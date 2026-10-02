Președintele Israelului îl numește pe Donald Trump „prietenul numărul 1” al țării sale. Mesajul lui Isaac Herzog

Președintele Israelului, Isaac Herzog, l-a numit pe Donald Trump „prietenul nr. 1” al țării sale, în ciuda tensiunilor apărute între Washington și Tel Aviv în legătură cu războiul cu Iranul. Herzog a subliniat că Israelul are o „prietenie specială” cu administrația Trump, în timp ce premierul Benjamin Netanyahu a transmis recent un mesaj similar, anunță Politico.

„În primul rând, avem mulți prieteni. Cred că președintele Trump este prietenul nr. 1”, a declarat Herzog într-un interviu acordat lui Jan Philipp Burgard, de la Axel Springer Global Reporters Network. „Avem o prietenie deosebită cu administrația și cu el”, a adăugat președintele israelian.

Declarațiile lui Herzog sunt în linie cu mesajele transmise în ultima perioadă de premierul Benjamin Netanyahu, care a încercat să sublinieze relația strânsă cu Trump, în ciuda diferențelor de poziție privind războiul cu Iranul.

Netanyahu a declarat săptămâna trecută, în fața Adunării Generale a ONU, că Israelul „nu are un partener mai important decât președintele Trump”.

În spatele declarațiilor publice despre relația apropiată dintre cei doi aliați au apărut însă și semne de tensiune.

Vicepreședintele american JD Vance, care s-a opus în privat războiului din Iran, a declarat luna trecută că Washingtonul nu poate permite ca politica sa externă să fie „subordonată statului Israel”.

Cu câteva luni înainte, Trump l-ar fi numit pe Netanyahu „nebun” în timpul unei convorbiri telefonice, potrivit unor relatări despre conversația dintre cei doi.

Administrația Trump a avut, de asemenea, o reacție rezervată la anunțul făcut la începutul acestei luni de Marea Britanie privind sancțiuni împotriva unor așezări israeliene.

Herzog a criticat dur aceste sancțiuni în interviul acordat Global Reporters Network.

Joi, el a făcut referire și la o conversație avută cu o zi înainte de Trump și Netanyahu. Președintele israelian a descris drept „foarte încurajatoare și întăritoare” declarațiile lui Trump referitoare la o tentativă de deturnare a unui zbor FlyDubai.

Herzog a recunoscut însă că o relație apropiată între două state nu exclude apariția unor dezacorduri.

El a amintit că Israelul are relații de prietenie și cu Germania, precum și cu mai multe țări din America Latină, Africa și Asia.

„Putem avea discuții aprinse cu mulți dintre prietenii noștri. Asta înseamnă democrația”, a spus Herzog.

Casa Albă nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii, anunță Politico.

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Editor : C.A.