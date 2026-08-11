O amenințare cu asasinarea președintelui Donald Trump, venită din partea Iranului, a determinat desfășurarea unei operațiuni extraordinare luna trecută, în cadrul căreia liderul american a zburat în secret din Turcia cu un alt avion militar, în timp ce Casa Albă a declarat că se afla la bordul Air Force One, a aflat The Washington Post.

Misiunea clandestină, despre care nu s-a mai vorbit până acum, a fost desfășurată fără știrea jurnaliștilor și a unor membri ai personalului de la Casa Albă, care credeau că se află în același avion cu președintele, potrivit documentelor analizate de sursa citată, unui oficial american familiarizat cu operațiunea și unei alte persoane care cunoaște detaliile călătoriilor președintelui. Aceste persoane au vorbit sub condiția anonimatului, deoarece nu erau autorizate să discute despre acest subiect.

Administrația a afirmat că liderul SUA a părăsit Turcia pe 8 iulie la bordul fostului Air Force One. Donald Trump a anunțat pe rețelele sociale că va folosi „fostul Air Force One” în locul avionului cu care a zburat acolo, un Boeing 747-8 mai nou, oferit Statelor Unite de către Qatar. Securitatea aeronavei furnizate de Qatar a fost pusă sub semnul întrebării, iar cel de-al 47-lea președinte american a declarat luna trecută, după călătorie, că aceasta va fi supusă unor modernizări suplimentare.

La Ankara, Trump s-a urcat în vechiul avion Air Force One sub privirile camerelor de televiziune. Câteva minute mai târziu, a fost transportat în secret într-un avion mai mic — un C-32A al Forțelor Aeriene — cu ajutorul unui camion de catering al aeroportului, folosit de obicei pentru încărcarea meselor și a altor provizii înainte de zbor, potrivit unui oficial american și a materialelor care confirmă această informație, analizate de The Post. Astfel, Air Force One a devenit o „momeală”, având la bord reprezentanți ai presei și o parte din personalul Casei Albe, a declarat oficialul.

Trump se afla la Ankara pentru un summit NATO cu liderii mondiali. Operațiunea a avut loc la o zi după ce forțele americane au reluat atacurile militare asupra Iranului, la indicația lui Trump, în urma eșecului negocierilor dintre Washington și Teheran menite să pună capăt războiului care dura de câteva luni.

Această manevră a făcut ca locația reală a lui Trump să fie ascunsă timp de câteva ore de publicul american și de mulți înalți oficiali americani. La câteva săptămâni distanță, nu este încă clar în ce măsură administrația a făcut publică această operațiune.

Sursa citată a furnizat Casei Albe detaliile din articolul său, împreună cu o listă de întrebări. Ca răspuns, directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a emis o declarație în apărarea avionului oferit cadou de Qatar.

„Noul Air Force One este o aeronavă de ultimă generație, dotată cu protocoale de securitate de nivel înalt care asigură siguranța președintelui și a personalului său”, se arată în declarația lui Cheung. „Așa cum a afirmat recent președintele, există mulți dușmani ai Americii care îl vizează, iar noi folosim toate mijloacele de care dispunem pentru a face față acestor amenințări”.

Un purtător de cuvânt al Pentagonului a redirecționat întrebările către Casa Albă. Un purtător de cuvânt al Secret Service nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

La nivel public, Casa Albă și-a reiterat versiunea conform căreia președintele american a părăsit Turcia la bordul vechiului Boeing 747 albastru-alb, care a servit drept Air Force One înainte ca Trump să înceapă să folosească fostul avion al Qatarului.

De zeci de ani, s-a întâmplat foarte rar ca președinții SUA să călătorească fără a fi însoțiți de membri ai corpului de presă de la Casa Albă, care acționează în calitate de reprezentanți ai publicului american. Jurnaliștii au călătorit în zone de război alături de numeroși președinți, printre care Donald Trump, Joe Biden, Barack Obama și George W. Bush.

În primele ore de după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, oficialii administrației Bush nu au dezvăluit imediat unde se afla președintele, precizând doar că acesta fusese dus într-o „locație secretă”. Totuși, nu au afirmat că se afla într-un loc în care nu era, iar în câteva ore oficialii au dezvăluit că fusese transportat cu avionul la o bază militară din Nebraska.

