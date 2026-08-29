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Atacul cu drone de la Leipzig schimbă politica Berlinului față de Moscova. Germania pregătește represalii

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Friedrich Merz.
Friedrich Merz. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Sancțiuni și noi măsuri împotriva Moscovei „Zeitenwende 2.0” Berlinul se pregătește pentru reacția Moscovei

Guvernul german se pregătește să atribuie Rusiei tentativa de atac cu drone de la aeroportul Leipzig/Halle și să anunțe un pachet amplu de măsuri împotriva Moscovei. Potrivit unor oficiali citați de Politico și Welt am Sonntag, Berlinul pregătește atât măsuri naționale, cât și noi sancțiuni la nivelul Uniunii Europene. Decizia ar putea fi anunțată la începutul săptămânii viitoare, pe fondul intensificării tensiunilor dintre Germania și Rusia.

Schimbarea ar marca o înăsprire semnificativă a poziției Berlinului față de Moscova. Doi dintre oficialii citați au descris planul drept o posibilă „Zeitenwende 2.0”, cu referire la schimbarea majoră de politică în domeniul apărării anunțată de fostul cancelar Olaf Scholz după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022.

Tentativa de atac a avut loc la începutul lunii august, la aeroportul Leipzig/Halle. O dronă încărcată cu explozibili a fost descoperită în apropierea unor aeronave de transport ucrainene.

Ulterior, anchetatorii au identificat și alte elemente care sugerează că incidentul ar fi putut face parte dintr-o operațiune mai amplă. O a treia dronă și o substanță despre care se crede că ar fi exploziv militar au fost descoperite în apropierea aeroportului.

Aeroportul Leipzig/Halle este un important centru logistic pentru transporturile aeriene și este folosit și pentru operațiuni legate de sprijinul acordat Ucrainei.

Până acum, autoritățile germane au evitat să atribuie oficial atacul Rusiei. Ministrul de Interne Alexander Dobrindt a vorbit despre posibilitatea implicării unor „puteri străine”, în timp ce ancheta a continuat.

Sancțiuni și noi măsuri împotriva Moscovei

Friedrich Merz a declarat însă că guvernul va identifica în curând autorii și că aceștia vor suporta consecințele. Joi, cancelarul german a spus că autoritățile vor stabili în următoarele zile responsabilitatea pentru incident.

Potrivit informațiilor apărute acum în presa germană și internațională, Berlinul este pregătit să facă următorul pas și să indice Rusia drept responsabilă.

Planul german ar urma să combine măsuri naționale cu un nou pachet de sancțiuni europene. Oficialii citați de Politico și Welt am Sonntag susțin că Berlinul consideră că nu mai sunt suficiente măsuri precum expulzarea unor diplomați ruși sau închiderea unor instituții asociate Moscovei.

Printre opțiunile analizate se află intensificarea sancțiunilor și creșterea sprijinului militar pentru Ucraina.

La nivelul UE este pregătit, de asemenea, un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Potrivit unor diplomați europeni, sunt analizate aproximativ 1.600 de posibile măsuri, care vizează persoane și companii rusești.

O altă temă discutată este utilizarea activelor rusești înghețate în Europa pentru sprijinirea Ucrainei. Problema este însă complicată de opoziția Belgiei, unde se află Euroclear, compania care deține o mare parte din activele rusești blocate în UE.

„Zeitenwende 2.0”

O eventuală atribuire oficială a atacului către Rusia ar veni pe fondul unei serii de incidente pe care oficialii europeni le-au asociat cu amenințarea războiului hibrid.

În Germania, autoritățile investighează inclusiv descoperirea unei ascunzători de arme în apropiere de Berlin. Într-o zonă împădurită de lângă lacul Müggelsee au fost găsite două arme semiautomate și o cantitate importantă de muniție.

Procurorul general federal investighează cazul sub suspiciunea de pregătire a unui act grav de violență care amenință statul. Autoritățile nu au stabilit public că armele ar avea legătură cu Rusia, însă ministrul de Interne a avertizat că implicarea unor actori străini nu poate fi exclusă.

În paralel, mai multe state europene investighează incidente despre care există suspiciuni că ar putea avea legătură cu operațiuni de sabotaj sau de intimidare atribuite Rusiei.

Berlinul se pregătește pentru reacția Moscovei

Autoritățile germane se așteaptă ca o eventuală atribuire oficială a atacului către Rusia să provoace o reacție dură din partea Kremlinului. Momentul este cu atât mai sensibil cu cât Germania se află într-o perioadă de intensificare a dezbaterilor privind securitatea națională și cheltuielile militare.

În același timp, apropierea alegerilor regionale din estul Germaniei adaugă o dimensiune politică situației. Partidul Alternativa pentru Germania (AfD), cunoscut pentru poziția sa favorabilă Moscovei, are rezultate bune în sondajele din unele dintre aceste regiuni.

Dacă Berlinul va confirma oficial responsabilitatea Rusiei pentru tentativa de atac de la Leipzig, măsura ar putea reprezenta una dintre cele mai dure reacții germane la presupusele operațiuni rusești pe teritoriul european de la începutul războiului din Ucraina.

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Editor : C.A.

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