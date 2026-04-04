„O nebunie". Reprezentanții Apărării SUA, șocați de epurările în rândul înalților oficiali militari, ordonate de Hegseth în plin război

Oficialii americani din domeniul apărării au fost luați prin surprindere de recentele măsuri luate de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, de a-i demite pe șeful Statului Major al Armatei SUA, Randy George, și pe alți doi generali de rang înalt din cadrul Armatei, calificând decizia drept „nebunească”, potrivit unui raport al Axios.

Hegseth nu a oferit un motiv pentru plecarea lui George, care survine în contextul în care armata americană - din care Armata face parte ca ramură de război terestru - își consolidează forțele în Orientul Mijlociu, desfășurând operațiuni împotriva Iranului.

Doi oficiali citați de publicație afirmă că demiterea lui George s-a datorat „conflictelor de personalitate”.

Potrivit Axios, demiterea lui George „a generat îngrijorare în rândul oficialilor din domeniul apărării”, la fel ca și demiterile generalului David Hodne, care conduce Comandamentul de Transformare și Instruire al Armatei, și ale generalului-maior William Green, șeful Corpului de Capelani al Armatei.

„Este o nebunie”, spune un oficial despre decizia lui Hegseth de a concedia generali de rang înalt în timpul unui război.

„Nu pare a fi o decizie foarte fermă și sigură”, spune un alt oficial.

„Avem un general de patru stele care lucrează activ pentru a aduce echipamente și oameni pe teatru de operațiuni – pentru a proteja forțele americane – și îl concediați? În mijlocul unui război?”, spune un al treilea oficial pentru Axios, referindu-se la fostul șef al Armatei, George.

Pete Hegseth i-a cerut generalului Randy George să demisioneze din funcţia de şef al Statului Major al armatei, a făcut cunoscut joi un oficial american, referitor la această plecare care are loc în plin război împotriva Iranului. Acest oficial a confirmat o informaţie transmisă de CBS News, conform căreia generalului George i s-a cerut să se pensioneze imediat.

El fusese numit în această funcţie în 2023, sub mandatul preşedintelui democrat Joe Biden.

Pete Hegseth, care conduce un departament redenumit „Ministerul Războiului”, a asigurat că pur și simplu alege șefii pe care îi dorește pentru a conduce armata cu cel mai mare buget din lume. Parlamentarii din opoziția democrată și-au exprimat îngrijorarea cu privire la o potențială politizare a armatei, care, în mod tradițional, este mai izolată de luptele politice decât restul aparatului de stat american, scrie Le Monde.

După ce secretarul american al Apărării l-a demis, practic, pe șeful Statului Major al Armatei, s-a aflat că acesta a intervenit și în promovarea unor ofițeri militari.

Pete Hegseth a blocat sau a amânat promovările a peste o duzină de ofițeri de culoare și femei din toate cele patru ramuri ale armatei, relatează NBC. Unii dintre aceștia sunt considerați a fi fost vizați din cauza rasei, a sexului sau a afilierii percepute cu politicile sau oficialii administrației Biden, potrivit a nouă oficiali americani citați de rețea.

Top Citite
profimedia-1088783057
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Donald Trump JD Vance Viktor Orban
2
Operațiunea „Salvați-l pe Orban”: Trump face o ultimă încercare pentru a-l menține la...
Donald Trump
3
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
Federal Cabinet
4
Șeful MAE german susține renunțarea la principiul unanimității prin care UE ia...
Carlos Cuerpo
5
Spania şi alte patru ţări europene cer Comisiei Europene un nou impozit pentru companiile...
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Digi Sport
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Fostul președinte al României, Traian Băsescu. Foto- captură video
Băsescu: „Un război cu Iranul ar cere un milion de soldați americani”. Despre amenințările lui Trump: „Câinii care latră nu mușcă”
donald trump
Corneliu Bjola, despre amenințarea lui Trump de a scoate SUA din NATO: „O tactică de a pune presiune pe europeni”
Cristina-Cileacu_avatar_1771411709
Iran, războiul imposibil: cum lupți cu un adversar care este peste tot
trump europa europeni
De ce nu participă Europa la războiul din Iran alături de SUA. Corneliu Bjola: Europenii nu au fost consultați dar suportă consecințele
profimedia-0896348480
„Baricadat într-o prăpastie.” Cum a fost salvat aviatorul american dispărut vineri în Iran: detaliile cunoscute ale operațiunii
Recomandările redacţiei
barbat alimenteaza masina cu carburant
Creșteri la pompă. Ionuț Dumitru: E o iluzie să credem că vom readuce...
traian basescu
Traian Băsescu: Carburantul trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu...
alexandru rogobete inquam george calin
Ministrul Sănătății susține că România are două variante în urma...
mircea lucescu
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu...
Ultimele știri
Descoperire istorică în Marea Egee: un fragment din Partenon, recuperat din epava navei lui Lord Elgin după două secole
O geantă de mână făcută din colagen derivat din fosile de dinozaur va fi scoasă la licitație pentru jumătate de milion de dolari
Răzvan Lucescu, primele declarații după ce a revenit în ţară pentru a fi alături de tatăl său, Mircea Lucescu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Mica lui prințesă”. Momentul dulce dintre prințul William și Charlotte care a topit inimi la slujba de Paște...
Cancan
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Fanatik.ro
Video. Toată familia Lucescu s-a strâns la miezul nopții la căpătâiul lui Mircea Lucescu. Fiul Răzvan...
editiadedimineata.ro
Propaganda rusă contaminează sistemele de inteligență artificială
Fanatik.ro
Ce avere are fostul ”galactic” Gareth Bale. Clubul trecut prin Premier League pe care vrea să-l cumpere
Adevărul
Achiziția Carrefour de către frații Pavăl, șansa fermierilor de a intra în supermarketuri. Ministru: „Vor fi...
Playtech
Cum verifici rapid dacă o cameră de hotel este curată sau nu. Locurile care trădează lipsa igienei
Digi FM
„Superbă familie”. Kate și William, la slujba de Paște, după o absență de doi ani. Copiii lor i-au cucerit pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Acord complet! Zinedine Zidane semnează și revine în fotbal, după 5 ani
Pro FM
„Cea mai frumoasă”. Thalia, impecabilă într-o rochie despicată pe picior. Și-a fermecat fanii cu cele mai noi...
Film Now
Le pui pozele una lângă alta și cu greu îi deosebești. Arnold Schwarzenegger și fiul ilegitim, campioni la...
Adevarul
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat: menajera lui a fost reținută
Newsweek
Ministrul muncii, anunț important pentru 4.600.000 de pensionari. „Avem cheltuieli mari, nu doar cu pensiile”
Digi FM
„Pur şi simplu spectaculos”. Momente „incredibile” trăite de echipajul Artemis 2 la vederea feţei ascunse a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Semne ascunse că oasele tale ar putea fi mai fragile decât crezi, potrivit unui medic. Riscul e mai mare la...
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Dennis Quaid, despre actorul care l-a făcut să râdă cel mai mult: Așa am ajuns să am pătrățele pe abdomen. Îl...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”