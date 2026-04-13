Live TV

Video&Foto Budapesta, transformată în arenă de petrecere după alegerile care au pus capăt erei Orban: „M-am rugat pentru asta timp de 16 ani”

Data publicării:
Parties Break Out In Budapest Streets After Opposition Win, Hungary - 13 Apr 2026
Petrecere pe străzile Budapestei după ce alegerile au încheiat era Orban. Foto: Profimedia

Budapesta s-a transformat într-o arenă de petrecere până în primele ore ale zilei de luni, oamenii dansând în faţa barurilor şi maşinile claxonând, în timp ce susţinătorii partidului de opoziţie Tisza sărbătoreau victoria zdrobitoare obţinută în alegerile decisive de duminică, relatează Reuters.

Alegerile, care au înregistrat o prezenţă record de 80% conform datelor preliminare, au pus capăt celor 16 ani de guvernare ai prim-ministrului de dreapta Viktor Orban, iar pentru maghiarii care au sărbătorit şi au fluturat steaguri în capitală, acest lucru a însemnat votul pentru orientarea europeană a ţării şi restabilirea democraţiei, erodată de Orban şi guvernul său începând din 2010.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Celebrul Pod cu Lanţuri din Budapesta a fost iluminat în culorile naţionale ale Ungariei, iar de-a lungul malului Dunării zeci de mii de oameni au sărbătorit, fluturând steagul naţional şi steagurile Uniunii Europene, iar unii au ciocnit pahare cu şampanie în pahare de hârtie.

Deschide galeria foto

„Mă simt extraordinar! Chiar extraordinar! Adică, nu m-am gândit niciodată că asta se va întâmpla cu adevărat. M-am rugat pentru asta timp de 16 ani, aşa că sunt foarte fericită”, a spus Szilvia, o susţinătoare a partidului Tisza, în timp ce oamenii urmăreau discursul de victorie al liderului opoziţiei, Peter Magyar.

În metrou au izbucnit scandări şi cântece, oamenii strigând „s-a terminat”. Alţi susţinători ai partidului Tisza au sărbătorit la o petrecere rave în faţa clădirii emblematice a parlamentului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Este o mare sărbătoare. Sunt foarte fericit. Aşteptam acest moment de ceva vreme. Şi sper că noua conducere, noul prim-ministru, va fi cu adevărat un prim-ministru al tuturor maghiarilor, aşa cum a spus el”, a declarat Sandor Zoletnik, un susţinător al lui Tisza.

„Incredibil!” „Nu pot descrie ce simt!” „Suntem atât de fericiţi că Orban a plecat în sfârşit.” „Nu credeam că se va schimba ceva”, strigau un grup de tineri, îmbrăţişându-se şi sărind de bucurie. „Aşadar, în sfârşit, după cel puţin 16 ani, simţim că există o speranţă. Simţim că există speranţa că Ungaria poate începe să meargă în direcţia corectă”, a spus unul dintre ei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Partidul Fidesz al lui Orban a avut cel mai scăzut nivel de susţinere în rândul tinerei generaţii.

Fidesz, lansat iniţial ca mişcare de tineret de opoziţie la sfârşitul anilor 1980, este susţinut de doar 8% dintre alegătorii cu vârste cuprinse între 18 şi 29 de ani, potrivit unui sondaj realizat de institutul Median, sau de 22% în grupa de vârstă mai largă, de la 18 la 39 de ani, conform Zavecz Research.

Traficul a fost blocat pe unele dintre bulevardele principale, deoarece mulţimile din faţa barurilor au ieşit în stradă şi oamenii fluturau steaguri naţionale, oprind maşinile. Sute de oameni se plimbau pe podurile care traversează Dunărea, mult după miezul nopţii.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Reacție-fulger în Grecia: Răzvan Lucescu a refuzat "ordinul" lui Ivan Savvidis și a plecat din țară!
Digi Sport
Reacție-fulger în Grecia: Răzvan Lucescu a refuzat "ordinul" lui Ivan Savvidis și a plecat din țară!
Descarcă aplicația Digi Sport
