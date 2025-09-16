Suspectul în asasinarea lui Charlie Kirk, acuzat oficial de crimă. Tylor Robinson riscă pedeapsa cu moartea

Procurorii din Utah l-au acuzat oficial, marți, pe Tylor Robinson, suspectul în asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, de crimă agravată și intenționează să solicite pedeapsa cu moartea dacă va fi condamnat, informează Reuters.

Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, este acuzat că a l-a împușcat mortal pe Kirk miercurea trecută, în campusul Universității Utah Valley din Orem, la aproximativ 65 de kilometri sud de Salt Lake City.

Procurorul districtual al comitatului Utah, Jeffrey Gray, a declarat într-o conferință de presă că biroul său a depus șapte capete de acuzare împotriva lui Robinson în total, inclusiv obstrucționarea justiției pentru eliminarea probelor și manipularea martorilor pentru că și-a îndrumat colegul de cameră să șteargă mesajele text.

Gray a declarat că a luat decizia de a solicita pedeapsa cu moartea „în mod independent, bazându-se exclusiv pe dovezile disponibile, pe circumstanțele și natura infracțiunii”.

Asasinarea, surprinsă în videoclipuri explicite care au devenit virale pe internet, a stârnit denunțuri ale violenței politice în tot spectrul ideologic, dar a declanșat și un val de acuzații partizane și îngrijorări că uciderea lui Kirk ar putea duce la și mai multă vărsare de sânge.

Autoritățile nu au identificat public un motiv pentru crimă, deși soția lui Kirk și alți susținători s-au grăbit să-l prezinte pe conservator drept martir pentru cauza lor.

Kirk, în vârstă de 31 de ani, cofondator și lider al mișcării studențești conservatoare Turning Point USA și un aliat cheie al președintelui Donald Trump, vorbea la un eveniment la care au participat 3.000 de persoane când a fost împușcat mortal.

Suspectul, student în anul trei al unui program de ucenicie în electricitate la un colegiu tehnic de stat, a evadat inițial în gălăgia care a urmat atacului.

El a fost arestat joi noaptea la casa părinților săi, la aproximativ 420 de kilometri sud-vest de locul crimei, după ce rudele și un prieten al familiei au alertat autoritățile că Robinson era implicat în atac potrivit guvernatorului Spencer Cox.

Robinson urma să apară prin transmisie video din închisoare marți după-amiază la Tribunalul Districtual Utah din Provo.

Cox a spus că statul ar fi înclinat să ceară pedeapsa cu moartea dacă Robinson ar fi condamnat, dar că procurorii vor lua în considerare dorințele familiei lui Kirk înainte de a lua această decizie.

Editor : Ș.R.