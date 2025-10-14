Europa trebuie să se pregătească pentru un atac din partea Rusiei, avertizează Radoslaw Sikorski

Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a atenționat marți, 14 octombrie, că Europa trebuie să fie pregătită pentru un atac al Rusiei în regiune, calificând drept „iresponsabilă” neconstruirea unor sisteme de apărare, cum ar fi un „zid anti-drone”, pe flancul estic, relatează Reuters.

Aflat la Londra pentru a prezenta o dronă iraniană Shahed-136 doborâtă în Ucraina, Sikorski a îndemnat țările europene să „rămână pe poziții” în sprijinul acordat Ucrainei, adăugând că speră ca președintele american Donald Trump să ofere Kievului rachete Tomahawk.

Potrivit acestuia, este necesară oferirea mai multor muniții Ucrainei, precum echipamente antiaeriene și arme cu rază scurtă și medie de acțiune, pentru a contribui la protejarea Europei. El a amintit și de incursiunile dronelor în Polonia și ale avioanelor de vânătoare în Estonia.

Întrebat despre posibilitatea extinderii unei inițiative pentru un „zid anti-drone” pentru a contracara incursiunile viitoare, Sikorski a spus pentru sursa citată că Rusia ar putea „ajunge, din păcate, adânc în Europa”.

„Ar trebui să fim pregătiți să contracarăm acest lucru, așa că consider că ar fi iresponsabil să nu dezvoltăm în prezent capacități anti-drone și drone”, a declarat el.

Amintim că preşedintele american Donald Trump a confirmat că îl va primi pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski vineri la Casa Albă, în cea de-a treia vizită a liderului ucrainean la Washington de la întoarcerea miliardarului republican la putere.

