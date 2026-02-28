Live TV

Europa, lider global la fumat în rândul tinerelor cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani

Data publicării:
Smoking and Drinking
Consumul de tutun rămâne „inacceptabil de ridicat” la 25,3% în Europa. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Consumul de tutun cauzează anual peste un milion de decese în Europa

Adolescentele din Europa au cea mai mare rată de consum de tutun din întreaga lume la categoria lor de vârstă. Datele, bazate pe analiza Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), arată, așadar, că Europa este pe cale să își mențină statutul de cel mai mare consumator de tutun din lume până în 2030 și relevă tendințe „îngrijorătoare” în ceea ce privește consumul de tutun în rândul femeilor și tinerilor, anunță The Guardian.

Patru din zece femei adulte fumătoare din întreaga lume – aproximativ 62 de milioane de femei – trăiesc în Europa, în timp ce 4 milioane de adolescenți cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani de pe continent consumă produse din tutun.

În ceea ce privește țigările electronice și dispozitivele pentru vapat, Europa are cea mai mare prevalență a consumatorilor regulari în rândul adolescenților, cu 14,3 % dintre copiii cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani. În rândul adulților, Europa are a doua cea mai mare prevalență a consumului de țigări electronice, după Asia.

Consumul de tutun cauzează anual peste un milion de decese în Europa

Dr. Hans Kluge, directorul regional al OMS pentru Europa, a declarat că, fără „măsuri accelerate”, aceasta va rămâne regiunea cu cele mai slabe performanțe până în 2030 și că ratele ridicate de consum de țigări electronice în rândul copiilor sunt rezultatul faptului că industria vizează tinerii.

„Avem responsabilitatea de a schimba cursul acum: de a proteja tinerii de dependența de nicotină, de a preveni interferența industriei în politica de sănătate și de a aplica reglementările care vor preveni o viață întreagă de daune evitabile”, a spus Kluge.

Acesta a adăugat:

Adolescentele europene cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani au acum cele mai ridicate rate de consum de tutun din întreaga lume în rândul grupului lor de vârstă. Acest lucru nu este o întâmplare, ci rezultatul unei strategii deliberate a industriei care vizează tinerii cu produse aromatizate și marketing sofisticat pe rețelele sociale. Țări precum Belgia, Danemarca și Țările de Jos demonstrează că este posibil să se combată acest fenomen prin reglementarea produselor noi, interzicerea aromelor și restricționarea publicității. Toate țările din această regiune ar trebui să facă același lucru, pentru a proteja generațiile viitoare.

Marea Britanie este pe cale să realizeze o reducere relativă de 30% a prevalenței consumului de tutun în rândul persoanelor cu vârsta de peste 15 ani și, cu o rată de 13 %, are a treia cea mai scăzută rată de consum de tutun din Europa, după Turkmenistan și Islanda.

Analiza a constatat că doar o treime dintre țările europene aveau legi antifumat care acopereau toate spațiile publice și doar un sfert aveau interdicții privind publicitatea la tutun.

Kristina Mauer-Stender, consilier regional pentru controlul tutunului la OMS Europa, a declarat: „Zeci de ani de progrese sunt în pericol dacă politicile nu țin pasul cu evoluția rapidă a peisajului nicotinei. Aplicarea acelorași instrumente puternice de control al tutunului la produsele noi și emergente este esențială dacă vrem să protejăm tinerii și să menținem câștigurile în materie de sănătate publică.”

