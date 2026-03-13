Luptă în interiorul Casei Albe privind războiul din Iran: consilierii lui Trump încearcă să influențeze traiectoria conflictului

O luptă complexă în interiorul Casei Albe stă la baza declarațiilor publice schimbătoare ale președintelui american Donald Trump cu privire la cursul războiului cu Iranul, în timp ce consilierii dezbat când și cum să declare victoria, chiar și în contextul în care conflictul se extinde în Orientul Mijlociu, relatează Reuters.

Unii oficiali și consilieri îl avertizează pe Trump că prețurile în creștere ale benzinei ar putea avea un cost politic pentru atacurile SUA-Israel asupra Iranului, în timp ce unii reprezentanți ai liniei dure îl presează pe liderul de la Casa Albă să mențină ofensiva împotriva Republicii Islamice, potrivit interviurilor cu un consilier al lui Trump și alți apropiați ai deliberărilor.

Observațiile lor transmise agenției Reuters oferă o perspectivă inedită asupra procesului decizional din cadrul Casei Albe, care își ajustează abordarea față de cea mai mare operațiune militară americană de la războiul din Irak din 2003.

Manevrele din culise subliniază miza mare cu care se confruntă Donald Trump, care s-a întors la putere anul trecut promițând că va evita intervențiile militare „stupide”, la aproape două săptămâni după ce a aruncat națiunea într-un război care a zguduit piețele financiare globale și a perturbat comerțul internațional cu petrol.

Lupta pentru atenția lui Trump este o caracteristică a președinției sale, dar de data aceasta consecințele sunt o chestiune de război și pace într-una dintre cele mai volatile și critice regiuni din punct de vedere economic din lume.

Îndepărtându-se de obiectivele ambițioase pe care le-a stabilit la lansarea războiului pe 28 februarie, Trump a subliniat în ultimele zile că privește conflictul ca pe o campanie limitată, ale cărei obiective au fost în mare parte îndeplinite. Dar mesajul rămâne neclar pentru mulți, inclusiv pentru piețele energetice, care au oscilat în ambele direcții ca răspuns la declarațiile celui de-al 47-lea președinte american.

El a declarat miercuri, în cadrul unui miting electoral în Kentucky, că „am câștigat” războiul, apoi a schimbat brusc tonul: „Nu vrem să plecăm mai devreme, nu-i așa? Trebuie să ducem treaba la bun sfârșit”.

Consilierii economici și oficialii, inclusiv cei din Departamentul Trezoreriei și din Consiliul Economic Național, l-au avertizat pe Trump că un șoc petrolier și creșterea prețurilor la benzină ar putea eroda rapid sprijinul intern pentru război, au declarat consilierul și alte două persoane apropiate deliberărilor, care au vorbit sub condiția anonimatului pentru a dezvălui discuțiile interne.

Consilierii politici, printre care șefa de cabinet Susie Wiles și adjunctul acesteia James Blair, susțin argumente similare, concentrându-se pe consecințele politice ale creșterii prețurilor la benzină și îndemnându-l pe Trump să definească victoria în mod restrictiv și să semnaleze că operațiunea este limitată și aproape finalizată, au afirmat sursele.

În direcția opusă se află vocile agresive care îl îndeamnă pe Trump să mențină presiunea militară asupra Iranului, printre care se numără legislatori republicani precum senatorii americani Lindsey Graham și Tom Cotton, precum și comentatori media precum Mark Levin, potrivit unor persoane familiarizate cu problema.

Ei susțin că SUA trebuie să împiedice Iranul să obțină arme nucleare și să răspundă cu forță la atacurile asupra trupelor și navelor americane.

O a treia forță provine din baza populistă a lui Trump și din personalități precum strategul Steve Bannon și personalitatea de televiziune de dreapta Tucker Carlson, care au făcut presiuni asupra lui și a consilierilor săi de top pentru a evita să fie târâți într-un alt conflict prelungit în Orientul Mijlociu.

„El permite celor radicali să creadă că lupta continuă, vrea ca piețele să creadă că războiul s-ar putea termina în curând și ca baza sa electorală să creadă că escaladarea va fi limitată”, a declarat consilierul lui Trump.

Solicitată să comenteze, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat într-un comunicat: „Această poveste se bazează pe bârfe și speculații provenite de la surse anonime care nici măcar nu sunt prezente la discuțiile cu președintele Trump.

Președintele este cunoscut pentru faptul că știe să asculte și că solicită opiniile multor persoane, dar, în cele din urmă, toată lumea știe că el este cel care ia deciziile finale și cel mai bun mesager al său”, a spus ea. „Întreaga echipă a președintelui se concentrează pe asigurarea îndeplinirii integrale a obiectivelor operațiunii Epic Fury.”

Alte persoane numite pentru rolurile lor în deliberări nu au răspuns imediat la întrebările Reuters.

În căutarea unei ieșiri

În decizia de a duce America la război, liderul american a oferit puține explicații, iar obiectivele declarate ale administrației au variat de la împiedicarea unui atac iminent din partea Iranului la paralizarea programului său nuclear și înlocuirea guvernului său.

În încercarea de a ieși dintr-un conflict nepopular, Trump încearcă să jongleze cu narațiuni contradictorii care, potrivit unor critici, au complicat o situație deja dificilă, Iranul rămânând sfidător în ciuda devastatorului atac aerian american-israelian.

