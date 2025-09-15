Live TV

Ultimele detalii din ancheta asasinării lui Charlie Kirk. Ce spun autoritățile despre suspectul Tyler Robinson

Data publicării:
guvernatorul spencer cox sustine o conferinta de presa
Guvernatorul Spencer Cox a susținut o conferință de presă pentru a vorbi despre stadiul anchetei. Foto: Profimedia
Din articol
„Sunt multe lucruri pe care le aflăm și multe pe care le vom afla”

Presupusul ucigaș al lui Charlie Kirk „nu cooperează” cu autoritățile și nu a mărturisit că a comis atacul armat, a declarat guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, presei americane, relatează BBC.

Suspectul Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, a fost reținut la aproximativ 33 de ore după ce Kirk, un activist de dreapta în vârstă de 31 de ani, a fost împușcat mortal în Orem, miercuri.

Într-o declarație pentru ABC News, guvernatorul republican Spencer Cox a declarat că persoanele apropiate de Robinson au cooperat cu anchetatorii, însă nu și acesta.

Cox și-a exprimat, de asemenea, îngrijorările cu privire la rețelele sociale în urma morții lui Kirk.

Guvernatorul a fost întrebat despre un articol din New York Times care susține că Tyler Robinson a vorbit cu mai multe persoane după atacul armat, prin intermediul platformei de mesagerie Discord, glumind inclusiv despre faptul că el ar fi autorul atacului.

„Tot ce putem confirma este că acele conversații au avut loc cu siguranță și că persoanele cu care a discutat nu au crezut că el ar fi tras asupra lui Kirk”, a declarat guvernatorul Cox pentru ABC News.

„A vorbit în glumă până când, știți, până când a recunoscut că de fapt el a tras”.

Robinson a fost arestat joi seară, după ce s-a predat poliției.

Când a fost împușcat mortal, Kirk vorbea la Universitatea Utah Valley, la un eveniment în aer liber organizat de Turning Point USA - organizația pe care a co-fondat-o.

Evenimentul a făcut parte din American Comeback Tour, o conferință care l-a dus în mai multe campusuri universitare din SUA.

Cox a declarat anterior pentru Wall Street Journal că Robinson, originar din Utah, era „profund îndoctrinat cu ideologie de stânga”.

Când a fost întrebat despre acest lucru în timpul programului „Starea Națiunii” de la CNN, duminică, el a spus că informațiile au fost oferite de prietenii și familia suspectului.

„Sunt multe lucruri pe care le aflăm și multe pe care le vom afla”

„Sunt multe lucruri pe care le aflăm și multe pe care le vom afla”, a explicat el, adăugând că atunci când vor fi depuse acuzațiile oficiale, vor exista „mult mai multe dovezi și informații disponibile”.

Guvernatorul a spus că printre cei care cooperează cu autoritățile se numără și colegul de cameră al lui Robinson, despre care a spus că este și partenerul său.

El a declarat că partenerul suspectului nu avea nicio cunoștință despre intenția acestuia de a-l împușca pe Kirk. A fost „incredibil de cooperant” și lucrează cu anchetatorii „chiar acum”.

De asemenea, el a confirmat că partenerul este în prezent „în tranziție de la bărbat la femeie”, dar, când a fost întrebat de CNN, a spus că autoritățile nu știu încă dacă acest lucru este relevant pentru anchetă.

Tyler Robinson a fost arestat sub suspiciunea de omor, uz de armă de foc și obstrucționarea justiției.

În prezent, el este deținut, fără dreptul de a fi eliberat pe cauțiune, la închisoarea comitatului Utah.

„Interogăm tot felul de oameni - pe toți cei care îl cunosc - și încercăm să aflăm mai multe despre care a fost de fapt motivația”, a spus Cox.

După moartea lui Kirk, Cox a insistat public la unitate, în încercarea de a atenua tensiunile politice și a făcut comentarii repetate în care critica rețelele sociale.

El a spus despre acestea că sunt un „cancer”, și a declarat pentru CNN că SUA trebuie „să scoată telefoanele din sălile de clasă” și să depună eforturi sporite pentru a trage la răspundere proprietarii de platforme sociale.

El a numit împușcătura lui Kirk un „atac direct asupra Americii”, și a afirmat că americanii trebuie „să se uite în oglindă și să decidă dacă vom încerca să îmbunătățim situația sau o vom înrăutăți?”.

