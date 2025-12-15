Un val de atacuri rusești masive împinge rețeaua energetică a Ucrainei în pragul colapsului, potrivit oficialilor și analiștilor familiarizați cu situația, în timp ce Moscova încearcă să demoralizeze țara, iar Casa Albă face presiuni asupra Kievului să semneze un acord de pace.

În timp ce negocierile de pace stagnează, Rusia se concentrează asupra energiei Ucrainei. În fiecare iarnă, Rusia vizează sectorul energetic al Ucrainei, însă anul acesta atacurile sunt mai violente, iar penele de curent sunt mai grave ca niciodată, transmite wp.

Șirul de atacuri rusești cu drone și rachete care vizează infrastructura energetică a început în octombrie și a declanșat de atunci penurii majore de electricitate în întreaga țară, pe măsură ce se instalează frigul iernii.

Loviturile amenință să dezactiveze complet sistemele de transport al energiei electrice care duc electricitatea din vest — unde se produce în prezent cea mai mare parte a energiei Ucrainei — către est, ceea ce ar împărți efectiv țara în două, au declarat mai multe persoane familiarizate cu criza.

„Suntem, dacă nu chiar în pragul unei pene totale de curent în estul țării, atunci foarte aproape de acest punct”, a declarat un diplomat european de rang înalt, sub protecția anonimatului, din cauza sensibilității subiectului.

Experții sunt de acord că este aproape imposibil de prezis exact câte atacuri ar fi necesare pentru ca Rusia să-și atingă obiectivul unui blackout total într-o parte a țării, inclusiv la Kiev, deoarece acest lucru depinde de țintele lovite și de existența unor rezerve care să permită reparații rapide.

Totuși, Ucraina, care a suferit de mult timp atacuri asupra infrastructurii energetice, se află cu siguranță într-una dintre cele mai dificile situații de până acum.

Campania de bombardamente a slăbit, de asemenea, capacitățile deja limitate de apărare antiaeriană, expunând vulnerabilități majore care ar putea îngreuna apărarea restului rețelei.

La Kiev, locuitorii rămân deja fără electricitate până la 16 ore pe zi, iar afacerile funcționează în mare parte cu ajutorul generatoarelor.

O soluție propusă de Kiev ar putea fi un armistițiu energetic, prin care Rusia să-și oprească atacurile asupra infrastructurii energetice, iar Ucraina să înceteze atacurile sale cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurii ruse de petrol și gaze. Joi și vineri, serviciile de securitate ucrainene au anunțat că drone ucrainene au atacat și închis o platformă petrolieră rusă din Marea Caspică.

Totuși, Moscova a declarat săptămâna trecută că nu ar fi dispusă să ia în considerare o astfel de măsură. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că Rusia lucrează pentru „pace, nu pentru un armistițiu”.

„De săptămâni întregi cer public să le oferim rușilor un armistițiu energetic negociat”, a declarat deputata ucraineană Victoria Gryb, membră a comisiei parlamentare pentru energie. „Un asemenea pas, dacă sunt depuse urgent și constant toate eforturile diplomatice necesare, ar face perspectivele iernii ceva mai puțin pesimiste. De asemenea, ar putea reprezenta un prim pas vital către o pace autentică.”

Joi, președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a spus jurnaliștilor că este „pregătit” pentru un armistițiu energetic, dar că „Statele Unite consideră că suntem aproape de un acord”, care doar după implementare ar putea pune bazele unui armistițiu complet.

Deși orele de întreruperi de curent, străzile întunecate și zgomotul generatoarelor diesel sunt fenomene familiare în Kievul aflat în război, iarna aceasta atacurile par mai constante și mai bine direcționate.

Viceministrul ucrainean al energiei, Mykola Kolisnyk, a declarat că Rusia a lansat aproape 5.000 de drone și rachete în luna noiembrie, comparativ cu 2.000 pe lună la începutul anului, incluzând sute de drone și zeci de rachete care au vizat centrale electrice, rețeaua de transport și infrastructura de gaze, adesea concentrându-se pe o anumită regiune.

„Au aceste atacuri strategice”, a spus Kolisnyk. „De exemplu, la sfârșitul lunii noiembrie am avut un atac masiv asupra producției de electricitate în vestul Ucrainei. A fost împărțit între diferite tipuri de facilități — stații, generare de energie — au existat mai multe obiective.”

