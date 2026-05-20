Autoritățile americane au publicat noi imagini din tragedia aviatică produsă în urmă cu șase luni în statul american Kentucky, în urma căreia 15 oameni și-au pierdut viața. Înregistrările surprind momentul dramatic în care motorul stâng al unui avion cargo se desprinde în timpul decolării, cu doar câteva secunde înainte ca aeronava să se prăbușească și să explodeze.

Momentul tragediei

Camerele de supraveghere au filmat clipele în care motorul este smuls pur și simplu de pe aripă și aruncat la câțiva metri distanță. La scurt timp după incident, aeronava pierde altitudine și se prăbușește peste mai multe clădiri și o stație de reciclare a combustibilului.

Avionul avea în rezervoare aproape 50 de tone de kerosen, iar impactul a fost urmat de o explozie puternică. Cei trei piloți aflați la bord au murit pe loc, la fel și alte 12 persoane aflate la sol.

Potrivit anchetatorilor, avionul cargo urma să ajungă în Hawaii și avea o vechime de peste 60 de ani.

Fisuri descoperite la suportul motorului

La începutul acestei luni, anchetatorii au anunțat că au descoperit fisuri la suportul motorului desprins în timpul decolării.

Mai mult, susțin autoritățile, aceste fisuri ar fi fost identificate anterior în timpul unor verificări tehnice, însă nu au fost raportate mai departe.