Citește și:

Situaţie alarmantă: consumul de alcool şi droguri, tot mai răspândit în rândul adolescenţilor bucureşteni

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
firma anaf la intrarea in institutie
1
Guvernul vrea să suspende până la finalul lui 2026 dreptul de a solicita de la ANAF...
U.S. President Donald Trump meets with North Korean leader Kim Jong Un in Hanoi
2
Recunoașterea Coreei de Nord ca putere nucleară, condiția lui Kim Jong Un pentru o...
Russia Nemtsov Anniversary
3
România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus flori la locul în care a...
Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău.
4
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea...
racheta 9M729 rusia
5
Imagini din Ucraina, primele dovezi că Rusia a folosit în atacuri racheta care a dus la...
Gigi Becali s-a decis și a pronunțat o sumă nemaiauzită în România: "O fac la nivelul meu!"
Digi Sport
Gigi Becali s-a decis și a pronunțat o sumă nemaiauzită în România: "O fac la nivelul meu!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
gripa porcina virus
Spania alertează OMS: Virusul gripei porcine ar putea să se transmită între oameni
young vaper man with beard vaping mechanical mod. Guy smokes an electronic cigarette by blowing a smoke vapor. Holds in hand on colorful background
Vapatul în mașinile în care se află copii ar putea fi interzis în Anglia
brahiterapie_sanador_cancer
Cercetătorii au descoperit principalele două obiceiuri care sunt asociate cu majoritatea cancerelor ce pot fi prevenite
barbat care consuma alcool
Alcoolul provoacă aproape o treime din decesele prin vătămări în Europa, arată un raport OMS. România, printre țările cu risc ridicat
copy_5375080E-A7B2-4B77-BADE-0041F3DBEDB3
Deși știința susține reducerea riscurilor asociate fumatului, dezbaterea publică rămâne polarizată
Recomandările redacţiei
vehicule cobra 2 in garaj
Achiziția de blindate Cobra II. Ce au răspuns MApN și NATO după ce...
Dubă funerară Rusia
De la sicrie la crematorii: industria funerară din Rusia „duduie”, pe...
barbat la pacanele
„Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România...
Praha, 11.08.2025 VOLBY, VOLEBNÍ KAMPAŇ, ANO. Restaurace Pohoda, lídři ANO Praha 11, Andrej Babiš, Karel Havlíček
Afacerile exotice care l-au îmbogățit pe premierul unei țări...
Ultimele știri
Când sunt Rusaliile în 2026: Weekend prelungit pentru angajații din România. Ce trebuie să știe salariații
Chatboții cu inteligență artificială au ales escaladarea nucleară în 95% din jocurile de război simulate, arată un studiu
„Fără Crocs şi fără pijamale. Ne-am săturat.” Mesajul postat de reprezentanții unui aeroport a stârnit valuri de reacții
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O avocată a promis 5.000 $ oricui îi va face cunoștință cu bărbatul vieții ei. Ce s-a petrecut la scurt timp...
Cancan
Dan Bălan a făcut marele anunț, după apariția îngrijorătoare de la ultimul concert: 'Viața mea a luat o altă...
Fanatik.ro
Ce rutină are Horia Tecău, la 5 ani de la retragerea din tenis. Obiceiul pe care-l păstrează încă din...
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
Legenda lui Dinamo care va apărea la Beach Please! Surpriza e uriașă
Adevărul
Moartea lui Jeffrey Epstein, anunțată pe un forum de discuții cu 38 de minute înainte de anunțul oficial. FBI...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Casa pe care Macaulay Culkin a cumpărat-o de la Kiefer Sutherland, vândută pentru o sumă impresionantă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali a anunțat în direct la TV marea lovitură: "100 de milioane de euro!"
Pro FM
Pink, reacție după ce presa americană i-a pus divorțul pe prima pagină: „Le spuneți voi și copiilor noștri?”
Film Now
Când ar putea începe filmările la viitoarea peliculă cu James Bond. Noul favorit pentru rolul agentului 007
Adevarul
Veganii au risc mai crescut de cancer colorectal, relevă un nou studiu
Newsweek
Pensionarii pe minus. Ajutoarele one-off, un plus la pensie de 80 lei/lună. Inflația scade pensiile cu 200 lei
Digi FM
Obișnuia să facă bani din poze deocheate și să consume droguri, azi stă și citește Biblia: "Este un rău pur...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Christina Applegate, fără ocolișuri despre copilăria în care a fost abuzată: "Între trei și șapte ani a fost...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...