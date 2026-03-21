„Democraţia europeană este pe moarte”. Viktor Orban acuză Bruxelles-ul și Ucraina că încearcă să influențeze alegerile din Ungaria

Viktor Orban. Sursa foto: Profimedia Images
Prim-ministrul ungar Viktor Orban a acuzat sâmbătă Bruxelles-ul şi Kievul că încearcă să influenţeze alegerile din 12 aprilie pentru a-i schimba guvernul, într-un discurs adresat liderilor ultraconservatori la Budapesta, în care a denunţat şi presupusa deteriorare a democraţiei europene, relatează EFE.

„Democraţia europeană este pe moarte pentru că economia sa nu are succes, din cauza cenzurii politice şi pentru că se amestecă deschis în alegerile naţionale”, a declarat Orban în discursul său la Conferinţa de Acţiune Politică Conservatoare (CPAC). „Acest lucru se întâmplă şi în Ungaria”, a adăugat premierul maghiar în faţa a sute de activişti şi politicieni ultraconservatori.

„Ei cer deschis un guvern pro-Bruxelles şi pro-Kiev în Ungaria. Nu va exista unul”, a subliniat Orban, afirmând că Comisia Europeană nu mai este gardianul tratatelor. „Bruxelles nu este gardianul tratatelor, ci le trădează”, a mai afirmat el.

CPAC se desfăşoară pentru a cincea oară la Budapesta, de data aceasta cu 667 de participanţi din 51 de ţări, printre care preşedintele argentinian Javier Milei şi liderul partidului de extremă dreaptă Vox din Spania, Santiago Abascal.

„Abascal este şeful meu. Nu ne-am putea dori un lider mai bun decât eşti tu”, le-a spus Orban participanţilor.

Premierul maghiar l-a lăudat, de asemenea, pe preşedintele argentinian Javier Milei.

„A demonstrat că bunul simţ este cheia succesului, nu nebunia progresistă”, a spus Orban despre Milei, adăugând că „astăzi Argentina este un bastion al forţelor de dreapta”.

Sprijin de la Donald Trump

Înainte de discursul premierului ungar, preşedintele american Donald Trump a salutat conferinţa cu un mesaj video în care şi-a exprimat sprijinul pentru Orban la alegerile parlamentare din 12 aprilie.

„Îl susţin pe Orban la următoarele alegeri. Este o persoană fantastică, mă bucur că îl pot susţine”, a transmis Trump, un apropiat al prim-ministrului ungar.

Preşedintele SUA le-a mulţumit participanţilor la conferinţă pentru „angajamentul faţă de bunul simţ şi valorile conservatoare”, adăugând că cele două naţiuni - SUA şi Ungaria - „vor arăta calea către un Occident reînnoit”.

Printre vorbitorii zilei s-au numărat Andre Ventura, preşedintele partidului de extremă dreapta Chega din Portugalia, şi congresmanul brazilian Eduardo Bolsonaro, fiul fostului preşedinte Jair Bolsonaro.

Viktor Orban, la putere din 2010 şi la trei săptămâni distanţă de alegerile legislative, şi-a concentrat campania pe presupusa interferenţă din partea Ucrainei şi îl acuză pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski că a împiedicat restabilirea traficului cu petrol rusesc prin conducta Drujba, avariată de atacurile Moscovei.

Sondajele prevăd o posibilă înfrângere a partidului lui Orban, Fidesz, în faţa rivalului său, conservatorul Peter Magyar, care conduce partidul Tisza.

Grupul de reflecţie conservator Freedom House consideră Ungaria o ţară „parţial liberă” şi nu o democraţie deplină după 16 ani la putere sub Orban, al cărui partid a modificat numeroase reglementări şi a adoptat unilateral o nouă Constituţie.

