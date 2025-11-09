Live TV

Ucraina, fără curent electric: furnizarea, întreruptă până la 16 ore pe zi după ce producția a fost redusă la zero de atacurile rusești

kiev in bezna
Întreruperile de curent - atât programate, cât și neanunțate - au devenit un lucru obișnuit în multe părți din Ucraina. Foto: Profimedia

Alimentarea cu energie electrică urma să fie întreruptă duminică între opt şi 16 ore în majoritatea regiunilor Ucrainei, a declarat operatorul de stat Ukrenergo, după ce atacurile ruseşti care au vizat infrastructura energetică au redus capacitatea de generare a ţării la „zero”, relatează The Guardian.

Moscova, care a intensificat atacurile asupra infrastructurii Ucrainei în ultimele luni, a lansat sute de drone asupra instalaţiilor energetice din toată ţara în noaptea de vineri spre sâmbătă, ucigând cel puţin şapte persoane, potrivit oficialilor ucraineni.

Atacurile ruseşti au întrerupt alimentarea cu energie electrică, căldură şi apă în mai multe oraşe ucrainene, compania energetică de stat Ţenterenergo avertizând că „a scăzut la zero” capacitatea de generare, notează News.ro.

Ukrenergo a declarat că au fost efectuate reparaţii şi că sursele de energie au fost redirecţionate.

Deşi situaţia s-a stabilizat oarecum, regiuni precum Kiev, Dnipropetrovsk, Doneţk, Harkov, Poltava, Cernihiv şi Sumî ar putea continua să sufere întreruperi regulate de energie electrică, a declarat sâmbătă seara ministrul ucrainean al energiei.

Atacul din acest weekend a fost al nouălea atac masiv asupra infrastructurii de gaze naturale de la începutul lunii octombrie, a declarat compania energetică ucraineană Naftogaz.

Şcoala de Economie din Kiev a estimat într-un raport că atacurile au blocat jumătate din producţia de gaze naturale a Ucrainei.

Cel mai important expert în energie al Ucrainei, Oleksandr Harcenko, a declarat miercuri într-o conferinţă de presă că, dacă cele două centrale electrice şi termice din Kiev ar fi oprite pentru mai mult de trei zile, când temperaturile scad sub minus 10 °C, capitala s-ar confrunta cu un „dezastru tehnologic”.

La rândul său, Ucraina a intensificat în ultimele luni atacurile asupra depozitelor şi rafinăriilor de petrol ruseşti, încercând să întrerupă exporturile vitale de energie ale Moscovei şi să provoace penurie de combustibil în toată ţara.

Duminică dimineaţa, unităţile de apărare aeriană ale Rusiei au distrus 44 de drone ucrainene, a raportat agenţia de ştiri RIA, citând datele zilnice ale Ministerului rus al Apărării.

VIDEO Pană de curent în mai multe regiuni ale Ucrainei după un atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice

Întunericul din guvernarea Zelenski: opoziția se plânge că este redusă la tăcere. Cazul fostului șef de la Ukrenergo

A dezvăluit ce i-ar spune lui Gigi Becali, după ce-a fost dată afară împreună cu soțul și copilul din casa milionarului
Digi Sport
A dezvăluit ce i-ar spune lui Gigi Becali, după ce-a fost dată afară împreună cu soțul și copilul din casa milionarului
