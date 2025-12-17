Live TV

Germania a inaugurat la Berlin primul centru comun de apărare împotriva dronelor

Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt. Sursa foto: Profimedia Images

Germania a inaugurat la Berlin primul centru comun de apărare împotriva dronelor, o structură menită să coordoneze rapid şi eficient acţiunea autorităţilor poliţieneşti şi militare, pe fondul creşterii numărului de incidente cu drone în apropierea infrastructurilor sensibile şi al intensificării ameninţărilor hibride.

Noul Centru Comun de Apărare împotriva Dronelor (GDAZ) a fost inaugurat miercuri, la Berlin, de ministrul de interne, Alexander Dobrindt, informează Agerpres. „Prin Centrul Comun de Apărare împotriva Dronelor, statul central şi landurile federale construiesc un pilon puternic al arhitecturii noastre de securitate”, a declarat Dobrindt, potrivit unui comunicat.

„Autorităţile lucrează aici umăr la umăr, competenţele se combină, iar evaluările situaţionale se împletesc. Astfel, creştem ritmul şi siguranţa că ţintim exact în lupta împotriva ameninţărilor hibride, a sabotajului şi a provocărilor deliberate”, a adăugat el.

Scopul noului centru este de a reuni într-o singură platformă competenţele trupelor de securitate federale şi regionale, precum şi cele ale forţele armate cu obiectivul de a putea reacţiona „rapid, coordonat şi eficient” în cazul incidentelor cu aparate de zbor fără pilot. În plus, vor fi desfăşurate activităţi de cercetare şi dezvoltare pentru ca autorităţile să fie la curent cu cele mai avansate posibilităţi tehnice.

La începutul lunii decembrie a fost inaugurată o unitate specială a poliţiei federale dedicată apărării împotriva dronelor, alcătuită din aproximativ 130 de angajaţi, cu misiunea de a detecta şi intercepta obiecte zburătoare care ar putea reprezenta o ameninţare.

În ultimele luni, în Germania s-au înmulţit cazurile în care au fost observate drone în apropierea instalaţiilor militare, a infrastructurilor energetice şi a aeroporturilor, acţiuni pe care guvernul german le atribuie Rusiei, considerând că scopul lor vizează destabilizarea ţării şi intimidarea populaţiei.

Pe lângă centrul de apărare împotriva dronelor şi unitatea specializată a poliţiei federale, guvernul german intenţionează să deschidă şi un centru de cercetare pentru a îmbunătăţi apărarea împotriva dronelor, pe fondul dezbaterii în curs în Parlament a unei legi menite să extindă competenţele şi capacitatea de acţiune a armatei.

