Matteo Salvini a fost supranumit odată „căpitanul” după ce și-a condus partidul de extremă dreapta, Liga, în prim-planul scenei politice italiene. Acum, pe fondul scăderii popularității, influența sa se clatină - o schimbare care ar putea submina șansele prim-ministrului Giorgia Meloni de a fi realeasă în cadrul alegerilor programate pentru anul viitor. Liga, care face parte din coaliția de dreapta aflată la guvernare, înregistrează în sondaje un scor de 6%, departe de cele 34% obținute la alegerile europene din 2019, arată Reuters într-o analiză.

De la acel punct culminant, partidul a pierdut treptat din avânt, declinul său accelerându-se începând din februarie, când un fost aliat al lui Salvini a lansat „Futuro Nazionale”, o formațiune disidentă care a depășit Liga pe flancul drept.

Declinul lui Salvini, odată o figură marcantă a dreptei populiste europene, remodelează peisajul politic, slăbind tabăra de dreapta în timp ce aceasta se pregătește să înfrunte opoziția de centru-stânga în cadrul alegerilor generale prevăzute pentru 2027.

Dominația lui Meloni

Salvini a fost ales lider al Ligii în 2013, transformând-o dintr-o forță regională din nord într-un partid național și orientând-o ferm spre extrema dreaptă, cu apeluri la renunțarea la euro și promisiunea toleranței zero față de sosirile de migranți.

Lorenzo Pregliasco, directorul institutului de sondaje YouTrend, a declarat că leadershipul lui Salvini se confruntă probabil cu un declin natural după mai bine de un deceniu, atracția anti-establishment a Ligii fiind atenuată de participările repetate la guvernare începând din 2018.

„Nu există lideri pentru toate anotimpurile”, a spus Pregliasco.

Potrivit YouTrend, coaliția lui Meloni, formată din Frații Italiei, Forza Italia și Liga, se află în urma centrului-stângii, declinul Ligii afectând și aliații săi, care și-au menținut în mare măsură propria bază electorală.

Tensiunile cresc în cadrul Ligii. Un oficial al partidului, care a cerut să rămână anonim, a declarat că ședințele interne, odată de rutină, au devenit din ce în ce mai tensionate, membrii criticându-l deschis pe Salvini și certându-se între ei.

Partidul este divizat între loialiști, inclusiv parlamentari care încă îl susțin, și cei care militează pentru o revenire la orientarea inițială către comunitățile locale din nordul prosper. „Acum că Salvini se află sub presiune, rivalii săi interni au câștigat ceva teren, dar niciunul nu a ieșit în față în mod deschis”, a declarat Lorenzo De Sio, analist politic la Universitatea Luiss.

Posibili pretendenți în așteptare în nord

Presa italiană a speculat că Salvini s-ar putea retrage înainte de alegeri. Printre potențialii succesori se numără Luca Zaia, fostul guvernator al regiunii Veneto din jurul Veneției, și Massimiliano Fedriga, șeful regiunii Friuli-Venezia Giulia.

Fedriga a declarat pentru Reuters că partidul ar trebui să acorde prioritate unei reforme amânate de mult timp, care să acorde o mai mare autonomie regiunilor din nord, în contextul în care alegătorii sunt din ce în ce mai sceptici față de sloganuri.

Continuarea câștigării unor mici segmente de susținere cu promisiuni atrăgătoare, dar nerealiste, duce în cele din urmă la dezamăgire

Riccardo Molinari, liderul Ligii în Camera Deputaților, a apărat bilanțul partidului la guvernare, dar a recunoscut că popularitatea lui Meloni l-a eclipsat pe Salvini. „Liga a făcut o treabă bună, dar aceasta nu este întotdeauna recunoscută, deoarece este eclipsată de dominația prim-ministrului”, a declarat Molinari pentru Reuters.

Salvini a ocupat recent primul loc într-un sondaj realizat în rândul susținătorilor Ligii pentru alegerea candidatului partidului la funcția de primar al orașului Milano, în cadrul alegerilor prevăzute pentru anul viitor - o mișcare văzută de unii ca o potențială cale de ieșire din conducerea națională.

O ultimă încercare

De când Meloni a preluat funcția în 2022, Salvini a ocupat postul de ministru al transporturilor. Întârzierile persistente ale trenurilor i-au afectat reputația, în timp ce un proiect emblematic de construire a unui pod între insula Sicilia și Calabria a intrat în impas. În încercarea de a-i redresa soarta, aliații lui Salvini au sugerat reînnoirea mandatului său în funcția de ministru de interne, rol pe care l-a deținut între 2018 și 2019, sporind sprijinul acordat Ligii prin politicile sale anti-imigranți.

Propunerea a primit un răspuns rece în cadrul coaliției. Sondajele arată că migrația nu mai reprezintă o preocupare majoră pentru italieni, care sunt mai preocupați de inflație pe fondul consecințelor economice ale războiului din Iran.

Stefano Candiani, o figură importantă din cadrul Ligii, a declarat că o inițiativă privind autonomia regională nu ar fi suficientă pentru a revigora partidul.

„Asta era în regulă când țara se afla într-o situație bună, nu și acum, când prețurile la combustibil sunt în creștere”, a spus el.

În această săptămână, un miting important planificat pentru începutul lunii iulie în apropiere de Treviso a fost anulat pentru a se acorda mai mult timp elaborării unei strategii de relansare.

„Întâlnirile sunt utile atunci când există idei clare și obiective comune; altfel, sunt o pierdere de timp sau chiar mai rău. Liga și-a pierdut direcția și trebuie să o regăsească rapid”, a declarat Mario Conte, primarul orașului Treviso și membru al partidului.

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Editor : C.A.