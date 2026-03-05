Live TV

Conducta Drujba rămâne închisă. Zelenski anunță când va avea loc reluarea fluxului de petrol

Data publicării:
conducta petrol drujba cu robineti si tevi la rafinarie
Conducta Drujba, care porneşte din Rusia, duce petrol către statele central-europene care nu au ieşire la mare. Foto: Profimedia Images

Conducta petrolieră Drujba, care trece prin Ucraina şi aprovizionează cu petrol rusesc Ungaria şi Slovacia, dar este scoasă din funcţiune în urma a ceea ce Kievul afirmă că a fost un atac rusesc, ar putea deveni operaţională abia peste o lună şi jumătate, a declarat joi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite AFP, citată de Agerpres.

„Conform informaţiilor actuale, de acum între o lună şi o lună şi jumătate acest oleoduct ar putea fi repus în exploatare”, a afirmat Zelenski în faţa presei, dând însă de înţeles că el ar dori ca această conductă să nu mai fie funcţională deloc.

Ungaria şi Slovacia sunt în continuare nevoite să-şi folosească rezervele strategice de petrol după ce din 27 ianuarie tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba a fost oprit în Ucraina, în urma a ceea ce această ţară afirmă că a fost un atac cu drone al Rusiei, iar Zelenski susţine că reparaţiile necesită timp. Dar premierul ungar Viktor Orban şi cel slovac Robert Fico susţin de partea lor că Ucraina menţine blocată conducta într-o acţiune de şantaj politic împotriva lor pentru refuzul de a susţine Kievul în războiul cu Rusia şi mai ales pentru că Orban se opune aderării Ucrainei la UE.

Ca represalii, Ungaria a sistat livrările de motorină, gaze şi electricitate către Ucraina şi a blocat prin veto al 20-lea pachet de sancţiuni ale UE împotriva Rusiei, blocând de asemenea un ajutor financiar european de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei.

La rândul ei, Slovacia a suspendat livrările de electricitate către Ucraina. Premierul Fico a declarat joia trecută că ar putea lua măsuri suplimentare împotriva Ucrainei dacă aceasta nu deblochează fluxul de petrol rusesc. Premierul slovac a descris Ucraina drept o ţară coruptă care se comportă cu lipsă de respect faţă de state membre UE. „Iar de la noi se aşteaptă să ridicăm mâinile şi să votăm «da» ca oile”, a mai spus Fico.

Acesta din urmă a avut vinerea trecută o convorbire telefonică cu preşedintele ucrainean. Fico a declarat apoi despre această discuţie că i-a lăsat o „impresie clară” că Ucraina nu doreşte să permită reluarea fluxului de petrol rusesc prin conducta Drujba. Mai mult, a adăugat premierul slovac, Zelenski a respins cererea Ungariei şi a Slovaciei ca o misiune europeană la care să participe şi aceste două ţări să verifice în Ucraina starea conductei.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Strait of Hormuz
1
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
sanchez
2
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor...
F-35I Israel
3
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
avion militar al SUA pe un portavion
4
Demonstrația de forță din Iran a expus o slăbiciune mare a armatei SUA. Cum poate China...
Royal Navy obliterate supersonic missile in historic first
5
Tensiuni în estul Mediteranei: Londra trimite nava de război a Marinei Regale HMS Dragon...
”Profesore, ce mașină ai?” După ce l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu a renunțat la ”335”
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?” După ce l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu a renunțat la ”335”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
volodimir zelensky la birou
„În prezent, există un alt război în Orientul Mijlociu”. Zelenski: Ucraina şi SUA discută despre amânarea negocierilor de pace cu Rusia
fico
Premierul slovac Fico pretinde că are imagini „secrete” din satelit cu conducta Drujba neavariată și îl acuză pe Zelenski că minte
Polish Air Defence On Polish Army Day, Warsaw, Poland - 15 Aug 2024
Polonia restricționează traficul aerian de-a lungul frontierei cu Ucraina și Belarus. Când va expira interdicția impusă de Varșovia
Peter Szijjarto
Ministrul de externe al Ungariei, în vizită la Moscova. Între necesitata aprovizionării cu energie și retorica electorală
orban
Regimul lui Viktor Orban este pe cale de dispariție, conform ultimului sondaj publicat la Budapesta
Recomandările redacţiei
victor ponta oana toiu
Ponta acuză că fata sa a fost dată jos din avionul din Oman spre...
Nicușor Dan și Emmanuel Macron
Răspunsul lui Nicușor Dan la oferta lui Emmanuel Macron privind...
ilie bolojan face declaratii
Guvernul menține prețurile la gaz pentru populație până în aprilie...
baza militara akrotiri cipru
Răsturnare de situație: drona care a lovit baza militară din Cipru nu...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski: „În Orientul Mijlociu s-au folosit mai multe rachete Patriot în 3 zile decât în Ucraina de la începutul războiului”
Dragoş Pîslaru: Cererea de plată 4 din PNRR consider că o vom primi integral. Împreună cu cererea 3 probabil vom depăşi 3 miliarde euro
Guvernul a aprobat reorganizarea Romsilva: Numărul direcțiilor silvice, redus semnificativ. Criterii de performanță pentru directori
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec printr-o perioadă dificilă. Astrologii spun că este ultimul test înainte de abundență
Cancan
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după...
Fanatik.ro
Revolta unui fost mare fotbalist. E supărat de felul în care se acordă pensia de merit în România
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Cea mai frumoasă femeie din lume face o declarație controversată: ”Nu știi niciodată ce vei obține”
Adevărul
Crește contribuția la sistemul de pensii. Un an de vechime costă cât 5 salarii minime nete
Playtech
Cât pierzi la salariu dacă stai o săptămână în concediu medical: calcul simplu
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Diana Șucu a răbufnit la adresa românilor reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit...
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Tim Curry, dus la spital în timpul filmărilor pentru „Clue”. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe platou
Adevarul
Iranul are o „armă” mult mai periculoasă decât bomba nucleară. Avertismentul lansat de CIA încă din anii ’70
Newsweek
Pensionar obține o triplă victorie: pensie crescută cu 50%, vârstă pensionare redusă, stagiu cotizare schimbat
Digi FM
Tatăl copiilor ei e condamnat la patru ani de închisoare, dar Cristina Cioran nu a fost deloc să-l viziteze...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Monica Bellucci și Demi Moore, val de comentarii pe internet după ultimele apariții publice: „Una...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii