Jesse Romero, un podcaster catolic conservator, are câteva cuvinte alese pentru Papa Leo al XIV-lea. „Papa ar trebui să ne spună cum să ajungem în rai”, spune Romero. „El nu are nicio autoritate asupra guvernului; trebuie să-și vadă de treaba lui.” Ca susținător al lui Donald Trump, el este supărat pe criticile aduse de papa american și de episcopii americani cu privire la politica sa de deportare în masă, scrie BBC News într-o analiză despre relațiile aparent tensionate dintre noul suveran pontif și administrația MAGA a Statelor Unite.

Cu unul din cinci americani care se identifică ca fiind catolici, Biserica joacă un rol important în viața americană – și în politică.

Catolicii precum vicepreședintele JD Vance și influentul activist juridic Leonard Leo au jucat un rol important în succesul electoral al lui Donald Trump. Ei se află și în centrul cabinetului, secretarul de stat Marco Rubio și secretarul pentru educație Linda McMahon ocupând funcții cheie.

Însă problema imigrației a devenit o linie de demarcație între conducerea Bisericii și guvern, precum și între enoriași.

Când cardinalii s-au reunit la conclavul papal din mai, Romero sperase la un „papă asemănător lui Trump”, cu o viziune similară cu cea a președintelui.

În schimb, papa Leo al XIV-lea și-a exprimat în repetate rânduri îngrijorarea cu privire la modul în care sunt tratați migranții în SUA, solicitând o „reflecție profundă” asupra acestei chestiuni în noiembrie. Pontiful a evocat Evanghelia după Matei, adăugând că „Iisus spune foarte clar că, la sfârșitul lumii, ni se va cere: «Cum i-ați primit pe străini?»”.

O săptămână mai târziu, Conferința Episcopilor Catolici din Statele Unite (USCCB) a emis un „Mesaj special” rar, în care și-a exprimat „îngrijorarea față de evoluția situației care afectează imigranții din Statele Unite”.

Episcopii s-au declarat „tulburați” de ceea ce au numit „un climat de teamă și anxietate”. Ei au adăugat că „se opun deportării în masă și fără discriminare a persoanelor” și „se roagă pentru încetarea retoricii și violenței dezumanizante”.

A fost o intervenție semnificativă, prima dată când USCCB a folosit un astfel de comunicat în ultimii doisprezece ani. Acesta a fost susținut de Papa, care a calificat declarația drept „foarte importantă” și a îndemnat toți catolicii și „oamenii de bună credință să o asculte cu atenție”.

Căutând cu lumânarea o ceartă cu papa

„Cred că relația este destul de tensionată”, spune David Gibson, directorul Centrului pentru Religie și Cultură al Universității Fordham.

Conservatorii sperau că papa Leon va aduce o schimbare față de predecesorul său, papa Francisc, care se concentra pe probleme de justiție socială și migrație, potrivit lui Gibson.

„Mulți dintre ei sunt furioși. Vor să spună Bisericii să tacă” și să se limiteze la probleme precum avortul, spune Gibson.

Tom Homan, responsabilul Casei Albe pentru probleme de frontieră, el însuși catolic, a declarat că Biserica „greșește” și că liderii acesteia „trebuie să-și dedice timpul pentru a repara Biserica Catolică”. În octombrie, secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a respins sugestia papei, născut în Chicago, că tratamentul aplicat imigranților de către SUA era „inuman” și nu era în concordanță cu convingerile „pro-viață”.

Gibson susține că calculul guvernului „este că există suficienți catolici americani, în special catolici americani albi, care susțin Partidul Republican și pe Donald Trump, încât, în final, este benefic din punct de vedere politic să se ia la harță cu papa. Este un calcul fără precedent”.

Aproape 60% dintre catolicii albi aprobă modul în care Trump gestionează imigrația, potrivit unui nou studiu realizat de think tank-ul Public Religion Research Institute. Această cifră este de aproximativ 30% pentru hispanici, care reprezintă 37% din populația catolică a SUA.

Puterea și proeminența crescândă a catolicilor de dreapta în sfera politică este ilustrată de JD Vance, un convertit la catolicism, care afirmă că politica sa este modelată de credința sa. Deși a susținut că politica actuală nu este în contradicție cu învățăturile Bisericii, el a afirmat, de asemenea, că există responsabilitatea de a ne aminti de umanitatea persoanelor care se află ilegal în țară.

Dar unii catolici spun că nu asta se întâmplă în prezent. Jeanne Rattenbury este enoriașă la Biserica Catolică St Gertrude din Chicago. Orașul a fost în centrul atenției administrației Trump în ceea ce privește aplicarea legilor privind imigrația.

În noiembrie, Rattenbury a fost de față la o celebrare a liturghiei la care au participat 2.000 de persoane în fața unui centru de detenție ICE din cartierul Broadview din Chicago. „Liturghia poporului” a fost una dintre acțiunile organizate de Coaliția pentru Conducere Spirituală și Publică (CSPL). Scopul, spune ea, „era să le aducem împărtășania celor din interior, să le oferim asistență spirituală, ceea ce era permis în trecut, dar acum nu mai este”.

