„O nebunie”. Reprezentanții Apărării SUA, șocați de epurările în rândul înalților oficiali militari, ordonate de Hegseth în plin război

Oficialii americani din domeniul apărării au fost luați prin surprindere de recentele măsuri luate de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, de a-i demite pe șeful Statului Major al Armatei SUA, Randy George, și pe alți doi generali de rang înalt din cadrul Armatei, calificând decizia drept „nebunească”, potrivit unui raport al Axios.

Hegseth nu a oferit un motiv pentru plecarea lui George, care survine în contextul în care armata americană - din care Armata face parte ca ramură de război terestru - își consolidează forțele în Orientul Mijlociu, desfășurând operațiuni împotriva Iranului.

Doi oficiali citați de publicație afirmă că demiterea lui George s-a datorat „conflictelor de personalitate”.

Potrivit Axios, demiterea lui George „a generat îngrijorare în rândul oficialilor din domeniul apărării”, la fel ca și demiterile generalului David Hodne, care conduce Comandamentul de Transformare și Instruire al Armatei, și ale generalului-maior William Green, șeful Corpului de Capelani al Armatei.

„Este o nebunie”, spune un oficial despre decizia lui Hegseth de a concedia generali de rang înalt în timpul unui război.

„Nu pare a fi o decizie foarte fermă și sigură”, spune un alt oficial.

„Avem un general de patru stele care lucrează activ pentru a aduce echipamente și oameni pe teatru de operațiuni – pentru a proteja forțele americane – și îl concediați? În mijlocul unui război?”, spune un al treilea oficial pentru Axios, referindu-se la fostul șef al Armatei, George.

Pete Hegseth i-a cerut generalului Randy George să demisioneze din funcţia de şef al Statului Major al armatei, a făcut cunoscut joi un oficial american, referitor la această plecare care are loc în plin război împotriva Iranului. Acest oficial a confirmat o informaţie transmisă de CBS News, conform căreia generalului George i s-a cerut să se pensioneze imediat.

El fusese numit în această funcţie în 2023, sub mandatul preşedintelui democrat Joe Biden.

Pete Hegseth, care conduce un departament redenumit „Ministerul Războiului”, a asigurat că pur și simplu alege șefii pe care îi dorește pentru a conduce armata cu cel mai mare buget din lume. Parlamentarii din opoziția democrată și-au exprimat îngrijorarea cu privire la o potențială politizare a armatei, care, în mod tradițional, este mai izolată de luptele politice decât restul aparatului de stat american, scrie Le Monde.

După ce secretarul american al Apărării l-a demis, practic, pe șeful Statului Major al Armatei, s-a aflat că acesta a intervenit și în promovarea unor ofițeri militari.

Pete Hegseth a blocat sau a amânat promovările a peste o duzină de ofițeri de culoare și femei din toate cele patru ramuri ale armatei, relatează NBC. Unii dintre aceștia sunt considerați a fi fost vizați din cauza rasei, a sexului sau a afilierii percepute cu politicile sau oficialii administrației Biden, potrivit a nouă oficiali americani citați de rețea.

