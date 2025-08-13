Europa de Sud a fost cuprinsă miercuri de o căldură insuportabilă, alimentând incendii de vegetație care au provocat moartea a cel puțin două persoane, în Spania. Peninsula Iberică și Franța sunt cele mai afectate, meteorologii avertizând că temperaturile în unele locuri vor depăși 40 de grade Celsius. Căldura extremă este rezultatul unui sistem de presiune atmosferică ridicată, care atrage aer cald și uscat peste bătrânul continent, arată The New York Times.

Spania

Aproape 1.000 de soldați au fost mobilizați pentru a combate incendiile din întreaga țară, a anunțat marți dimineață unitatea militară națională de urgență a Spaniei. Aceasta a distribuit pe rețelele sociale imagini cu pompieri care alergau cu furtunurile prin pădurile în flăcări, camioanele de urgență aflate și ele în mișcare.

Prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a scris pe platforma X că un incendiu în regiunea Madrid a provocat moartea unui bărbat. Acesta era de origine română, iar ferma de cai la care lucra a fost cuprinsă de flăcări. În jurul orașului Madrid, aerul era plin de fum, iar guvernul regional a declarat că 180 de persoane au fost evacuate din ansamblurile rezidențiale.

Incendiile au determinat evacuarea a sute de persoane din casele lor din acea zonă și din cel puțin alte două zone, Leon, în nord-vest, și Cadiz, în sud.

Serviciile de trenuri de mare viteză au fost suspendate între Madrid și Galicia, precum și între Santiago de Compostela și Ourense, din cauza unui incendiu, potrivit unei postări pe rețelele sociale marți de la ADIF, care ajută la gestionarea infrastructurii feroviare din Spania.

Agenția meteorologică națională a Spaniei a emis alerte de „risc extrem” de nivel roșu pentru cinci regiuni, întrucât meteorologii au avertizat că temperaturile vor depăși 40 de grade Celsius. În unele zone din zona rurală a provinciei Cordoba și Sevilla, se preconiza că temperaturile vor atinge marți un maxim de 44 de grade Celsius.

Franța

Un incendiu în regiunea Aude din sud-vestul Franței a ucis o persoană și a rănit mai multe alte persoane, a declarat duminică administrația locală într-un comunicat.

Doar luni, 80 de stații meteorologice au înregistrat recorduri de temperatură pentru luna august. În Bordeaux, mercurul termometrelor a indicat 41,6 grade Celsius, cea mai ridicată temperatură înregistrată vreodată în regiune.

Condițiile de caniculă au persistat marți, iar alertele roșii au rămas în vigoare pentru 14 departamente până miercuri, cu temperaturi prevăzute să atingă 42 de grade Celsius.

Meteo-France, serviciul meteorologic francez, a declarat că sud-vestul și Valea Ronului vor rămâne deosebit de calde, valul de căldură extinzându-se spre nord și nord-est.

Portugalia

Marți, în Portugalia au izbucnit mai multe incendii, potrivit unui sistem de monitorizare al guvernului. Autoritățile portugheze au scris pe platforma X că au solicitat ajutorul Marocului pentru a combate incendiile, după ce două avioane Canadair închiriate s-au defectat.

Serviciul de gestionare a situațiilor de urgență Copernicus al Comisiei Europene a declarat luni că peste 1.200 de pompieri și unități aeriene luptă împotriva unui incendiu de proporții în apropierea orașului Trancoso, o zonă istorică din centrul țării, care a distrus peste 3.000 de hectare.

Serviciul meteorologic portughez a emis marți alerte de caniculă de nivel portocaliu pentru o mare parte a țării, temperaturile urmând să depășească 40 de grade Celsius.

Luni, temperaturile au atins 44,6 grade Celsius în Elvas, în centrul estic al Portugaliei.

Italia

Marți, Ministerul Sănătății a plasat 11 orașe - printre care Florența și Milano - sub alertă de caniculă de nivel maxim, indicând condiții periculoase chiar și pentru persoanele sănătoase și active. Meteorologii au prevăzut temperaturi de peste 40 de grade Celsius spre sfârșitul săptămânii.

Marea Britanie

Săptămâna aceasta erau așteptate temperaturi maxime de 34 de grade Celsius, în special în centrul și sudul Angliei și Țării Galilor, unde Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie a emis alerte de caniculă de nivel portocaliu - al doilea nivel de avertizare din trei - până miercuri.

Potrivit serviciului meteorologic spaniol, AEMET, valul de căldură în sudul Europei ar putea continua cel puțin până luni. Temperatura va începe apoi să scadă, a declarat agenția, dar va rămâne în continuare ridicată, depășind, în unele cazuri, 40 de grade Celsius.

În Franța, căldura intensă va scădea ușor în sud, dar va crește în nord-est până la aproximativ 40 de grade Celsius miercuri. Însă se prevede un nou val de căldură pentru weekend - în special vineri și sâmbătă - când sud-vestul va atinge din nou 40 de grade Celsius, potrivit Meteo-France.

Se prevede că și în Marea Britanie va rămâne cald, Met Office estimând că vremea caldă și umedă va persista până duminică.

Editor : C.A.