Asalturile aeriene sunt, de asemenea, mai frecvente, lăsând mai puțin timp pentru reparații. La începutul lunii decembrie, lucrătorii din energie au reușit să reducă durata întreruperilor de curent din Kiev la 2 ore și jumătate pe zi, a spus Kolisnyk. Însă un atac major din noaptea de 5 decembrie a avariat grav din nou rețeaua, iar alimentarea cu energie a Kievului s-a prăbușit.

„Reacționăm cât de repede putem, dar devine din ce în ce mai dificil”, a declarat Maxim Timcenko, directorul general al DTEK, cea mai mare companie privată de energie din Ucraina. „Am pierdut o proporție semnificativă din capacitate. Un obiectiv-cheie acum este să găsim echipamente de înlocuire în diferite părți ale Europei, pe care să le putem livra rapid în Ucraina. Cele mai importante piese sunt transformatoarele și compresoarele de gaze.”

Pe lângă divizarea rețelei electrice a Ucrainei în două, Kremlinul „urmărește și o altă strategie, de a crea insule energetice”, a spus diplomatul european, prin care anumite regiuni ar fi „complet izolate de orice producție și livrare de electricitate prin sistemul de transport existent”.

Regiunile ucrainene de pe linia frontului sau din apropierea graniței cu Rusia suferă și mai mult, spun oficialii. „Toată ziua, rușii încearcă să lovească facilitățile energetice de acolo, de la cele mici la cele mari”, a spus Kolisnyk.

Valerii Osadciuk, șeful departamentului de comunicare al operatorului rețelei electrice Ukrenergo, a declarat că atacurile vizează și infrastructura de transport și distribuție a energiei electrice. În prezent există restricții de electricitate în întreaga țară.

Din octombrie până în decembrie anul acesta, Rusia „a lansat opt atacuri masive cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice a Ucrainei”, a spus el, iar atacurile rusești „asupra unor facilități energetice individuale sau a unor regiuni specifice au loc aproape în fiecare zi”.

„Suntem acum la un pas de un blackout”

În ciuda atacurilor constante și a ceea ce oficialii spun că pare a fi un efort clar de a rupe transmisia electrică dintre cele două jumătăți ale țării, rețeaua încă rezistă.

„Suntem acum la un pas de un blackout [total] în Kiev”, a spus o persoană familiarizată cu criza energetică.

Dar în 2022 au fost necesare doar două zile pentru a face reparații majore în timpul unei pene totale de curent. Dacă Ucraina obține proviziile necesare pentru reparații rapide și Rusia nu bombardează în mod repetat aceleași locații, remedierea ar putea avea loc rapid și nu ar fi „sfârșitul lumii”, a adăugat persoana, sub protecția anonimatului.

„Situația ar putea fi mult mai gravă dacă nu ar fi eforturile inginerești ale Ukrenergo”, a declarat Mykhailo Gonciar, președintele Centrului pentru Studii Globale Strategy XXI din Kiev, un think tank axat pe probleme energetice. Totuși, a spus el, alimentarea cu energie „va fi instabilă pe tot parcursul iernii și chiar și în primăvară”.

Chiar dacă forțele Kremlinului bombardează orașele ucrainene din aer, unii ucraineni spun că s-au obișnuit cu iernile fără electricitate. Cel mai important, spun ei, este că nu vor fi forțați să accepte un acord de pace potențial nedrept cu Rusia.

Tetiana Palienko, 43 de ani, cosmeticiană care locuiește la ultimul etaj al unui bloc de locuințe împreună cu cei trei copii ai săi, a spus că, spre deosebire de iernile anterioare fără curent, „conectivitatea este acum mai bună — legăturile telefonice și internetul funcționează, totul funcționează”.

Săptămâna trecută, ea a organizat o petrecere de Sfântul Nicolae pentru fiica sa cea mică, la școală.

„Nu era electricitate, așa că toată lumea a aprins lanternele”, a spus ea. „Totul a început la timp — nimeni nu a așteptat să revină curentul. Spre final, electricitatea a revenit cu 20 de minute mai devreme, iar copiii au strigat: «Ura! E un adevărat miracol!»”

Dar Karolina Machula, 19 ani, administrator la un club de box, simte că este epuizată. Ea trebuie să urce 15 etaje pe scări până la apartamentul ei atunci când liftul nu funcționează.

„Este devastator psihologic: râzi ca să nu plângi, cert este că democrația moare în întuneric”, a spus ea. „Frigiderul nostru a făcut scurtcircuit pentru că este pornit și oprit constant. Iar când este oprit mult timp, toată mâncarea se strică — nu poți cumpăra nimic.”

„Nu vreau deloc să părăsesc țara. Niciodată în viața mea. Dar ucrainenii doar supraviețuiesc anul acesta”, a spus ea.