Operațiunea Trump s-a desfășurat cu totul altfel, evidențiind gradul ridicat de îngrijorare pe care oficialii americani din domeniul securității îl nutreau cu privire la siguranța sa în momentul părăsirii Turciei, pe fondul ostilităților cu Iranul. Turcia, un aliat cheie al SUA și membru al alianței militare NATO, are graniță comună cu Iranul.

O amenințare credibilă la adresa lui Trump, legată de Iran, a declanșat „operațiunea de dezinformare”, a declarat oficialul american. The New York Times și CBS News au relatat luna trecută că oficialii serviciilor de informații au semnalat o amenințare concretă cu un atac asupra președintelui sau a avionului său, ceea ce a determinat luarea unor măsuri de precauție suplimentare.

În cadrul guvernului SUA există, de zeci de ani, îngrijorări cu privire la comploturi teroriste iraniene îndreptate împotriva unor oficiali americani, printre care și Trump. Aceste temeri s-au intensificat recent, ca urmare a rolului jucat de Washington în asasinarea unor lideri militari și politici iranieni.

Operațiunea, precum și amenințarea iraniană, au avut loc la câteva zile după ce președintele american a început să utilizeze noul Boeing 747-8, oferit cadou de Qatar pentru a fi folosit ca Air Force One. Trump a zburat în Turcia cu acel avion după ce aeronava cu culorile roșu, alb și albastru a fost supusă unor modernizări care au costat sute de milioane de dolari. Acesta a fost pus în serviciu de Forțele Aeriene în iulie, dar nu dispune de unele dintre contramăsurile defensive incluse în vechiul Air Force One.

Pentru a-l transporta pe președinte în afara Turciei, oficialii americani s-au bazat, în parte, pe o tehnică care a ajuns, ocazional, la cunoștința publicului. Una dintre aceste misiuni a avut loc în martie 2000, când președintele Bill Clinton a vizitat Pakistanul. În timp ce camerele de televiziune filmau la Islamabad, Clinton a coborât dintr-un avion alb simplu care urma avionul albastru și alb Air Force One, lămurind astfel unde se aflase.

Au mai existat și alte ocazii în ultimii 30 de ani în care Air Force One a servit drept momeală pentru președinte, fie din cauza unei amenințări grave, fie pentru că acesta se îndrepta către o destinație periculoasă, a declarat un alt oficial american, refuzând însă să ofere detalii. Avionul de generație veche este extrem de bine securizat, dar și foarte vizibil, așa că transportarea președintelui cu un alt avion poate fi considerată o opțiune mai sigură, a afirmat fostul oficial.

Ronald L. Rowe Jr., fost director interimar al Secret Service, a declarat că protecția președintelui este de o importanță capitală și că detaliile privind deplasările sale sunt păstrate confidențiale din motive întemeiate.

„Trebuie să păstrăm «secretul» din denumirea Secret Service” a declarat Rowe, care lucrează în prezent la Chertoff Group, o firmă de consultanță în domeniul securității. „Publicul ar trebui să știe ce face președintele în fiecare zi, dar când vine vorba de metodele prin care Secret Service asigură protecția președintelui, acestea ar trebui să rămână ascunse ochilor publicului”.

Când Trump a anunțat pentru prima dată că va părăsi Turcia la bordul vechiului Air Force One, el a prezentat această decizie pe rețelele sociale ca o ocazie pentru trupele americane staționate în Marea Britanie de a vedea fostul avion al Qatarului. În schimb, el urma să plece din Turcia cu „fostul Air Force One” „din nostalgie”, a scris Trump.

Însă acest lucru nu s-a întâmplat, potrivit informațiilor analizate de sursa citată și de oficialul american. Numeroase persoane au participat la această înșelăciune, unele fără să-și dea seama, iar jurnaliștii care credeau că călătoresc alături de președinte la bordul vechiului Air Force One nu au fost informați că acesta schimbase aeronava și nici nu au fost puși la curent cu amploarea amenințării la adresa Air Force One, a declarat oficialul american.

Noul avion Air Force One, oferit cadou de Qatar, a părăsit Turcia primul, în seara zilei de 8 iulie. Trump s-a îmbarcat apoi, la apus, în vechiul avion Air Force One, vopsit în albastru și alb, făcând cu mâna în fața camerelor de filmat.

