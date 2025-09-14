Live TV

Ce măsuri a anunțat Bulgaria după ce o dronă a încălcat spațiul aerian românesc

Data actualizării: Data publicării:
Premierul Bulgariei Rosen Jeliazkov FOTO Profimedia
Premierul Bulgariei Rosen Jeliazkov FOTO Profimedia

Premierul bulgar Rosen Jeliazkov a venit cu o reacţie după incidentul cu drona care a intrat în spațiul aerian românesc sâmbătă seară. El transmis că oficialii țării monitorizează cu atenție situația din România şi că Armata Bulgariei a luat toate măsurile necesare.

Potrivit primului-ministru din Bulgaria, „Armata a luat toate măsurile necesare” după incidentul din România.

„Au fost luate măsuri pentru protejarea spaţiului nostru aerian, în special în partea de nord-est a ţării, ca parte a consolidării flancului sud-estic al NATO. Monitorizăm situaţia foarte atent, deoarece trebuie să garantăm siguranţa aviaţiei civile”, a declarat premierul bulgar pentru  postu public de radio. 

„Şi cred că şi Federaţia Rusă va fi foarte atentă şi va evita orice incidente în Marea Neagră, unde traficul aerian este extrem de intens”, a adăugat premierul Rosen Jeliazkov.

Ministerul Apărării din România a anunţat sâmbătă seara că două avioane F-16 au fost trimise în misiune după ce o dronă a intrat în spaţiul aerian al ţării în timpul unui atac rus asupra infrastructurii ucrainene din apropierea frontierei. Ministrul apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat că piloţii de vânătoare erau pe punctul de a doborî drona, care zbura foarte jos, înainte de a părăsi spaţiul aerian al ţării în direcţia Ucrainei.

Guvernul bulgar a condamnat încălcarea spaţiului aerian al Poloniei, în urmă cu câteva zile, considerând că a fost vorba despre un act „neprovocat”. Prim-ministrul Jeliazkov a descris ceea ce s-a întâmplat ca fiind o provocare absolut inutilă, care nu ajută la calmarea situaţiei dintre Rusia şi ţările Uniunii Europene, pe de o parte, şi dintre Rusia şi membrii NATO, pe de altă parte. „Din ce în ce mai multe argumente sunt aduse în favoarea a ceea ce ne uneşte în Coaliţia de Voinţă - că avem nevoie de garanţii serioase de securitate pentru Europa, astfel încât să fie clar că Uniunea are pregătirea şi capacitatea de apărare necesare pentru a preveni orice tentativă de provocare şi agresiune”, a declarat Jeliazkov, citat într-un comunicat al Guvernului de la Sofia.

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gnshgns
1
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. FBI dezvăluie filmul crimei, ce mesaje...
erika kirk
2
Amenințarea văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
profimedia-0953970736
3
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în...
cutie postala
4
O angajată a Poștei a furat titluri de stat de peste un milion de lei. Femeia ar fi grav...
Kash Patel (C) speaks during a press conference
5
Ce înseamnă mesajul ciudat al șefului FBI către Charlie Kirk, după asasinarea...
A primit o lovitură de proporții, după ce a spus că nu le lasă celor 5 copii nimic din averea de 250.000.000 €
Digi Sport
A primit o lovitură de proporții, după ce a spus că nu le lasă celor 5 copii nimic din averea de 250.000.000 €
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române.
Ministrul Apărării: „Piloții au avut aprobarea de a doborî ținta. Au...
kaja kallas face declaratii
Șefa diplomației UE reacționează la încălcarea spaţiului aerian...
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în România, duminică după-amiază
radu oprea
„Plafonarea la alimentele de bază trebuie menținută”, spune...
Ultimele știri
Peste 1.000 de candidaţi cu legături cu războiul din Ucraina participă la alegerile locale şi regionale din Rusia
Valentin Jucan (CNA): După alegeri, am văzut că dezinformarea a devenit mai sofisticată. Există și o platformă care nu cooperează
Ucraina, strategie nouă pentru a contracara dronele ruseşti. Kievul ar putea limita serviciile de telefonie mobilă în timpul atacurilor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Valeri Gherasimov la birou
Loialitate în loc de competență. Valeri Gherasimov, arhitectul războiului din Ucraina, conduce marșul Rusiei spre gerontocrație
ucrainenii inspectează locul în care o dronă rusească a lovit structura de izolare a reactorului 4 din centrala nucleară Cernobîl
Complexele nucleare din Ucraina, mereu la un pas de dezastru. Ce este „Sursa de neutroni”, care ar putea contamina radioactiv Harkovul
Atac bashneft
Ucraina a atacat cu drone una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia: un incendiu a izbucnit în instalație
BUCURESTI - PRESEDINTE - CONSULTARI CU PARTIDELE - 19 IUN 2025
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, anunț despre drona rusească intrată pe teritoriul României: „Populația nu a fost în pericol”
d trump in birou gesticuleaza
Ce condiții pune Donald Trump țărilor NATO pentru ca SUA să impună sancţiuni Rusiei
Partenerii noștri
Pe Roz
Irina Columbeanu, pe urmele mamei sale. Grațioasă și sigură pe ea, a defilat ca model la Cluj și a savurat...
Cancan
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Fanatik.ro
Care este cel mai mare viciu al lui Gabi Tamaș. Fostul fotbalist nu s-a abținut nici la Asia Express, din ce...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Fiul unui fost mare fotbalist, suspect într-un accident în Primăverii! A lovit o femeie și a fugit de la fața...
Adevărul
Val de reacții după ce o femeie a fost agresată verbal în Cluj pentru că vorbea în maghiară la telefon
Playtech
Iluzie optică. Tu poţi observa bufniţa ascunsă în imaginea de mai jos?
Digi FM
Se filma la volan, în timp ce cânta o piesă a lui Britney Spears, dar a prins momentul când s-a răsturnat cu...
Digi Sport
I-au găsit înlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi după înfrângerea cu Juventus
Pro FM
"Am luat bătaie cu mătura la prima oră". Lidia Buble, agresată în București, în timp ce făcea un gest frumos...
Film Now
Russell Crowe, relaxare la bustul gol pe o plajă din Spania, alături de iubita tinerică. Nu mai are mușchii...
Adevarul
Delicatesa uitată a gastronomiei românești. Era mândria oricărei bucătării boierești iar gustul său l-a...
Newsweek
După apariția CASS la pensie, o nouă lovitură pentru pensionari. Rămân cu mai puțini bani în buzunar
Digi FM
Operație ca într-un film SF. Un dinte i-a fost implantat în ochi și și-a recuperat vederea după 20 de ani de...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Sharon Stone, despre momentul tensionat cu Robert De Niro în timpul filmărilor la „Casino”: „Știe cum să te...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea