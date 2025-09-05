Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi premierul slovac Robert Fico au discutat vineri în oraşul ucrainean Ujgorod despre importurile slovace de petrol rusesc şi despre recentele atacuri ucrainene asupra conductei Drujba care transportă petrol din Rusia către Ungaria şi Slovacia, probleme care sunt o sursă de dispută între Ucraina, de o parte, şi Ungaria şi Slovacia, de cealaltă parte.

"O chestiune aparte şi importantă (discutată) a fost independenţa energetică a Europei" faţă de Rusia, a spus după discuţia cu Fico preşedintele Zelenski, care a susţinut că "petrolul rusesc, la fel ca gazul rusesc, nu au viitor", potrivit Agerpres.

El a declarat apoi că Ucraina este dispusă să asigure transportul de gaze şi petrol către Slovacia pe teritoriul său, dar cu condiţia ca acestea să nu provină din Rusia.

Atacurile repetate ale Ucrainei asupra infrastructurii conductei Drujba situate în interiorul Rusiei au stârnit indignare la Budapesta şi Bratislava, care au solicitat Comisiei Europene să intervină pe lângă Kiev, în virtutea obligaţiei de a proteja interesele statelor UE, dar Bruxelles-ul nu a făcut nimic pentru a ajuta cele două ţări conduse de premieri cu orientări conservatoare şi suveraniste, ungurul Viktor Orban şi slovacul Robert Fico.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Zelenski şi Fico au discutat de asemenea despre recenta vizită a premierului slovac în China, unde a participat la parada militară organizată de Beijing pentru a marca cea de-a 80-a aniversare a sfârşitului celui de-al Doilea Război Mondial în Pacific şi s-a întâlnit acolo cu preşedinţii rus şi chinez, Vladimir Putin şi Xi Jinping.

"Prim-ministrul (slovac) mi-a vorbit despre contactele sale din China", a spus Zelenski, fără a oferi detalii. Preşedintele ucrainean l-a informat la rândul său pe Fico despre întâlnirea pe care a avut-o joi, la Paris, cu liderii ţărilor ce susţin militar Ucraina în aşa-numita "Coaliţie a Voinţei", care şi-au arătat disponibilitatea de a contribui la garanţiile de securitate pe care această ţară le cere în cazul unei încetări a focului.

Pe de altă parte, Zelenski a subliniat că "Slovacia susţine Ucraina în drumul său către UE" şi a adăugat că a mai abordat cu Fico chestiuni pe teme economice, energetice şi de infrastructură.

La rândul său, Fico a spus după întâlnirea cu Zelenski că doreşte ca Ucraina să reuşească să obţină rapid garanţiile de securitate şi o pace justă cu Rusia.

Slovacia și Ungaria refuză orice sprijin militar pentru Ucraina

La fel ca Viktor Orban, premierul Fico refuză orice sprijin militar pentru Ucraina în războiul cu Rusia şi în plus l-a descris anterior pe Zelenski drept "un actor de comedie care minte cum respiră" şi care "are nevoie de acest război pentru a-şi conserva puterea". Totuşi, spre deosebire de Orban, Fico este de acord cu aderarea Ucrainei la UE.

După întâlnirea de joi a "Coaliţiei Voinţei", care a cuprins şi o discuţie prin videoconferinţă cu preşedintele american Donald Trump, Zelenski şi gazda reuniunii, preşedintele francez Emmanuel Macron, au susţinut că liderul de la Casa Albă este "foarte nemulţumit" că statele UE, în special Ungaria şi Slovacia, continuă să cumpere petrol din Rusia.

Viktor Orban a anunţat la sfârşitul lunii trecute că a cerut ajutorul Statelor Unite, printr-o scrisoare adresată lui Trump. "I-am cerut ajutorul preşedintelui american. Ucrainenii continuă să bombardeze conducta petrolieră Drujba", a transmis Orban pe Facebook şi a făcut public răspunsul liderului de la Casa Albă. "Viktor, nu-mi place să aud asta; sunt foarte supărat. Spune acest lucru şi Slovaciei! Tu eşti marele meu prieten", a scris Trump în răspunsul său.

Tot atunci, Zelenski la rândul său a declarat că i-a cerut lui Trump să intervină pe lângă Orban pentru a nu mai obstrucţiona procesul de aderare a Ucrainei la UE. Premierul ungar se opune acestei aderări din mai multe motive, care privesc situaţia drepturilor minorităţii maghiare din Transcarpatia, prejudiciile pe care le-ar suferi economia ungară şi blocarea majorităţii fondurilor europene pentru Ungaria de către Comisia Europeană în urma disputelor ideologice dintre Budapesta şi Bruxelles.

Editor : M.I.