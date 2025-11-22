Live TV

Marjorie Taylor Greene îşi anunţă demisia din Congres după ce s-a certat cu Trump din cauza „afacerii Epstein”

Data publicării:
Marjorie Taylor-Greene cu o șapcă roșie MAGA în mână la un pupitru cu microfoane
Marjorie Taylor-Greene, reprezentantă republicană din partea statului Georgia, e cunoscută pentru stilul său grosolan și pentru loialitatea față de Trump. Foto: Profimedia Images

Marjorie Taylor Greene, fostă aliată a preşedintelui american Donald Trump şi figură proeminentă a dreptei radicale, a anunţat vineri că demisionează din funcţia sa în Camera Reprezentanţilor, după ce a criticat deschis modul în care liderul de la Casa Albă a gestionat afacerea Epstein.

„Voi demisiona din funcţie pe 5 ianuarie 2026”, a declarat reprezentanta Georgiei într-un comunicat pe reţeaua socială X, adăugând că „a apăra femeile americane care au fost violate la vârsta de 14 ani, victime ale traficului de persoane şi exploatate de bărbaţi bogaţi şi puternici nu ar trebui să mă expună la a fi etichetată drept trădătoare şi ameninţată de preşedintele Statelor Unite, pentru care am luptat”.

Săptămâna trecută, Donald Trump a anunţat pe platforma sa Truth Social că îi retrage sprijinul acestei foste figuri marcante a mişcării sale MAGA (Make America Great Again) şi că este gata să susţină împotriva ei un alt candidat republican în alegeri primare.

Marjorie Taylor Greene a criticat public politica economică a preşedintelui, reproşându-i că nu se concentrează suficient pe problema puterii de cumpărare.

Ea a condamnat mai ales modul în care Donald Trump a gestionat afacerea extrem de sensibilă cu privire la Jeffrey Epstein, cu câteva zile înainte de un vot în Camera Reprezentanţilor vizând să oblige administraţia Trump să dea publicităţii dosare referitoare la acest fost finanţist şi proxenet cu o agendă bine garnisită.

Citește și: Singur împotriva tuturor: Cum își alungă Trump oamenii din cercul apropiat

Editor : B.P.

