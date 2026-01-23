Peste 100 de lideri religioși, arestați în Minneapolis în timp ce protestau împotriva forțelor anti imigrație ICE

Zeci de lideri religioși au fost arestați în timp ce protestau vineri la Aeroportul Internațional Minneapolis-St. Paul, spun organizatorii, ca parte a eforturilor de a solicita încetarea arestărilor efectuate de Serviciul de Imigrare și Vamă (ICE) în zonă.

Protestatarii au cerut companiilor aeriene, în special Delta și Signature Aviation, să „se alăture locuitorilor din Minnesota în solicitarea ca ICE să înceteze imediat acțiunile sale în stat”, informează CBSNews.

Ei spun că aproximativ 2.000 de persoane au fost deportate prin aeroport în ultima perioadă. Liderii Comisiei Aeroporturilor Metropolitane spun că nu pot restricționa legal accesul la aeroport pentru operațiunile aeriene publice sau private.

Membrii sindicatului au mai spus că, de asemenea, 12 angajați ai aeroportului au fost arestați de ICE.

Protestatarii au cântat și s-au rugat împreună, împărtășind poveștile persoanelor care au fost reținute de ICE. În timpul protestului, „aproximativ 100” de membri ai clerului au fost arestați, au spus organizatorii.

Comisia Aeroporturilor Metropolitane a declarat că a colaborat în prealabil cu organizatorii evenimentului și a acordat o autorizație care stabilea numărul maxim de protestatari care puteau participa. Numărul de persoane prezente „a depășit termenii conveniți”, iar poliția a efectuat mai multe arestări.