Citiți și:

Întrebări fără răspuns despre motivația presupusului asasin al lui Charlie Kirk. Indicii din trecutul lui Tyler Robinson

FOTO Cum a fost intensificată dezbaterea politică despre criminalitate în SUA de uciderea refugiatei ucrainene Iryna Zarutska

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-0953970736
1
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în...
erika kirk
2
Amenințarea văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
basescu ID263356_INQUAM_Photos_Elena_Covalenco
3
Traian Băsescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin...
Radoslaw Sikorski face declaratii
4
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
femeie cu o umbrela
5
HARTA Avertizare de vreme rea. Cod galben de furtuni și vânt puternic în mai multe zone...
I-au găsit înlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi după înfrângerea cu Juventus
Digi Sport
I-au găsit înlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi după înfrângerea cu Juventus
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
resturi de drona gheran prabusita la tulcea, plauru
Provocarea de la granița României: De câte ori au ajuns la noi în...
Traian Băsescu pe strada
Traian Băsescu critică reacția României în cazul dronei rusești...
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki. Foto: Profimedia
Președintele Poloniei a aprobat desfășurarea de trupe aliate pe...
Victoria Palace, the headquarters of the Prime Minister of Romania and his cabinet, during winter Bucharest, Romania
Sindicaliștii din administrația publică protestează luni dimineață în...
Ultimele știri
Un bărbat cu nume aparent românesc, acuzat de vandalizarea unor sinagogi. El va fi audiat luni în Londra
Donald Trump și Nicolas Maduro, pe calea războiului. Ce se află în spatele tensiunilor dintre SUA și Venezuela
Sistemul ucrainean de detectare a dronelor Azimuth „a învățat” să intercepteze imaginile video ale UAV-urilor rusești
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Arrestation de Tyler Robinson, meurtrier présumé du militant conservateur américain Charlie Kirk
Axios: Colegul de cameră al ucigașului lui Charlie Kirk, cheia în motivul asasinatului. Explicațiile anchetatorilor
profimedia-1036701313
O slujbă de pomenire pentru Charlie Kirk va avea loc pe un stadion din Arizona, pe 21 septembrie. Trump ar urma să fie prezent
*UK OUT* Coldplay Dedicates Fix You To Charlie Kirk?s Family At Final Wembley Show ? 13 Sep 2025
Chris Martin a îndemnat publicul să „trimită iubire” familiei lui Charlie Kirk în timpul unui concert Coldplay la Londra
Arrestation de Tyler Robinson, meurtrier présumé du militant conservateur américain Charlie Kirk
Întrebări fără răspuns despre motivația presupusului asasin al lui Charlie Kirk. Indicii din trecutul lui Tyler Robinson
Secretary Pete Hegseth speaks at a memorial event at the Pentagon, drapel pe fundal, batista cu stars&stripes la piept
Ordinul secretarului american al Războiului după asasinarea lui Charlie Kirk, care a stârnit stupoare în rândul armatei SUA
Partenerii noștri
Pe Roz
Irina Columbeanu, pe urmele mamei sale. Grațioasă și sigură pe ea, a defilat ca model la Cluj și a savurat...
Cancan
BREAKING! Haos pe cursa TelAviv – Otopeni: 30 de pasageri s-au luat la bătaie. Ce s-a întâmplat după...
Fanatik.ro
Ce avere are, de fapt, George Ţucudean. Fostul fotbalist devenit milionar vrea să construiască un castel...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Cu ce se ocupă Rebecca, fiica Anamariei Prodan și din ce face bani. Impresara și-a dorit o cu totul altă...
Adevărul
Pericolul nebănuit care îi paște pe românii care își fac vacanța în Grecia. „Știu pe cineva care a murit din...
Playtech
Când vei plăti taxa pentru coletele de pe Temu sau Shein
Digi FM
Se filma la volan, în timp ce cânta o piesă a lui Britney Spears, dar a prins momentul când s-a răsturnat cu...
Digi Sport
Românul de 2.800.000€ s-a întors! Urmează încă o veste importantă
Pro FM
"Am luat bătaie cu mătura la prima oră". Lidia Buble, agresată în București, în timp ce făcea un gest frumos...
Film Now
Russell Crowe, relaxare la bustul gol pe o plajă din Spania, alături de iubita tinerică. Nu mai are mușchii...
Adevarul
Schengen după șase luni: Ce s-a schimbat în transporturile din România
Newsweek
Ministrul muncii vrea schimbări la pensie pentru 2.300.000 pensionari. Ce rol vor juca băncile?
Digi FM
Operație ca într-un film SF. Un dinte i-a fost implantat în ochi și și-a recuperat vederea după 20 de ani de...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Sharon Stone, despre momentul tensionat cu Robert De Niro în timpul filmărilor la „Casino”: „Știe cum să te...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea