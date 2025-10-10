SUA vor trimite până la 200 de soldați în Israel pentru a monitoriza încetarea focului din Gaza

Până la 200 de soldați americani aflați deja în Orientul Mijlociu vor fi trimiși în Israel pentru a monitoriza încetarea focului în Gaza, potrivit oficialilor americani, relatează BBC.

Armata americană va pune bazele unei forțe multinaționale în Israel, cunoscută sub numele de centru de coordonare civil-militară, care va include probabil soldați din Egipt, Qatar, Turcia și Emiratele Arabe Unite, au mai adăugat aceștia.

Un oficial de rang înalt a declarat că niciun soldat american nu va intra în Gaza, adăugând că rolul american este de a crea un centru de control comun care va „integra” forța multinațională care va intra în zonă.

Guvernul israelian a aprobat prima fază a acordului cu Hamas privind Gaza, care a dus la încetarea focului și eliberarea ostaticilor și prizonierilor.

Grupul de lucru va fi condus de Comandamentul Central al SUA (Centcom) cu sediul în regiune și are ca scop supravegherea progresului acordului de încetare a focului, precum și coordonarea asistenței umanitare.

Forța multinațională va informa atât Israelul, cât și Hamas, prin intermediul Egiptului și Qatarului, cu privire la situația de pe teren și la orice potențiale încălcări ale armistițiului, a declarat unul dintre oficiali.

Forța se află sub conducerea amiralului Brad Cooper, șeful Centcom. El s-a alăturat delegației americane pentru o parte din negocierile indirecte din Egipt, a menționat unul dintre oficiali. Aceste negocieri au dus la anunțul făcut joi de președintele american Donald Trump conform căruia Israelul și Hamas „au semnat prima fază” a planului de pace pe care l-a prezentat săptămâna trecută.

Unul dintre cele 20 de puncte ale planului lui Trump pentru Gaza includea colaborarea SUA cu partenerii arabi și internaționali pentru a crea o forță internațională temporară de stabilizare care să fie trimisă imediat în Gaza, dar acest lucru nu a fost încă convenit între părți și s-ar întâmpla numai dacă s-ar finaliza schimbul de ostatici și prizonieri.

Israelul a lansat războiul în Gaza ca răspuns la atacurile Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, în care aproximativ 1.200 de oameni au fost uciși și 251 au fost luați ostatici.

De atunci, ofensiva militară israeliană a făcut peste 67.000 de victime palestiniene în Gaza, potrivit ministerului sănătății din teritoriul controlat de Hamas, dintre care peste 20.100 de copii.

Citește și:

Armata israeliană anunţă că armistiţiul din Gaza a intrat în vigoare

Editor : A.M.G.