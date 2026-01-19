Live TV

Trump spune că va „rezolva problema” eliminării „ameninţării ruse” din Groenlanda

Data publicării:
donald trump
Donald Trump. Foto: Getty Images

Preşedintele american Donald Trump a declarat că Danemarca nu a reuşit să facă nimic pentru a îndepărta „ameninţarea rusă” din Groenlanda şi a precizat: „Acum este momentul, şi se va rezolva!”.

„De 20 de ani, NATO spune Danemarcei că «trebuie să îndepărtaţi ameninţarea rusă din Groenlanda». Din păcate, Danemarca nu a putut face nimic în acest sens”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Trump a insistat în repetate rânduri că nu se va mulţumi cu nimic mai puţin decât proprietatea asupra Groenlandei, un teritoriu autonom al Danemarcei.

Liderii Danemarcei şi Groenlandei au insistat că insula nu este de vânzare şi nu doreşte să facă parte din Statele Unite.

Sâmbătă, Trump a promis că va implementa o serie de creşteri ale tarifelor vamale pentru aliaţii europeni până când Statele Unite vor primi permisiunea de a cumpăra Groenlanda.

Prezenţa tot mai puternică a Chinei şi Rusiei face ca Groenlanda să fie vitală pentru interesele de securitate ale SUA, a declarat Trump.

Oficialii danezi şi alţi oficiali europeni au subliniat că Groenlanda este deja acoperită de pactul de securitate colectivă al NATO.

Citește și: Țările europene fac „scut” în jurul Groelandei, în urma amenințărilor lui Trump. Declarație semnată de 8 state: „Întărim securitatea”

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
Armata germană
2
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
3
Vremea: cât mai durează gerul și unde a fost cel mai frig duminică dimineața. Un val de...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
4
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
5
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul...
”SUA e următoarea țintă!”. A făcut marele anunț și e gata să ”zguduie” întreaga lume
Digi Sport
”SUA e următoarea țintă!”. A făcut marele anunț și e gata să ”zguduie” întreaga lume
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Capitala Nuuk, Groenlanda.
Locuitorii Groenlandei se grăbesc să-și facă provizii de urgență din cauza temerilor legate de escaladarea conflictului
U.S. President Donald Trump attends a cabinet meeting, at the White House in Washington, D.C.,
Trump amenință cu procese un gigant bancar american pentru o decizie luată în urma asaltului asupra Capitoliului
Ivan Mordisco, lider de gherilă din Columbia / luptători din Armata de Eliberare Națională
Cel mai căutat lider de gherilă din Columbia vrea să formeze o super-armată rebelă contra lui Trump. „Destinul ne cheamă să ne unim”
clădirea Pentagonului, SUA
Statele Unite au testat un dispozitiv secret care ar putea fi cauza misteriosului „Sindrom Havana”. Mașinăria conține piese din Rusia
USA and China trade war. China and United States of America trade, duty, tariffs war
Pariu riscant la Washington: politicile comerciale imprevizibile ale lui Trump reorientează partenerii SUA spre China. Modelul canadian
Recomandările redacţiei
vagoane tren accident
Cel puţin 39 de morţi într-o tragedie feroviară în sudul Spaniei...
Participants walk into Davos Kurpark Village prior to the opening of the annual meeting of the World Economic Forum in Davos, Switzerland
Cine participă din partea României la Forumul Economic Mondial de la...
calin georgescu la tribunal
Răspunsul lui Traian Băsescu la întrebarea: „De ce sunt oamenii...
Vladimir Putin dă mâna cu Donald Trump
Mesajul lui Putin pentru Trump: Să înceapă trocul. Cum ar putea Rusia...
Ultimele știri
Instanța supremă decide luni dacă Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său rămân în arest preventiv
Accident în lanț la o trecere de pietoni din București: Un pieton a ajuns în stare gravă la spital
De ce nu participă Nicușor Dan la Forumul de la Davos: Lazurca: „Nu umblă teleleu prin lume” când sunt lucruri de făcut în țară
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Oare trebuie să divorțez?” Descoperirea neașteptată a unei femei care și-a făcut un test ADN, după zece ani...
Cancan
Mario Iorgulescu a fost CAPTURAT. Avem prima reacție
Fanatik.ro
Mihai Neșu, dat peste cap de ultimele reforme: fundația sa trebuie să plătească impozite de 36.000 de euro...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Giovanni Becali, poveste fabuloasă cu Ilie Dumitrescu la Tottenham: “Un haladit şmecher!”
Adevărul
Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și...
Playtech
Ce salariu are un director de magazin MR DIY. Retailerul asiatic a început angajările în România
Digi FM
Cum arată Selena Gomez fără pic de machiaj. Vedeta a avut o perioadă plină de evenimente
Digi Sport
Artista din România i l-a prezentat deja fiului ei pe iubitul cu 13 ani mai tânăr. ”Văd că asta se dorește”
Pro FM
Cum arată azi, la 43 de ani, gemenele de la Cheeky Girls: "Sunteți exact la fel!". Au locuri de muncă...
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri despre o dispută cu Michael Douglas, înainte de filmările pentru Basic Instinct...
Adevarul
Agatha Christie, autoarea crimei aproape perfecte. Cum și-a înscenat dispariția, folosind numele amantei...
Newsweek
Ministrul muncii îngroapă creșterea pensiilor pentru pensionarii cu grupe de muncă. De ce nu va schimba legea?
Digi FM
Celine Dion, omagiu emoționant pentru soțul ei, în ziua în care acesta ar fi împlinit 84 de ani: "Amintirea...
Digi World
„Soarele” artificial al Chinei a depăşit un obstacol major în procesul de obţinere a energiei din fuziune...
Digi Animal World
Momentul când un câine declanșează un incendiu. Totul a pornit de la o mănușă încălzită cu baterie
Film Now
Ce fac și cum arată azi gemenele Olsen. Au renunțat la actorie după zeci de filme și s-au dedicat unui cu...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...