Alexandr Lukașenko dezvăluie de ce i-a cerut lui Vladimir Putin temutele rachete Oreșnik: „Să știe că îi putem zdrobi”

Data publicării:
Aleksandr Lukașenko.
Aleksandr Lukașenko. Foto: Profimedia Images

Dictatorul din Belarus, Alexander Lukașenko, a declarat că are nevoie de sistemul rus de rachete Oreșnik pentru a intimida statele vecine.

 În timpul vizitei sale în regiunea Vitebsk din Belarus, Lukașenko a declarat că sistemul Oreșnik , pe care l-a numit „o armă terifiantă”, va fi pus în serviciul de luptă în decembrie.

„De ce? Vreau ca ei [oponenții lui Lukașenko din străinătate – n.r.] să știe că îi putem zdrobi dacă lucrurile o iau razna. Ne vom așeza la masă cu Putin, vom decide și apoi îi vom zdrobi. Așa că nu vă puneți cu noi”, a adăugat el.

Lukașenko a spus că acest lucru va permite Belarusului să evite soarta Ucrainei, afirmând că „războiul din Ucraina a început astfel: în Donbas, vorbitorii de limbă rusă au fost oprimați, uciși și persecutați. Am văzut asta cu ochii mei”.

Apoi a reflectat asupra acordurilor de la Minsk, despre care a afirmat că Occidentul și Ucraina le-au folosit pentru „a înșela Rusia și pe noi”.

„Ne-au înșelat. Ei bine, și-au avut partea lor. Două milioane de oameni au fost uciși sau răniți. De ce vă luați de noi? Trăiam destul de normal – polonezi, lituanieni și așa mai departe”, a spus Lukașenko.