CSPL a intentat acum un proces federal, susținând că i s-a interzis să ofere asistență spirituală.

„Sunt mândră să fiu catolică atunci când Biserica Catolică, de la papă la episcopi, spune că imigranții au dreptul să fie tratați cu respect. Ei au dreptul ca demnitatea lor umană inerentă să fie respectată”, spune Rattenbury.

Sentimentul este atât de puternic încât o biserică din apropierea Bostonului a folosit scena Nașterii Domnului pentru a sublinia faptul că Iisus a fost un refugiat.

Parohia St Susanna din Dedham, Massachusetts, a înlocuit pruncul Iisus cu un afiș pictat manual pe care scria „ICE a fost aici”.

Unii membri ai comunității s-au plâns, iar Arhiepiscopia Catolică din Boston a ordonat ca afișul să fie îndepărtat, spunând că este polarizant și contravine regulilor privind obiectele sacre. Până în prezent, biserica nu a făcut acest lucru.

Deși mulți catolici americani mențin poziții conservatoare cu privire la probleme precum avortul, în conformitate cu poziția Bisericii, ei sunt, de asemenea, mai predispuși să se considere progresisti decât creștinii evanghelici albi, care au votat în proporție covârșitoare cu republicanii în ultimele trei alegeri. Pe de altă parte, aproximativ o treime dintre catolicii albi au votat în mod constant cu Partidul Democrat.

Și aproape o treime dintre catolicii din SUA s-au născut în alte țări. „Aceasta este o biserică care a fost construită pe imigrație”, spune David Gibson. „Brandul catolic în Statele Unite este o biserică a imigranților”.

„Incompatibil cu Evanghelia”

Episcopul Joseph Tyson din Yakima, statul Washington, a fost unul dintre cei 216 care au susținut mesajul special al USCCB. Doar cinci episcopi au votat împotriva și trei s-au abținut.

„Există o neînțelegere fundamentală între modul în care biserica vede imigranții în parohiile noastre și modul în care actuala administrație vede imigranții. Noi vedem mult mai multe aspecte pozitive în acești imigranți.”

El spune că nu pledează pentru deschiderea granițelor, un punct de vedere exprimat și de papa Leon, ci se opune „deportării indiscriminate”.

„Deportările pe care le vedem în rândul enoriașilor noștri și al poporului nostru din Statele Unite nu sunt chirurgicale [și] nu vizează infractorii”, spune episcopul.

El estimează că aproximativ jumătate din familiile din dioceza sa, predominant hispanică, au pe cineva în gospodărie care se confruntă cu o problemă legată de statutul de imigrant. Preoții sunt, de asemenea, adesea imigranți, ceea ce pune Biserica într-o poziție din ce în ce mai delicată.

Episcopul Tyson spune că mai mult de o treime din clericii pe care i-a hirotonit au avut la un moment dat o viză temporară înainte de a obține cartea verde, un proces care, în contextul actual, poate părea precar.

„Am un seminarist în zona Chicago. El are o viză T, dar [ICE] a apărut și el s-a temut că va fi arestat”, a spus el.

„Oricui i se pot revoca documentele, [așa că] îi punem pe oamenii noștri să le poarte cu ei tot timpul.”

Episcopul Tyson susține că politica actuală a SUA contravine învățăturilor catolice.

„Ar trebui să cântărească greu pe conștiința catolicilor din viața publică care susțin deportarea fără discriminare. Este incompatibilă cu Evanghelia”

Pentru Jesse Romero, însă, episcopii americani și papa sunt cei care contravin doctrinei catolice. El susține că Catehismul este clar în ceea ce privește faptul că imigranții trebuie să respecte toate legile, inclusiv cele referitoare la dreptul lor de a se afla în țară.

„Avem o mare parte din episcopii Bisericii Catolice din America care au o viziune mai modernistă, liberală și progresistă asupra Scripturii și teologiei.”

Romero spune că se roagă pentru convertirea lor. Deși îi acceptă pe papă și pe episcopi ca lideri ai credinței, „asta nu înseamnă că, în opiniile lor personale, vor avea întotdeauna dreptate. Sunt oameni”.

„Singura persoană fără păcat este Iisus. El este perfect. Pentru toți ceilalți, trebuie să ne rugăm unii pentru alții”.

Citește și:

Papa Leon al XIV-lea solicită un armistiţiu global, de Crăciun: „Mă întristează în mod deosebit faptul că Rusia a respins cererea”

Cum a ajuns Papa Leon să-și trateze insomnia cu limba germană

Papa Leon al XIV-lea acuză serviciile secrete că acţionează în scopuri rău-voitoare şi reprimă libertatea Bisericii

Editor : B.E.