Consilierii politici și economici de vârf, ale căror avertismente înainte de război cu privire la potențialul șoc economic au fost în mare parte ignorate, par să fi jucat un rol major în eforturile depuse de Trump săptămâna aceasta pentru a liniști piețele nervoase și a limita creșterea prețurilor la petrol și gaze.

Schimbarea sa publică de a minimiza impactul războiului, descriindu-l ca o „excursie pe termen scurt”, și insistența sa că majorările prețurilor la benzină vor fi de scurtă durată păreau menite să calmeze temerile legate de un conflict fără sfârșit.

Unii dintre principalii săi consilieri i-au recomandat să depună eforturi pentru a ajunge la o concluzie a conflictului pe care să o poată numi un triumf, cel puțin din punct de vedere militar, au afirmat sursele, chiar dacă o mare parte din conducerea iraniană va supraviețui, împreună cu rămășițele programului nuclear pe care campania ar fi trebuit să îl vizeze.

Valuri succesive de atacuri aeriene americane și israeliene au ucis o serie de lideri iranieni de vârf, printre cei aproximativ 2.000 de oameni afectați în total – unii dintre ei aflați chiar în Liban –, au devastat arsenalul de rachete balistice al Iranului, au scufundat o mare parte din marina sa și i-au diminuat capacitatea de a sprijini grupările armate din Orientul Mijlociu.

Însă realizările militare au fost serios subminate de intensificarea atacurilor Iranului asupra petrolierelor și instalațiilor de transport din Golf, ceea ce a dus la creșterea prețurilor petrolului.

Trump a declarat că va decide când va pune capăt campaniei. El și consilierii săi afirmă că sunt cu mult înaintea termenului de patru până la șase săptămâni anunțat inițial de liderul de la Casa Albă. Motivele schimbătoare care au dus la declanșarea conflictului, care s-a extins în mai mult de o jumătate de duzină de alte țări, au făcut și mai dificilă previziunea evoluției viitoare.

Analiștii spun că, din punctul lor de vedere, conducătorii Iranului vor revendica victoria, pur și simplu pentru că au supraviețuit atacului SUA-Israel, mai ales după ce și-au demonstrat capacitatea de a riposta și de a provoca daune Israelului, SUA și aliaților acestora.

Strâmtoarea Ormuz va avea un rol crucial în evoluția finală a războiului. O cincime din transporturile mondiale de petrol, care traversează în mod normal această cale navigabilă îngustă, au ajuns aproape în impas. În ultimele zile, Iranul a atacat petroliere în apele teritoriale irakiene și alte nave în apropierea strâmtorii, iar noul lider suprem Mojtaba Khamenei a promis că o va menține închisă.

Dacă strânsoarea Iranului asupra căii navigabile va determina creșterea prețurilor la benzină în SUA, acest lucru ar putea spori presiunea politică asupra lui Trump pentru a pune capăt campaniei militare, în scopul de a ajuta Partidul Republican, care apără majorități restrânse în Congres în alegerile intermediare din noiembrie.

Trump s-a abținut recent să promoveze ideea că războiul urmărește răsturnarea guvernului de la Teheran. Serviciile secrete americane indică faptul că conducerea Iranului nu riscă să se prăbușească în curând, a raportat miercuri Reuters.

„Îi va oferi președintelui o marjă de manevră”

Cel puțin o parte din confuzia privind traiectoria războiului pare să aibă rădăcini în succesul rapid al armatei americane în Venezuela.

De la începutul războiului, unii consilieri s-au străduit să-l convingă pe Trump că operațiunea din Iran nu se va desfășura în același mod ca raidul din 3 ianuarie din Venezuela, în urma căruia a fost capturat președintele Nicolas Maduro, potrivit unei alte surse familiarizate cu gândirea administrației.

Această operațiune i-a deschis lui Trump calea pentru a-i constrânge pe foștii loialiști ai lui Maduro să-i acorde o influență considerabilă asupra vastelor rezerve de petrol ale țării – fără a fi nevoie de o acțiune militară extinsă din partea SUA.

Iranul, în schimb, s-a dovedit a fi un adversar mult mai dur și mai bine înarmat, cu un establishment clerical și de securitate bine înrădăcinat.

Experții au respins afirmațiile consilierilor lui Trump potrivit cărora Iranul era la câteva săptămâni distanță de a putea produce o armă nucleară, în ciuda insistenței președintelui din iunie că bombardamentele americane și israeliene au „distrus” programul său nuclear.

Se crede că cea mai mare parte a stocului de uraniu puternic îmbogățit al Iranului a fost distrusă în urma atacurilor din iunie, ceea ce înseamnă că materialul ar putea fi recuperat și purificat pentru a fi utilizat în fabricarea bombelor. Iranul a negat întotdeauna că ar urmări să obțină arme nucleare.

Dacă războiul se prelungește, numărul victimelor americane crește și costurile economice se multiplică, unii analiști spun că acest lucru ar putea eroda sprijinul bazei politice a lui Trump. Dar, în ciuda criticilor din partea unor susținători care se opun intervențiilor militare, membrii mișcării sale „Make America Great Again” (Să facem America din nou măreață) i-au rămas până acum în mare parte alături în ceea ce privește Iranul.

„Baza MAGA îi va oferi președintelui o marjă de manevră”, a spus strategul republican Ford O'Connell.

