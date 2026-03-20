Peter Szijjarto confirmă vizita lui JD Vance în Ungaria. Când va avea loc: „Este rezultatul relațiilor excelente”

jd vance - viktor orban
JD Vance (stânga) și Viktor Orban (dreapta). Foto: Profimedia

Vicepreședintele SUA, JD Vance, va efectua o vizită în Ungaria la începutul lunii aprilie, înaintea a ceea ce ar putea fi cele mai dificile alegeri pentru premierul de dreapta Viktor Orban de la preluarea puterii în urma victoriei zdrobitoare din 2010, a declarat vineri ministrul de Externe Peter Szijjarto, relatează Reuters.

Două surse familiarizate cu planurile au declarat miercuri pentru Reuters că Vance intenționează să viziteze Ungaria pentru a-și manifesta sprijinul față de Orban, care, potrivit majorității sondajelor, se află în urma contracandidatului său de centru-dreapta, Peter Magyar, în perspectiva alegerilor din 12 aprilie.

Această deplasare vine în urma vizitei secretarului de stat american Marco Rubio la Budapesta, din luna februarie, menită să-l susțină public pe Orban, care se confruntă cu o economie fragilă, un șoc al prețurilor la energie și un rival considerat o alternativă viabilă.

„Vicepreședintele SUA va veni în Ungaria, dacă am înțeles bine, undeva la începutul lunii aprilie”, a declarat șeful diplomației maghiare în cadrul podcastului Otpontban. „Acesta este rezultatul relațiilor excelente dintre SUA și Ungaria, faptul că au loc întâlniri personale din când în când”.

Szijjarto nu a oferit detalii suplimentare cu privire la calendarul vizitei.

Premierul ungar Viktor Orban, unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui american Donald Trump în Europa, se află de mult timp în conflict cu UE pe o serie de teme, printre care și Ucraina. Sfidând Bruxelles-ul, el a menținut relații cordiale cu Moscova, refuză să trimită arme Ucrainei și susține că țara aflată în război nu va putea adera niciodată la Uniunea Europeană.

Trump l-a susținut pe Orban luna trecută, numindu-l „un lider cu adevărat puternic și influent” într-o postare pe rețelele sociale, iar mulți dintre cei de dreapta din SUA îl consideră un model pentru politicile dure ale lui Trump în materie de imigrație și pentru sprijinul acordat conservatorismului creștin.

