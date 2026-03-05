Conducta Drujba rămâne închisă. Zelenski anunță când va avea loc reluarea fluxului de petrol

Conducta petrolieră Drujba, care trece prin Ucraina şi aprovizionează cu petrol rusesc Ungaria şi Slovacia, dar este scoasă din funcţiune în urma a ceea ce Kievul afirmă că a fost un atac rusesc, ar putea deveni operaţională abia peste o lună şi jumătate, a declarat joi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite AFP, citată de Agerpres.



„Conform informaţiilor actuale, de acum între o lună şi o lună şi jumătate acest oleoduct ar putea fi repus în exploatare”, a afirmat Zelenski în faţa presei, dând însă de înţeles că el ar dori ca această conductă să nu mai fie funcţională deloc.



Ungaria şi Slovacia sunt în continuare nevoite să-şi folosească rezervele strategice de petrol după ce din 27 ianuarie tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba a fost oprit în Ucraina, în urma a ceea ce această ţară afirmă că a fost un atac cu drone al Rusiei, iar Zelenski susţine că reparaţiile necesită timp. Dar premierul ungar Viktor Orban şi cel slovac Robert Fico susţin de partea lor că Ucraina menţine blocată conducta într-o acţiune de şantaj politic împotriva lor pentru refuzul de a susţine Kievul în războiul cu Rusia şi mai ales pentru că Orban se opune aderării Ucrainei la UE.



Ca represalii, Ungaria a sistat livrările de motorină, gaze şi electricitate către Ucraina şi a blocat prin veto al 20-lea pachet de sancţiuni ale UE împotriva Rusiei, blocând de asemenea un ajutor financiar european de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei.



La rândul ei, Slovacia a suspendat livrările de electricitate către Ucraina. Premierul Fico a declarat joia trecută că ar putea lua măsuri suplimentare împotriva Ucrainei dacă aceasta nu deblochează fluxul de petrol rusesc. Premierul slovac a descris Ucraina drept o ţară coruptă care se comportă cu lipsă de respect faţă de state membre UE. „Iar de la noi se aşteaptă să ridicăm mâinile şi să votăm «da» ca oile”, a mai spus Fico.



Acesta din urmă a avut vinerea trecută o convorbire telefonică cu preşedintele ucrainean. Fico a declarat apoi despre această discuţie că i-a lăsat o „impresie clară” că Ucraina nu doreşte să permită reluarea fluxului de petrol rusesc prin conducta Drujba. Mai mult, a adăugat premierul slovac, Zelenski a respins cererea Ungariei şi a Slovaciei ca o misiune europeană la care să participe şi aceste două ţări să verifice în Ucraina starea conductei.