Pentru a părăsi avionul fără a fi văzuți de persoanele care nu erau implicate în operațiune, Trump și mai mulți colaboratori ai săi s-au urcat într-un camion de catering al aeroportului, care a fost ridicat lângă avion cu ajutorul unui sistem hidraulic și poziționat la o ușă situată pe partea opusă intrării în Air Force One, potrivit oficialului american și altor surse care confirmă acest lucru.

Imaginile surprinse de mass-media la aeroportul turc arată o scară amplasată pe o parte a vechiului Air Force One și camionul de catering pe cealaltă parte, cu containerul său ridicat la nivelul avionului. Trump a sosit într-o limuzină, a urcat scara și a salutat cu mâna în direcția pistei în timp ce se îmbarca, după cum se vede în înregistrarea video.

Câteva minute mai târziu, în timp ce membrii corpului de presă de la Casa Albă urcau în avion prin partea din spate a acestuia, un bărbat în costum a intrat în cabina camionului de catering, conform înregistrării video realizate de grupul de presă care a urmărit procesul de plecare. Containerul a fost coborât în benă, iar vehiculul s-a îndepărtat apoi de Air Force One și s-a îndreptat către avionul mai mic, un C-32A, aflat în apropiere, după cum pare să arate înregistrarea video. Camionul dispare din cadru timp de aproximativ 40 de secunde, când camera se îndepărtează, și este ascuns pentru scurt timp în spatele motoarelor avionului C-32A.

Înregistrarea video arată că containerul a fost ridicat la nivelul avionului timp de câteva minute. După ce containerul a fost coborât, o persoană îmbrăcată în costum a coborât din cabina camionului, care se afla încă la nivelul solului, și a urcat scările care duceau la avionul C-32A, dispărând din câmpul vizual al camerei.

Aeronava C-32A albastră și albă, un Boeing 757 modificat folosit pentru transportul oficialilor guvernamentali americani, fusese trimisă în Turcia împreună cu vechiul Air Force One și cu fostul avion al Qatarului pentru a sprijini vizita președintelui, a declarat oficialul american. La fel ca avioanele Air Force One, aeronava poartă inscripția „Statele Unite ale Americii” și poate fi utilizată pentru transportul președintelui sau al vicepreședintelui. Însă, de obicei, avionul zboară sub indicativul „Air Force One” sau „Air Force Two”, nu sub un nume oarecare.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, s-a îmbarcat separat în avionul C-32A folosind scările exterioare, ca parte a unei încercări de a face zborul să pară unul obișnuit, potrivit unui oficial american și altor materiale analizate de The Post. Hegseth a zburat împreună cu Trump în Marea Britanie cu același avion, a precizat această persoană.

Conform unui raport al grupului de presă, în momentul în care jurnaliștii s-au urcat la bordul vechiului Air Force One, personalul Casei Albe le-a cerut să tragă jaluzelele.

The New York Times a relatat luna trecută că fostul avion al Qatarului nu dispune de capacitățile defensive ale vechilor avioane de transport prezidențiale americane. Acest articol a determinat administrația Trump să ia măsura neobișnuită de a emite citații către mai mulți jurnaliști, în încercarea de a afla identitatea surselor lor confidențiale.

Reprezentanții administrației au prezentat măsurile luate de guvern împotriva New York Times ca fiind necesare pentru investigarea unei încălcări a securității naționale, în timp ce publicația a descris această acțiune ca pe o încercare de a evita transparența, de a intimida jurnaliștii și de a-și speria sursele. Ulterior, administrația a retras citațiile, recunoscând că au fost comise greșeli în acest caz.

Pentru a respinge criticile aduse noului avion, Casa Albă a publicat, de asemenea, o declarație a Forțelor Aeriene.

„Aeronava este sigură, fiabilă și dotată cu cele mai avansate tehnologii necesare pentru a îndeplini cerințele misiunii prezidențiale”, se arată în comunicat. „Aceste cerințe au fost elaborate cu atenție pentru a acorda prioritate misiunii în detrimentul aspectului estetic, astfel încât amenajarea interioară folosită de fostul șef de stat a rămas, în mare parte, neschimbată”.

„Nu s-au asumat riscuri în ceea ce privește securitatea, siguranța sau comunicațiile misiunii, însă echipa a făcut unele compromisuri în privința unor echipamente de misiune mai puțin utilizate, pe care Boeing trebuie să le livreze pentru a asigura funcționarea în următorii 40 de ani”, se mai precizează în comunicat.

