Extrema dreaptă franceză vrea să redeschidă bordelurile. Amenda uriașă pe care clientul unei prostituate o poate lua în prezent

Partidul Adunarea Națională a lui Marine Le Pen dorește ca Franța să redeschidă bordelurile, iar acestea să fie gestionate direct de prostituate.

Partidul va depune în curând un proiect de lege care să permită redeschiderea bordelurilor sub formă de cooperative, a declarat Jean-Philippe Tanguy, un important legislator din PAN, într-o serie de interviuri acordate mass-media franceză, scrie Politico.

„Prostituatele ar fi împărătese în regatul lor”, a declarat Tanguy pentru postul de radio francez RTL.

El a spus că a redactat deja un proiect de text, care este susținut și de Le Pen.

Situația bordelurilor în Franța

Bordelurile au fost interzise în Franța în 1946. Conform legislației franceze, prostituatele pot în continuare să-și ofere serviciile, dar o lege din 2016 promovată de Partidul Socialist pedepsește clienții cu o amendă de 1.500 de euro.

Propunerea a reaprins dezbaterea în Franța cu privire la legalizarea prostituției.

O dezbatere similară a apărut și în alte țări ale UE. În Italia, de exemplu, politicienii din coaliția de guvernare a Giorgiei Meloni sunt, de asemenea, în favoarea redeschiderii bordelurilor și a reglementării prostituției, dar, deocamdată, aceste propuneri nu au fost puse în aplicare.

Ziarul francez Le Monde a fost primul care a relatat despre planurile lui Tanguy.

