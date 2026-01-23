Live TV

Peste 100 de lideri religioși, arestați în Minneapolis în timp ce protestau împotriva forțelor anti imigrație ICE

Data actualizării: Data publicării:
Demonstrație aeroport Minneapolis
Foto: Profimedia

Zeci de lideri religioși au fost arestați în timp ce protestau vineri la Aeroportul Internațional Minneapolis-St. Paul, spun organizatorii, ca parte a eforturilor de a solicita încetarea arestărilor efectuate de Serviciul de Imigrare și Vamă (ICE) în zonă.

Protestatarii au cerut companiilor aeriene, în special Delta și Signature Aviation, să „se alăture locuitorilor din Minnesota în solicitarea ca ICE să înceteze imediat acțiunile sale în stat”, informează CBSNews.

Ei spun că aproximativ 2.000 de persoane au fost deportate prin aeroport în ultima perioadă. Liderii Comisiei Aeroporturilor Metropolitane spun că nu pot restricționa legal accesul la aeroport pentru operațiunile aeriene publice sau private.

Membrii sindicatului au mai spus că, de asemenea, 12 angajați ai aeroportului au fost arestați de ICE.

Protestatarii au cântat și s-au rugat împreună, împărtășind poveștile persoanelor care au fost reținute de ICE. În timpul protestului, „aproximativ 100” de membri ai clerului au fost arestați, au spus organizatorii.

Comisia Aeroporturilor Metropolitane a declarat că a colaborat în prealabil cu organizatorii evenimentului și a acordat o autorizație care stabilea numărul maxim de protestatari care puteau participa. Numărul de persoane prezente „a depășit termenii conveniți”, iar poliția a efectuat mai multe arestări.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Președintele rus Vladimir Putin.
1
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la...
traian basescu face declaratii
2
Traian Băsescu: Acordul Mercosur este bun şi îi protejează foarte bine pe agricultori
agenti fsb
3
FSB anunță capturarea unui agent al serviciilor de informații din Republica Moldova...
Ilie Bolojan și Marcel Ciolacu.
4
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești legenda”
Chairman of the Naalakkersuisut Jens-Frederik Nielsen speaks to the media during the European Political Community (EPC). Denmark is hosting the seventh meeting of the European Political Community (EPC). The meeting serves as a platform for informal politi
5
Premierul Groenlandei: „Nimeni nu are dreptul să încheie acorduri privind insula şi...
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă
Digi Sport
Întrebată despre relația cu Alex Pițurcă, a început să plângă: ”Grav. De la început până la final”. Cum l-a numit pe Victor Pițurcă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
protest ice minnesota
„Fără muncă, fără școală, fără cumpărături”. Locuitorii statului Minnesota sunt chemați la proteste anti-ICE. Zeci de afaceri, închise
Copil
Noi detalii despre copilul de 5 ani arestat în Minnesota: ICE l-ar fi folosit ca momeală, pentru a o scoate pe mama lui din casă
Copil
Minnesota: Forțele anti imigrație ICE din SUA au reținut un copil de 5 ani și pe tatăl acestuia
bruce springsteen
Bruce Springsteen răbufnește pe scenă împotriva lui Trump și ICE: „Ieșiți dracului afară din Minneapolis”
Us,Pentagon,In,Washington,Dc,Building,Looking,Down,Aerial,View
Pentagonul pregătește aproape 1.500 de soldați pentru o posibilă intervenție în Minnesota (presă)
Recomandările redacţiei
profimedia-1068255598
Va face parte România din Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump...
putin rade
Putin râde de Trump și de occidentali: Suntem lideri în Arctica, avem...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la...
Trump Groenlanda Danemarca
„Nu mai este o lume liberă în America”: amenințarea lui Donald Trump...
Ultimele știri
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de miliarde. Avem o problemă”
Reorganizarea serviciilor secrete, modalitatea prin care Volodimir Zelenski speră să-l câștige pe Donald Trump de partea sa
UE trimite generatoare de urgenţă în Ucraina, după ce atacurile ruseşti au lăsat un milion de oameni fără curent electric
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost la nunta lui Donald Trump cu Melania, acum 21 de ani. Mireasa a avut o rochie de 100.000 de...
Cancan
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale...
Fanatik.ro
A aflat din social media că soțul vrea să divorțeze. Camelia Voinea a reacționat la acuzațiile făcute de...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Cât costă un șnițel de pui cu cartofi prăjiți la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Prețul e foarte bun...
Adevărul
Un fost senator anchetat de DNA a pus capăt politicii și s-a preoțit la o mănăstire din Bucovina
Playtech
Locuitorii unei comune din România, impozit de 10.000 de lei pe locuinţe. Sunt de 30 de ori mai mari ca în...
Digi FM
Camelia Voinea, prima reacție după ce soțul ei a anunțat divorțul pe Facebook: „E o exagerare cauzată de...
Digi Sport
Denis Alibec și-a găsit echipă: la 4.700 de kilometri de București!
Pro FM
Face 48 de ani în vară, dar pare de 20. Fosta lui Lewis Hamilton și Grigor Dimitrov e perfectă în costum de...
Film Now
Noi detalii despre relația pe care Kevin Costner o are cu o femeie mai tânără decât el cu 25 de ani: „A...
Adevarul
O clădire‑simbol a Bucureștiului, monument istoric, scoasă la vânzare. Un milionar român, printre cei...
Newsweek
Instanța impune o nouă formulă de calcul a pensiei: Majorează punctajele cu 50% și schimbă stagiul de cotizare
Digi FM
Turism litoral, 180 de zgârie-nori și copii ale unor orașe precum Dubai și Doha, planurile ginerelui lui...
Digi World
Ce se întâmplă, de fapt, cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci ouă, potrivit unui cardiolog
Digi Animal World
Polițist din Florida, viral după ce a „arestat” un emu fugar pe șosea: „N-am mai încătușat niciodată o pasăre”
Film Now
Jason Momoa, în centrul atenției alături de iubita lui, mai tânără cu 13 ani. A sărutat-o și i-a oferit...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat