iranul.

„Baza MAGA îi va oferi președintelui o marjă de manevră”, a spus strategul republican Ford O'Connell.

Citește și: 

Alegerea lui Mojtaba Khamenei ca lider suprem arată că mașinăria de război iraniană poate merge pe pilot automat

Cinci scenarii la Washington pentru sfârșitul războiului cu Iranul (Axios)

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ursula von der Leyen.
1
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
2
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
3
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
4
Primul mesaj oficial al liderului suprem Mojtaba Khamenei: Toate bazele SUA vor fi...
atac cu rachete ucraina
5
Kremlinul amenință Marea Britanie după ce ucrainenii au atacat o fabrică militară din...
Totul s-a terminat, după mesajul lui Donald Trump. Casa Albă, fără reacție
Digi Sport
Totul s-a terminat, după mesajul lui Donald Trump. Casa Albă, fără reacție
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump
Donald Trump susține că este o „mare onoare” să ucidă lideri ai regimului din Iran: „Priviți ce se întâmplă astăzi”
trump golden dome
Japonia, gata să se alăture scutului antirachetă „Domul de Aur”. Anunțul ar putea veni după întâlnirea lui Sanae Takaichi cu Trump
Avion KC-135
Doborârea unui avion-cisternă american a fost revendicată: „În apărarea suveranităţii şi spaţiului aerian al ţării noastre”
Iran harta
Un soldat francez a murit în timpul unui atac în Irak. Alți cinci au fost răniți. Misiunea lor nu avea legătură cu războiul din Iran
Screenshot 2026-03-13 at 07.44.40
MAE anunță revenirea în țară a altor 96 de români, de la Muscat, cu un zbor de repatriere organizat cu ajutorul UE
Recomandările redacţiei
pompa de benzina
Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Motorina se apropie de pragul de...
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 14. Iranienii amenință cu...
pupitru psd
Cum vrea PSD să scape de Ilie Bolojan din fruntea Guvernului: cele...
Macheta
Ce caută un sistem rus de apărare aeriană Buk-M3 în Alabama, SUA...
Ultimele știri
Zelenski, primit la Paris de Macron. Franța vrea ca Ucraina să nu fie „eclipsată” de criza din Iran
Mihai Fifor continuă atacurile PSD pe Facebook la adresa lui Ilie Bolojan: „Premierul-frână trebuie să plece”
Scădere dramatică a pieţei imobiliare din Dubai: 20% în doar cinci zile. Autoritățile dau vina pe „oamenii care urăsc viața”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii sunt favorizate de astre între 16 și 22 martie. E săptămâna banilor pentru acești nativi
Cancan
Adevărul despre puii galbeni din comerț. Sunt sau nu vopsiți?
Fanatik.ro
Paradisul bugetar de la CJ Ilfov, demascat de Curtea de Conturi. Armata de șefi cu salarii majorate ilegal în...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
VAR în SuperLiga, la fel ca în top 5 campionate ale Europei! Cât vor plăti cluburile pentru implementarea...
Adevărul
Balerina Tetiana, lunetistă de elită pe frontul din Ucraina: „Fiecare mișcare necesită precizie, la fel ca la...
Playtech
Sunt sau nu vopsiţi puii galbeni din comerţ? Explicaţiile producătorilor şi ale unui profesor universitar
Digi FM
"Nu știu dacă mai e cineva atât de bun, blând, generos și un prieten minunat". Prietenii lui Mugurel Vrabete...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără milă! Iranul a venit cu răspunsul, la câteva ore de la anunțul lui Donald Trump care a făcut înconjurul...
Pro FM
Mugurel Vrabete, basistul de la Holograf, a murit. Ce se știe despre cei trei copii ai săi, unul avut dintr-o...
Film Now
Ce face și cum arată azi Izzie Stevens din "Anatomia lui Grey". Katherine Heigl e măritată și are trei copii
Adevarul
Chipul unui grec condamnat la 8 ani de pușcărie apare într-un mozaic de la Mitropolia din Iași, alături de...
Newsweek
Bugetul, adoptat de guvern. 2.000.000 pensionari cu pensii sub 2.000 lei iau ajutor la pensie. Ce bani se dau?
Digi FM
Adio, Oscar? Gafa care l-ar putea costa trofeul pe Timothée Chalamet
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O terapie care combină trei medicamente elimină cancerul pancreatic şi previne reapariţia acestuia, potrivit...
Digi Animal World
Momentul când un polițist prinde un crocofil cu lopata. Reptila se afla pe veranda unei familii din Australia
Film Now
De ce arată Brad Pitt atât de tânăr la 62 de ani. Ce spune celebrul chirurg plastician Terry Dubrow despre...
UTV
Vedetele din România reacționează la scumpirea carburanților. „Dau pe motorină aproape cât pe o chirie”