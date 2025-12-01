Live TV

„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a opri Rusia

Data publicării:
ben hodges profimedia-0478130954
Ben Hodges Foto: Profimedia

Fostul comandant general al Armatei SUA în Europa, generalul Ben Hodges, a avertizat că bătrânul continent „începe să conștientizeze treptat” că nu poate conta pe SUA ca partener echitabil, relatează Euronews.

„Statele Unite consideră Europa ca fiind lipsită de importanță, cu excepția, poate, a unor scopuri comerciale”, a spus Hodges într-un interviu acordat emisiunii matinale Europe Today, difuzată de Euronews.

În opinia sa, abordarea administrației americane față de conflict a fost „sortită eșecului încă de la început”, deoarece au tratat războiul ca pe „o tranzacție imobiliară de proporții”.

Generalul a menționat recentele dezvăluiri care îl au ca protagonist pe Steve Witkoff, trimisul special al președintelui american Donald Trump în Orientul Mijlociu, și pe Jared Kushner, ginerele liderului de la Casa Albă, ca dovadă că Washingtonul este interesat în primul rând de „afacerile cu Rusia după ce totul se va termina”.

„Dacă lucrurile vor evolua în direcția dorită de domnul Witkoff și Jared Kushner în relația cu rușii, va fi o problemă uriașă pentru Europa”, a afirmat el, avertizând că vor apărea milioane de refugiați în plus dacă Ucraina va fi forțată să accepte un acord nesatisfăcător.

Această schimbare de priorități a fost evidentă săptămâna aceasta, când secretarul de stat american Marco Rubio a decis să nu participe la o reuniune importantă a NATO la Bruxelles.

„Este neobișnuit, dar asta face parte din problemă”, a remarcat Hodges, adăugând că, în lista de priorități a actualei administrații, „Europa ocupă locul patru”, după emisfera vestică, Indo-Pacific și Orientul Mijlociu.

În ciuda perspectivelor sumbre, generalul a insistat că situația nu este fără speranță. El a respins premisa că Ucraina pierde, menționând că, după 11 ani de război, Rusia ocupă doar 20% din teritoriul țării, iar o parte din economia sa se află „în mare dificultate”.

Potrivit lui Hodges, „Ucraina și Europa împreună” dispun de industria, bogăția și populația necesare pentru a opri Rusia.

„Nu există niciun motiv pentru care Europa, inclusiv Ucraina, să nu poată opri Rusia”, a afirmat el. „Ceea ce le lipsește este încrederea în sine și voința politică.”

Gen. Ben Hodges despre retragerea trupelor americane din România: Cel mai rău moment posibil. Treabă foarte proastă și când au explicat

Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele ore”