Deși avioanele 747 care îl transportă pe președinte sunt denumite în mod obișnuit „Air Force One”, din punct de vedere tehnic, acest termen este un indicativ de apel folosit de controlul traficului aerian pentru orice avion la bordul căruia se află președintele.

În acest caz, însă, locul în care se afla președintele a fost ascuns în timpul zborului cu avionul C-32A către Marea Britanie, folosindu-se indicativul de apel neidentificabil „Reach 18” sau „RCH18”, potrivit unei persoane familiarizate cu misiunea și altor documente analizate de The Post.

Contul dedicat aviației „Thenewarea51” a semnalat sosirea aeronavei C-32A în Marea Britanie și indicativul acesteia, relatând în acea noapte că sistemele care permiteau urmărirea ușoară a aeronavei în timpul zborului fuseseră dezactivate. Indicativele de tip „Reach” sunt adesea utilizate pentru zborurile de transport de personal și pentru cele care transportă echipament militar, potrivit unor surse familiarizate cu misiunea.

Datele publice privind urmărirea zborurilor arată că fostul avion al Qatarului a zburat către baza aeriană britanică Mildenhall, purtând indicativul de apel „SAM 33”, o abreviere uzuală pentru „misiune aeriană specială”. Conform datelor, acesta a aterizat la Mildenhall la ora 18:26, ora locală, pe 8 iulie.

Vechiul avion Air Force One, care transporta membri ai personalului Casei Albe și jurnaliști, a apărut pe radar în apropierea orașului Istanbul, în drumul său spre Marea Britanie, inițial fără niciun indicativ de apel înregistrat. Deși președintele nu se afla la bord, aeronava a preluat indicativul de apel al Air Force One, „AF1”, în timpul zborului și a ajuns la Mildenhall în jurul orei 22:29, ora locală, conform datelor de urmărire. Un raport al grupului de presă din acea seară a menționat că zborul s-a desfășurat „fără incidente” și că „nu au fost vizitatori în cabina destinată presei”.

Nu s-au găsit date de urmărire a zborului pentru aeronava C-32A, însă videoclipurile postate de conturile de YouTube RankUpAviation și Military Aviation Channel arată aterizarea fostului avion al Qatarului, urmată, câteva ore mai târziu, de un C-32A, în jurul orei 22:20, iar câteva minute mai târziu, de vechiul Air Force One.

Înregistrările video arată vechiul Air Force One, după aterizare, oprindu-se într-un loc în care fusese parcat pentru scurt timp avionul C-32A. Înregistrările amator de pe YouTube nu îl arată pe Trump coborând din C-32A sau urcând în vechiul Air Force One, întrucât scările de acces erau orientate cu spatele la camerele observatorilor de avioane.

Nu este clar cum a trecut Trump de la avionul C-32A la vechiul Air Force One după aterizare, dar, potrivit unui raport al grupului de presă, acesta a apărut în fața camerelor de televiziune și a coborât pe scările exterioare ale vechiului Air Force One în jurul orei 22:56.

După ce i-a salutat pe membrii forțelor armate americane, președintele s-a îmbarcat în noul Air Force One, primit cadou, pentru a se întoarce la Washington, având la bord membri ai personalului și ai presei, după transferul din vechiul Air Force One, în jurul orei 23:01. O postare pe rețelele sociale a Casei Albe, publicată în acea seară, menționa că Trump aterizase la baza britanică „la bordul fostului Air Force One” și includea o fotografie a vechiului avion.

La bordul noului Air Force One, Trump a vorbit cu jurnaliștii timp de aproximativ 15 minute, subliniind amenințarea pe care o reprezintă Iranul, fără însă a recunoaște manevra de diversiune care avusese loc mai devreme.

Întrebat de ce reporterilor li s-a cerut să coboare jaluzelele din avionul aflat în Turcia, Trump a răspuns că acest lucru s-a întâmplat „pentru că probabil vă aflați într-un zbor periculos din cauza nemernicilor cu care avem de-a face”. Trump a afirmat că viața lui este „amenințată în permanență” și că se află pe „locul întâi” pe „lista” Iranului.

„Dar dacă plec eu, plecați și voi. Nu-i așa?”, le-a sugerat Trump reporterilor. „Poate că într-o bună zi veți dori să vă schimbați profesia”.

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Editor : A.M.G.