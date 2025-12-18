Campanie de intimidare a serviciilor secrete rusești: Politicieni belgieni și șefi din finanțe, vizați în legătură cu activele înghețat

Politicieni belgieni și directori de top din sectorul financiar au fost supuși unei campanii de intimidare orchestrate de serviciile de informații rusești, care ar avea drept scop convingerea Belgiei să blocheze utilizarea unor active în valoare de 185 de miliarde de euro destinate sprijinirii Ucrainei, potrivit agențiilor europene de informații.

Surse din domeniul securității au declarat pentru The Guardian că au fost vizate în mod deliberat persoane-cheie de la Euroclear, depozitarul de valori mobiliare care deține cea mai mare parte a activelor rusești înghețate, precum și lideri ai statului belgian.

Oficialii europeni cred că de această campanie este responsabil serviciului de informații militare al Rusiei (GRU), deși există discuții privind nivelul real al amenințării. „Cu siguranță au recurs la tactici de intimidare”, a declarat un oficial european.

Belgia se află în centrul atenției deoarece 185 de miliarde de euro din cele 210 miliarde de euro aparținând Băncii Centrale a Rusiei, înghețate de UE de la începutul invaziei ruse la scară largă asupra Ucrainei, sunt deținute de Euroclear, instituție cu sediul la Bruxelles.

Joi și vineri, liderii UE se reunesc pentru a decide dacă aprobă un împrumut inițial de 90 de miliarde de euro, garantat cu activele rusești imobilizate. Belgia și-a exprimat îngrijorarea cu privire la legalitatea schemei și afirmă că va fi de acord doar dacă va primi garanții că Euroclear va fi despăgubită integral în cazul în care Rusia câștigă un eventual proces pentru recuperarea banilor.

Amenințări la adresa șefei Euroclear

Rusia a avertizat public că utilizarea acestor active ar echivala cu un furt, iar banca sa centrală a anunțat că solicită despăgubiri de 230 de miliarde de dolari de la Euroclear într-un proces intentat în instanțele ruse. Cu toate acestea, se înțelege că actuala campanie de intimidare s-a concentrat asupra unor persoane-cheie.

Amenințările au fost îndreptate inclusiv împotriva lui Valérie Urbain, directorul general al Euroclear, și a altor directori de rang înalt ai grupului de servicii financiare. Euroclear a refuzat să comenteze: „Orice potențiale amenințări sunt tratate cu maximă prioritate și investigate în profunzime, adesea cu sprijinul autorităților competente”.

O investigație publicată la începutul acestei luni de site-ul de știri EUobserver a menționat amenințări la adresa lui Urbain în 2024 și 2025 și faptul că aceasta ar fi solicitat protecție din partea poliției belgiene. Informația a fost negată, iar ulterior ea și alți directori ai companiei ar fi angajat mai întâi o firmă de securitate belgiană, apoi una franceză, pentru a le asigura bodyguarzi, potrivit raportului.

Un interviu-portret al lui Urbain publicat de Le Monde în luna noiembrie arăta că aceasta era însoțită de un bodyguard de peste un an, deși nu a comentat direct aspectele legate de securitatea sa.

Și premierul Belgiei a fost amenințat de Moscova

La începutul lunii decembrie, premierul Belgiei, Bart De Wever, a declarat într-un interviu public acordat ziarului La Libre: „Cine crede că Putin va accepta calm confiscarea activelor rusești? Moscova ne-a transmis că, în cazul unei confiscări, Belgia și eu personal vom simți efectele pentru eternitate”.

Întrebat să explice aceste declarații la începutul acestei luni, biroul premierului a făcut trimitere la comentarii anterioare ale lui De Wever, în care acesta descria riscurile juridice și financiare cu care se confruntă companiile occidentale.

În cadrul unei conferințe de presă din octombrie, De Wever afirmase: „Moscova ne-a spus că, dacă ne atingem de bani, vom simți consecințele pentru eternitate”, evocând ulterior contramăsuri rusești, inclusiv confiscarea fondurilor occidentale înghețate în băncile ruse, preluarea unor companii occidentale și decizii similare din jurisdicții favorabile Moscovei.

Ucraina are nevoie de 50 de miliarde de dolari

Oficiali ucraineni și experți recunosc că împrumutul UE este esențial pentru menținerea efortului de război al țării în următorii ani. Nataliia Șapoval, directoarea Institutului KSE, un think tank economic cu sediul la Kiev, a declarat că Ucraina are nevoie de 50 de miliarde de dolari în finanțare externă în 2026, dintre care doar jumătate a fost deja asigurată.

Economista a descris necesitatea unor noi finanțări internaționale drept „absolut critică”. În special, Ministerul ucrainean al Apărării are nevoie de fluxuri predictibile de numerar pentru a putea achiziționa arme la ritmul necesar și pentru ca industria de armament să poată face investiții de capital pe termen lung.

Deși Ucraina ar putea trece de primul trimestru al anului fără sprijinul suplimentar al UE, „probleme majore ar apărea din trimestrul al doilea și chiar mai mult în a doua jumătate a anului”, Kievul fiind probabil nevoit să reducă bugetele pentru apărare și să facă alegeri dificile în raport cu cheltuielile sociale.

Oficialii ucraineni speră că un acord de finanțare la nivelul UE ar putea pune Rusia sub presiune financiară pe termen mediu. Anul viitor, 38% din bugetul de stat al Rusiei va fi alocat finanțării armatei, iar țara este așteptată să încheie acest an cu un deficit bugetar de aproximativ 70 de miliarde de dolari, potrivit Nataliiei Șapoval.

