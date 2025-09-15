Ultimele detalii din ancheta asasinării lui Charlie Kirk. Ce spun autoritățile despre suspectul Tyler Robinson

Presupusul ucigaș al lui Charlie Kirk „nu cooperează” cu autoritățile și nu a mărturisit că a comis atacul armat, a declarat guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, presei americane, relatează BBC.

Suspectul Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, a fost reținut la aproximativ 33 de ore după ce Kirk, un activist de dreapta în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat mortal în Orem, miercuri.

Într-o declarație pentru ABC News, guvernatorul republican Spencer Cox a declarat că persoanele apropiate de Robinson au cooperat cu anchetatorii, însă nu și acesta.

Cox și-a exprimat, de asemenea, îngrijorările cu privire la rețelele sociale în urma morții lui Kirk.

Guvernatorul a fost întrebat despre un articol din New York Times care susține că Tyler Robinson a vorbit cu mai multe persoane după atacul armat, prin intermediul platformei de mesagerie Discord, glumind inclusiv despre faptul că el ar fi autorul atacului.

„Tot ce putem confirma este că acele conversații au avut loc cu siguranță și că persoanele cu care a discutat nu au crezut că el ar fi tras asupra lui Kirk”, a declarat guvernatorul Cox pentru ABC News.

„A vorbit în glumă până când, știți, până când a recunoscut că de fapt el a tras”.

Robinson a fost arestat joi seară, după ce s-a predat poliției.

Când a fost împușcat mortal, Kirk vorbea la Universitatea Utah Valley, la un eveniment în aer liber organizat de Turning Point USA - organizația pe care a co-fondat-o.

Evenimentul a făcut parte din American Comeback Tour, o conferință care l-a dus în mai multe campusuri universitare din SUA.

Cox a declarat anterior pentru Wall Street Journal că Robinson, originar din Utah, era „profund îndoctrinat cu ideologie de stânga”.

Când a fost întrebat despre acest lucru în timpul programului „Starea Națiunii” de la CNN, duminică, el a spus că informațiile au fost oferite de prietenii și familia suspectului.

„Sunt multe lucruri pe care le aflăm și multe pe care le vom afla”

„Sunt multe lucruri pe care le aflăm și multe pe care le vom afla”, a explicat el, adăugând că atunci când vor fi depuse acuzațiile oficiale, vor exista „mult mai multe dovezi și informații disponibile”.

Guvernatorul a spus că printre cei care cooperează cu autoritățile se numără și colegul de cameră al lui Robinson, despre care a spus că este și partenerul său.

El a declarat că partenerul suspectului nu avea nicio cunoștință despre intenția acestuia de a-l împușca pe Kirk. A fost „incredibil de cooperant” și lucrează cu anchetatorii „chiar acum”.

De asemenea, el a confirmat că partenerul este în prezent „în tranziție de la bărbat la femeie”, dar, când a fost întrebat de CNN, a spus că autoritățile nu știu încă dacă acest lucru este relevant pentru anchetă.

Tyler Robinson a fost arestat sub suspiciunea de omor, uz de armă de foc și obstrucționarea justiției.

În prezent, el este deținut, fără dreptul de a fi eliberat pe cauțiune, la închisoarea comitatului Utah.

„Interogăm tot felul de oameni - pe toți cei care îl cunosc - și încercăm să aflăm mai multe despre care a fost de fapt motivația”, a spus Cox.

După moartea lui Kirk, Cox a insistat public la unitate, în încercarea de a atenua tensiunile politice și a făcut comentarii repetate în care critica rețelele sociale.

El a spus despre acestea că sunt un „cancer”, și a declarat pentru CNN că SUA trebuie „să scoată telefoanele din sălile de clasă” și să depună eforturi sporite pentru a trage la răspundere proprietarii de platforme sociale.

El a numit împușcătura lui Kirk un „atac direct asupra Americii”, și a afirmat că americanii trebuie „să se uite în oglindă și să decidă dacă vom încerca să îmbunătățim situația sau o vom înrăutăți?”.

