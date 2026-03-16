Ucraina a dejucat o ofensivă strategică rusească plănuită pentru martie, anunță Volodimir Zelenski

Data publicării:
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Reuters

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că forțele de apărare ale Ucrainei au dejucat o operațiune ofensivă rusească planificată pentru luna martie și că amploarea atacurilor nu este cea promisă de comandanții ruși conducerii de la Moscova, potrivit Ukrainska Pravda.

„Forțele de apărare ale Ucrainei au perturbat o operațiune ofensivă strategică rusească pe care inamicul o plănuise pentru luna martie a acestui an. Deși atacurile sunt constante și asaltul continuă, intensitatea și amploarea confruntării nu sunt cele planificate de ruși și nu sunt cele promise de comanda lor conducerii politice a Rusiei”, a explicat liderul de la Kiev.

Zelenski a adăugat că el și prim-ministrul Iulia Svîrîdenko au discutat despre implementarea planurilor regionale de reziliență. Potrivit lui Zelenski, guvernul depune eforturi pentru a asigura finanțarea integrală a acestora, care depinde în mare măsură de partenerii Ucrainei.

„Tocmai de aceea sunt importante sancțiunile împotriva Rusiei. Pachetele de sprijin sunt importante. Iar deciziile europene, inclusiv sprijinul de 90 de miliarde de euro care a fost deja aprobat, trebuie să funcționeze. Cuvântul Europei trebuie să funcționeze astfel încât, indiferent de situația diplomatică și de provocările globale care vor apărea, regiunile noastre să fie pregătite pentru iarna viitoare așa cum ne-a învățat iarna trecută”, a spus el.

Trump își pierde interesul pentru negocierile privind Ucraina, concentrându-se pe Iran. „Nu e nimic de discutat" (Financial Times)

Editor : Ș.R.

