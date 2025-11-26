Live TV

„Este punctul zero” pentru orice atac al Rusiei împotriva UE: Țara care a devenit principala vulnerabilitate din apărarea Europei

Vladimir Putin pe o navă rusească / navă militară din marina Irlandei
Lipsa capacității Irlandei de a se apăra a transformat țara într-o țintă ușoară pentru adversarii care doresc să producă pagube Europei fără să se teamă de un răspuns militar colectiv din partea NATO. Colaj foto: Profimedia Images
„Dacă ai vrea să lovești Uniunea Europeană fără să te temi de un răspuns din partea NATO, atunci Irlanda este punctul zero” „Irlanda este complet lipsită de apărare. Este absolut șocant” „Primele focuri de armă din războiul din Ucraina au fost trase în largul coastei din sud-vestul Irlandei”

Incursiunile tot mai dese ale vaselor rusești în apropiere de coasta Irlandei au stârnit îngrijorare în rândul europenilor, care se tem că infrastructura subacvatică din această zonă, prin care sunt transferate zilnic peste un sfert din toate datele transatlantice, este în pericol. Neutralitatea militară a Irlandei și lipsa capacității de a se apăra în fața amenințărilor venite din partea Rusiei au transformat țara într-un simplu spectator în privința propriei sale securități maritime și o vulnerabilitate strategică pentru Europa.

Nava spion „Yantar” a Rusiei, detectată săptămâna trecută în largul coastei scoțiene, i-a pus deja pe jar pe britanici. Vasul rusesc este operat de GUGI, direcția secretă pentru cercetări marine din Rusia, și are capacitatea de a cartografia și supraveghea cablurile submarine.

Până în 1946, Irlanda nu a avut forțe navale, iar în 1969 a rămas aproape fără nicio navă militară funcțională. Acum, marina irlandeză are atât de puține fonduri la dispoziție încât doar patru dintre cele opt nave ale sale mai pot fi folosite.

În plus, din cauza lipsei unei infrastructuri de securitate, Irlanda este izolată de țările aliate care ar putea să o ajute într-o situație de criză. Statele NATO nu pot comunica eficient cu autoritățile irlandeze pentru că acestea nu au acces la sistemele necesare pentru schimbul de informații clasificate, potrivit dezvăluirilor făcute de mai mulți ofițeri navali europeni pentru Financial Times.

Vulnerabilitățile Irlandei vor ieși cu atât mai mult în evidență anul viitor, când Dublinul va prelua președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene și va organiza un summit mai extins al Comunității Politice Europene. Noua președintă a Irlandei, Catherine Connolly, se opune vehement militarizării țării și și-a exprimat deschis neîncrederea față de politicile UE, potrivit NPR.

Cobh, Cork, Ireland. 04th September, 2021. Naval vessels LÉ William Butler Yeats (P63), LÉ George Bernard Shaw (P64), and LÉ James Joyce (P62) t anchor in the harbour near Cobh, Cork, Ireland. - Picture; David Creedon Credit: David Creedon/Alamy Live
Marina irlandeză are atât de puține fonduri la dispoziție încât doar patru dintre cele opt nave militare ale sale mai sunt funcționale. Foto: Profimedia Images

„Dacă ai vrea să lovești Uniunea Europeană fără să te temi de un răspuns din partea NATO, atunci Irlanda este punctul zero”

„Avem mari companii de tehnologie, farmaceutice și de gestionare de date aici, în Irlanda, și asta ne face o țintă importantă”, a spus Cathal Berry, fost parlamentar și comandant al unității de operațiuni speciale a armatei irlandeze Army Ranger Wing.

„Suntem un membru UE, dar nu și un membru NATO... dacă ai vrea să constrângi Uniunea Europeană, să lovești Uniunea Europeană fără să te temi de un răspuns din partea NATO, atunci Irlanda este punctul zero”, a mai spus Berry.

Poziția geografică a Irlandei, la frontiera de vest a Europei, a transformat-o de mult timp într-o țară vitală pentru comunicațiile globale. În jur de trei sferturi din toate cablurile submarine din emisfera nordică traversează acum spațiul maritim vast al țării.

