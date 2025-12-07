Live TV

Pete Hegseth laudă „aliații model" pentru creșterea cheltuielilor pentru apărare: „Vor primi favoarea noastră specială"

pete hegseth
Pete Hegseth, secretarul american de Război. Sursa foto: REUTERS

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a spus sâmbătă că observă evoluții pozitive în cheltuielile pentru apărare ale Germaniei și a lăudat aliații NATO pentru creșterea bugetelor militare, relatează dpa.

Prezent la Forumul Național de Apărare Reagan din statul american California, Hegseth a salutat acordul NATO de a crește semnificativ cheltuielile pentru apărare.

„Aliaţii model care se impun, precum Israelul, Coreea de Sud, Polonia, Germania, ţările baltice şi altele, vor primi favoarea noastră specială", a afirmat el.

Șeful Pentagonului a precizat că SUA se așteaptă la contribuții similare din partea altor aliați, iar cei care nu-și îndeplinesc obligațiile s-ar putea confrunta cu consecințe.

Acordul NATO, din iunie, influenţat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei şi de presiunea preşedintelui american Donald Trump, stabileşte obiectivul ca statele membre să cheltuiască cel puţin 3,5% din PIB pentru apărare, plus încă 1,5% pentru proiecte legate de apărare, cum ar fi infrastructura.

Până în 2035, cheltuielile sunt aşteptate să ajungă la 5% din PIB. Germania îşi propune să îşi majoreze cheltuielile pentru apărare la 3,5% din PIB până în 2029.

Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea. Europa, în „declin civilizațional”, pusă pe planul doi

Washingtonul dorește ca NATO să nu se mai extindă. Ucraina insistă: „Nimeni nu ne poate abate de la acest drum”

Editor : A.M.G.

