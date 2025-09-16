Live TV

Suspectul în asasinarea lui Charlie Kirk, acuzat oficial de crimă. Tylor Robinson riscă pedeapsa cu moartea

Data publicării:
Arrestation de Tyler Robinson, meurtrier présumé du militant conservateur américain Charlie Kirk
Tyler Robinson. Foto: Profimedia

Procurorii din Utah l-au acuzat oficial, marți, pe Tylor Robinson, suspectul în asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, de crimă agravată și intenționează să solicite pedeapsa cu moartea dacă va fi condamnat, informează Reuters.

Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, este acuzat că a l-a împușcat mortal pe Kirk miercurea trecută, în campusul Universității Utah Valley din Orem, la aproximativ 65 de kilometri sud de Salt Lake City.

Procurorul districtual al comitatului Utah, Jeffrey Gray, a declarat într-o conferință de presă că biroul său a depus șapte capete de acuzare împotriva lui Robinson în total, inclusiv obstrucționarea justiției pentru eliminarea probelor și manipularea martorilor pentru că și-a îndrumat colegul de cameră să șteargă mesajele text.

Gray a declarat că a luat decizia de a solicita pedeapsa cu moartea „în mod independent, bazându-se exclusiv pe dovezile disponibile, pe circumstanțele și natura infracțiunii”.

Asasinarea, surprinsă în videoclipuri explicite care au devenit virale pe internet, a stârnit denunțuri ale violenței politice în tot spectrul ideologic, dar a declanșat și un val de acuzații partizane și îngrijorări că uciderea lui Kirk ar putea duce la și mai multă vărsare de sânge.

Autoritățile nu au identificat public un motiv pentru crimă, deși soția lui Kirk și alți susținători s-au grăbit să-l prezinte pe conservator drept martir pentru cauza lor.

Kirk, în vârstă de 31 de ani, cofondator și lider al mișcării studențești conservatoare Turning Point USA și un aliat cheie al președintelui Donald Trump, vorbea la un eveniment la care au participat 3.000 de persoane când a fost împușcat mortal.

Suspectul, student în anul trei al unui program de ucenicie în electricitate la un colegiu tehnic de stat, a evadat inițial în gălăgia care a urmat atacului.

El a fost arestat joi noaptea la casa părinților săi, la aproximativ 420 de kilometri sud-vest de locul crimei, după ce rudele și un prieten al familiei au alertat autoritățile că Robinson era implicat în atac potrivit guvernatorului Spencer Cox.

Robinson urma să apară prin transmisie video din închisoare marți după-amiază la Tribunalul Districtual Utah din Provo.

Cox a spus că statul ar fi înclinat să ceară pedeapsa cu moartea dacă Robinson ar fi condamnat, dar că procurorii vor lua în considerare dorințele familiei lui Kirk înainte de a lua această decizie.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
1
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Bulgarii vânează...
Traian Băsescu
2
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
profimedia-0973430131
3
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
cladire_lovita_drone
4
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
avion in zbor
5
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la...
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
Digi Sport
Un român ”nu mai are viață” la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: ”Cel mai urât lucru pe care poți să-l zici cuiva”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
adriana stoicescu
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin...
Interior AWACS
Cum e organizată apărarea antiaeriană a NATO în Europa și cât de...
Clădirea Primăriei Generale a Capitalei
AUR a depus un denunț la Parchet împotriva Guvernului și AEP pentru...
robert fico da noroc cu vladimir putin
Ce s-a întâmplat după ce Robert Fico i-a strâns mâna lui Vladimir...
Ultimele știri
Criza dronelor: eurodeputatul Victor Negrescu îl acuză de incoerență pe ministrul Ionuț Moșteanu. „Era nevoie de un mesaj de forță”
Ilie Bolojan anunță că România nu poate închide anul cu deficit bugetar sub 8% „cu toate măsurile pe care le-am luat”
Emisiunea „The Late Show with Stephen Colbert” a prezentat o hartă a Ucrainei fără Crimeea
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Beverly Hills Vigil And Freedom Rally For Political Activist Charlie Kirk in Beverly Hills - 14 Sep 2025
Moartea lui Charlie Kirk a divizat și mai mult America: Mii de persoane, „vânate” pentru comentariile online
Vicepreședintele SUA, JD Vance
JD Vance: Persoanele care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk ar trebui date afară: „Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii”
agent fbi
FBI a anunțat că ADN-ul găsit la locul asasinării lui Charlie Kirk este cel al suspectului Tyler Robinson
N18 POZE CRIMA CRAIOVA VO 150925_00000
Nouă mandate de arestare după răfuiala mortală din Craiova. Zona, păzită de 100 de forțe de ordine. Patru răniți, sub pază în spital
profimedia-1036701313
Senatorii români au ţinut un moment de reculegere în memoria lui Charlie Kirk, la propunerea AUR
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce face azi fiica lui Ingrid Vlasov, cândva cea mai frumoasă fetiță din România. De ce a abandonat facultatea...
Cancan
Toto Dumitrescu, derapaj halucinant în cătușe! Unde a putut spune că a fugit după accident: 'Să mă
Fanatik.ro
Directorul ELCEN cercetat pentru luare de mită, acuzat de primăria condusă de Nicușor Dan că e responsabil de...
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
A rezolvat Alexandru Băluță problema cu viza pentru SUA? Gestul făcut de soția fotbalistului i-a uimit pe...
Adevărul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am...
Playtech
De ce evită măcelarii carnea tocată din supermarket. Ce trebuie să știi înainte să o cumperi
Digi FM
Toto Dumitrescu, primele declarații după ce a fost prins de polițiști. Ce a răspuns când a fost întrebat de...
Digi Sport
Mutu ”l-a mitraliat” fără milă pe Zenga, după ce a auzit ce a spus italianul: ”A mâncat o pâine aici! Are o...
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Robert Redford a murit. Actorul din „Toți oamenii președintelui” avea 89 de ani
Adevarul
Desfășurarea de trupe NATO pentru protejarea spațiului aerian ucrainean ar echivala cu o declarație de...
Newsweek
Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă
Digi FM
Lucrul important la care a fost nevoită Alina Sorescu să renunțe în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu...
Digi World
Ce rol are dieta când vrei să renunți la tutun. Alimentele pe care să nu le mai consumi când ți-ai propus să...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”