Europa, lider global la fumat în rândul tinerelor cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani

Adolescentele din Europa au cea mai mare rată de consum de tutun din întreaga lume la categoria lor de vârstă. Datele, bazate pe analiza Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), arată, așadar, că Europa este pe cale să își mențină statutul de cel mai mare consumator de tutun din lume până în 2030 și relevă tendințe „îngrijorătoare” în ceea ce privește consumul de tutun în rândul femeilor și tinerilor, anunță The Guardian.

Patru din zece femei adulte fumătoare din întreaga lume – aproximativ 62 de milioane de femei – trăiesc în Europa, în timp ce 4 milioane de adolescenți cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani de pe continent consumă produse din tutun.

În ceea ce privește țigările electronice și dispozitivele pentru vapat, Europa are cea mai mare prevalență a consumatorilor regulari în rândul adolescenților, cu 14,3 % dintre copiii cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani. În rândul adulților, Europa are a doua cea mai mare prevalență a consumului de țigări electronice, după Asia.

Consumul de tutun cauzează anual peste un milion de decese în Europa

Dr. Hans Kluge, directorul regional al OMS pentru Europa, a declarat că, fără „măsuri accelerate”, aceasta va rămâne regiunea cu cele mai slabe performanțe până în 2030 și că ratele ridicate de consum de țigări electronice în rândul copiilor sunt rezultatul faptului că industria vizează tinerii.

„Avem responsabilitatea de a schimba cursul acum: de a proteja tinerii de dependența de nicotină, de a preveni interferența industriei în politica de sănătate și de a aplica reglementările care vor preveni o viață întreagă de daune evitabile”, a spus Kluge.

Acesta a adăugat:

Adolescentele europene cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani au acum cele mai ridicate rate de consum de tutun din întreaga lume în rândul grupului lor de vârstă. Acest lucru nu este o întâmplare, ci rezultatul unei strategii deliberate a industriei care vizează tinerii cu produse aromatizate și marketing sofisticat pe rețelele sociale. Țări precum Belgia, Danemarca și Țările de Jos demonstrează că este posibil să se combată acest fenomen prin reglementarea produselor noi, interzicerea aromelor și restricționarea publicității. Toate țările din această regiune ar trebui să facă același lucru, pentru a proteja generațiile viitoare.

Marea Britanie este pe cale să realizeze o reducere relativă de 30% a prevalenței consumului de tutun în rândul persoanelor cu vârsta de peste 15 ani și, cu o rată de 13 %, are a treia cea mai scăzută rată de consum de tutun din Europa, după Turkmenistan și Islanda.

Analiza a constatat că doar o treime dintre țările europene aveau legi antifumat care acopereau toate spațiile publice și doar un sfert aveau interdicții privind publicitatea la tutun.

Kristina Mauer-Stender, consilier regional pentru controlul tutunului la OMS Europa, a declarat: „Zeci de ani de progrese sunt în pericol dacă politicile nu țin pasul cu evoluția rapidă a peisajului nicotinei. Aplicarea acelorași instrumente puternice de control al tutunului la produsele noi și emergente este esențială dacă vrem să protejăm tinerii și să menținem câștigurile în materie de sănătate publică.”