Dacă aceste cabluri ar fi distruse, ar putea perturba piețele financiare din toată Europa și SUA și ar lăsa milioane de oameni fără acces la internet, afectând locuințe, spitale, bănci și întreprinderi.

O mare parte din Irlanda ar putea rămâne fără curent electric în urma unui astfel de atac, întrucât țara depinde foarte mult de conductele submarine pentru a se aproviziona cu energie. În ciuda tuturor acestor amenințări, Irlanda nu are nici radare militare, nici sonare – echipamente folosite pentru a depista și identifica posibile amenințări subacvatice, inclusiv submarine.

petrolier-rusia-cabluri-subacvatice-ilustrație
În jur de trei sferturi din toate cablurile submarine din emisfera nordică traversează acum spațiul maritim vast al Irlandei - o țară care prin poziția sa strategică a devenit vitală pentru comunicațiile globale. Colaj foto: Profimedia Images

„Irlanda este complet lipsită de apărare. Este absolut șocant”

Capacitatea Irlandei de a proteja cablurile submarine este „practic zero”, a spus fostul comandant naval irlandez Caoimhin Mac Unfraidh. După cum a spus și un fost oficial european din domeniul securității: „Irlanda este complet lipsită de apărare. Este absolut șocant.”

Mac Unfraidh avertizează că faptul că Irlanda nu are capacitatea de a se apăra a transformat țara într-o țintă ușoară pentru adversarii care doresc să afecteze țările NATO fără să se teamă de un răspuns militar colectiv.

„Suntem foarte expuși, iar prin faptul că nu alocăm resurse pentru apărarea suveranității noastre, îi expunem și pe aliații noștri la pericole”, a spus fostul comandant irlandez.

Cu toate că bugetul pentru apărare al Irlandei pentru anul următor va atinge un nou record, cele 1,5 miliarde de euro reprezintă doar 0,25% din PIB-ul țării. Irlanda este țara cu cel mai mic buget pentru apărare raportat la PIB din UE.

Slăbiciunea militară a Irlandei este o vulnerabilitate strategică și pentru Marea Britanie. Dar, luând în considerare sensibilitățile politice, guvernul britanic și forțele sale armate nu pot face mai mult decât să ofere sprijin.

Russian spy ship on edge of UK waters directs lasers at RAF pilots
Nava spion Yantar i-a pus deja pe jar pe britanici. Vasul rusesc detectat în largul coastei scoțiene are capacitatea de a cartografia și supraveghea cablurile submarine. Foto: Profimedia Images

„Primele focuri de armă din războiul din Ucraina au fost trase în largul coastei din sud-vestul Irlandei”

„Primele focuri de armă din războiul din Ucraina au fost trase în largul coastei din sud-vestul Irlandei, atunci când rușii au anunțat exerciții militare – a fost o demonstrație de forță pe flancul vestic al Europei, în timp ce forțele lor se strângeau pe flancul estic al Europei”, a spus Mark Mellett, fostul șef al armatei irlandeze.

Apariția navei Yantar în apropiere de Scoția a amplificat și mai mult starea de amenințare, ceea ce l-a determinat pe ministrul britanic al apărării, John Healey, să lanseze un avertisment: „Avem opțiuni militare pregătite.”

„Europenii se uită la noi și spun: 'Irlanda, ai o groază de bani, de ce nu îi folosești?'”, a spus o sursă din marina irlandeză citată de FT. „Nu suntem în NATO, așa că nu facem parte din acest club, însă vrem să fim protejați de către acest club. Este puțin cam ironic.”

Înainte ca Irlanda să devină ținta hackerilor ruși, care au atacat sistemul său de sănătate în 2021, „opinia generală era că suntem o țară izolată care nu este atacată niciodată pentru că suntem prea departe, prea săraci și pentru că toată lumea este prietenă cu noi”, a spus Ossian Smyth, fost ministru irlandez responsabil de cablurile submarine.

„Acum, avem multe de apărat. Nu ne putem baza moral pe bunăvoința străinilor”, a mai spus Smyth.

