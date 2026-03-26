Trump susține că niciun oficial iranian nu a vrut să fie numit lider suprem al țării: „Le este frică"

Donald Trump a declarat joi că niciun oficial iranian nu a vrut să fie numit lider suprem al țării. Președintele american a insistat, de asemenea, că oficialii de la Teheran negociază cu Washingtonul pentru a pune capăt războiului, dar nu recunosc acest lucru de teama unei revolte interne.

„Nu a existat niciodată un șef de stat care să-și dorească mai puțin această funcție decât cea de șef al Iranului. Ascultam cu atenție unele dintre lucrurile pe care le spun. Ei spun: «Nu o vrem(n.r. funcția de lider suprem al Iranului), am dori să te numim următorul lider suprem». Nu, mulțumesc. Nu vreau asta”, a declarat Trump, în cadrul unui eveniment de strângere de fonduri al Partidului Republican, desfășurat la Washington.

Iranul l-a numit pe Mojtaba Khamenei lider suprem în urma asasinării tatălui său, fostul ayatollah Ali Khamenei.

Trump a insistat, de asemenea, că oficialii de la Teheran negociază cu Washingtonul pentru a pune capăt războiului, dar le este teamă să recunoască acest lucru din cauza unei posibile revolte interne.

„Negociază, apropo, și vor atât de mult să încheie un acord, dar le este frică să o spună pentru că se tem că vor fi uciși de propriul popor. Le este frică și că vor fi uciși de noi”, a spus Trump, referindu-se la o serie de asasinate de mare amploare din Iran care au creat un vid de putere în țară.

Casa Albă a insistat, de asemenea, că negocierile de pace cu Iranul sunt în curs, chiar dacă Teheranul a respins public propunerile SUA și a emis noi condiții proprii pentru a pune capăt conflictului care a provocat ravagii în Orientul Mijlociu și pe piețele globale.

Condițiile Teheranului vizează garanții că SUA și Israelul nu își vor relua atacurile, despăgubiri pentru daunele de război și recunoașterea autorității sale asupra Strâmtorii Hormuz, potrivit postului de televiziune de stat Press TV.

