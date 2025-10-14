Live TV

Donald Trump a luat din nou în vizor Spania, pe care o critică pentru bugetul destinat apărării: „Ar trebui pedepsită” cu taxe

Data publicării:
World leaders' summit on ending the Gaza war, in Sharm el-Sheikh
Președintele SUA, Donald Trump, și prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, își strâng mâinile în timp ce pozează pentru o fotografie, la summitul liderilor mondiali privind încheierea războiului din Gaza, în contextul unui acord de schimb de prizonieri și încetare a focului între Israel și Hamas, negociat de SUA, la Sharm el-Sheikh, Egipt, 13 octombrie 2025. Foto: Yoan Valat / Pool via REUTERS

Preşedintele Donald Trump a declarat, marţi, că Spania „ar trebui să fie pedepsită” din cauza bugetului său de apărare, pe care îl consideră prea mic în raport cu ceea ce a stabilit NATO, relatează AFP.

„Mă gândeam să îi pedepsesc din punct de vedere comercial cu taxe vamale din cauza a ceea ce au făcut”, a declarat Donald Trump, care declarase săptămâna trecută că ţara ar merita să fie exclusă din NATO, potrivit News.ro.

Declarațiile făcute marți de liderul de la Casa Albă contrastează cu atitudinea relaxată afișată de acesta luni, la summitul privind încheierea războiului din Fâșia Gaza, la care a fost prezent și premierul spaniol Pedro Sanchez.

La jumătatea unui discurs lung, în care Trump i-a felicitat pe fiecare dintre liderii prezenţi la întâlnire pentru rolul lor în aducerea păcii în Orientul Mijlociu, preşedintele american a vorbit pe un ton relaxat şi evident prietenos despre Spania şi recentele sale declaraţii privind oportunitatea expulzării ţării iberice din NATO din cauza lipsei de angajament a acesteia faţă de investiţiile în apărare.

Guvernul spaniol de stânga alocă 2% din PIB cheltuielilor de apărare, dar nu intenţionează să le majoreze la 5%, aşa cum prevede noul obiectiv al NATO stabilit la ultimul summit al Alianţei Nord-Atlantice, în iunie, la Haga.

Spania, fără a renunţa să semneze declaraţia finală a summitului, a considerat că nu este vizată de acest procent şi spune că este capabilă să atingă obiectivele pe care NATO i le-a atribuit limitându-şi cheltuielile la 2% din PIB.

Editor : Ș.R.

