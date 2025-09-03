Impact dur al tarifelor impuse de Donald Trump asupra industriei chimice europene. Comenzi amânate și o cerere în continuă scădere

Producătorii europeni de produse chimice se confruntă cu noi turbulențe, în contextul în care tarifele de import, aplicate de SUA, au produs perturbări în comerțul mondial, determinând clienții să amâne comenzile și afectând cererea, într-un sector care se luptă să se redreseze după criza energetică din 2022 din regiune, arată Reuters.

Al patrulea sector exportator al Uniunii Europene, după cele al utilajelor, automobilelor și produselor farmaceutice, s-a confruntat, în ultimii ani, cu costuri de producție ridicate, după ce prețurile gazelor și energiei electrice au crescut în urma invaziei Rusiei în Ucraina.

Acest aspect, împreună cu încetinirea cererii din cauza dificultăților întâmpinate în industriile-cheie, a determinat unele companii din acest sector, cu o valoare de 655 de miliarde de euro, să închidă unități și să reducă locuri de muncă pentru a reduce cheltuielile. Uniunea Europeană a reprezentat 12,6%, sau 655 de miliarde de euro, din vânzările totale de produse chimice la nivel mondial în 2023, o scădere de aproape 4% față de deceniul anterior.

Pierderi de miliarde de dolari

Tarifele de import ale SUA, de cel puțin 15% pentru mărfurile provenite din UE, au afectat mulți dintre principalii clienți ai industriei, inclusiv din sectoarele auto, al mașinilor și al bunurilor de consum. Producătorii auto globali au înregistrat pierderi de miliarde de dolari din cauza daunelor provocate de războiul comercial al președintelui Donald Trump.

Conform datelor LSEG (n.r. London Stock Exchange Group), se preconizează că profiturile companiilor chimice europene vor scădea cu 5% în al treilea trimestru, după o scădere de 22% în al doilea trimestru.

„De la criza energetică, sperăm la o redresare susținută a volumelor și marjelor în sectorul chimic european”, a declarat Thomas Schulte-Vorwick, analist la Metzler Research. El a afirmat că tarifele și presiunea asupra prețurilor și marjelor, cauzate de concurența acerbă din Asia, atât pe piața internă, cât și în alte părți, constituie „o combinație destul de toxică în acest moment”.

Cei mai mari jucători din industrie - în special BASF, Brenntag BNRGn.DE și Lanxess LXSG.DE - sunt, oarecum, protejați de taxele directe la import datorită prezenței lor puternice în SUA, dar sunt în continuare afectați de comportamentul prudent al clienților.

Clienții amână comenzile, determinând companiile care produc substanțe chimice utilizate în toate domeniile - de la saltele și piese auto până la gumă de mestecat - să reducă sau să ajusteze previziunile anuale în ultimele săptămâni.

BASF, cel mai mare producător de substanțe chimice din lume, și-a redus previziunile pentru întregul an în luna iulie. Grupul german a declarat că unii clienți plasau comenzi cu doar câteva săptămâni în avans - față de cele trei-patru luni obișnuite - din cauza prudenței față de economia globală pe termen scurt.

Dolarul, o problemă

Alții, precum Christian Kohlpaintner, CEO al Brenntag, avertizează că produsele chimice mai ieftine din China ar putea inunda piața europeană, în cazul în care concurenții de acolo își vor redirecționa exporturile din SUA, întrucât se confruntă cu o posibilă creștere a taxelor, dacă Beijingul și Washingtonul nu vor ajunge la un acord înainte de expirarea armistițiului tarifar, pe 10 noiembrie.

Companiile resimt, de asemenea, efectele negative ale reducerii stocurilor de către clienți pe fondul incertitudinii economice, precum și ale slăbirii dolarului, care a reprezentat o problemă pentru cei care își înregistrează profiturile în euro.

Producătorul olandez de vopsea Dulux, Akzo Nobel și-a redus la sfârșitul lunii iulie previziunile privind profitul de bază pentru 2025, invocând incertitudinile actuale de pe piață și ajustarea cursurilor de schimb. Compania germană de produse chimice Wacker Chemie și-a redus, de asemenea, previziunile în iulie, invocând slăbiciunea dolarului, pe lângă cererea redusă pentru produsele sale, care includ polisiliciu utilizat la fabricarea celulelor solare.

„În esență, industria chimică europeană a înregistrat o încetinire secvențială”, a declarat Christian Faitz, codirector al departamentului de cercetare din sectorul chimic al Kepler Cheuvreux, adăugând că există speranțe ca cererea să se stabilizeze până în 2026.

Anul trecut, UE a exportat produse chimice în valoare de aproximativ 40 de miliarde de euro către Statele Unite, în ușoară creștere față de 38 de miliarde de euro în 2023, potrivit cifrelor asociației sectoriale Cefic. Această sumă a fost mai mare decât cele 30 de miliarde pe care blocul le-a importat de acolo.

Industria locală generează aproximativ o treime din vânzările totale, sau aproximativ 224 de miliarde de euro, în străinătate, majoritatea companiilor europene având operațiuni importante pe piețele lor principale, inclusiv China, cea mai mare piață mondială pentru produse chimice. Arne Rautenberg, care conduce departamentul de gestionare a portofoliului de acțiuni la Union Investment, subliniază:

Venim dintr-o lume în care Europa producea și exporta mult. În viitor, acest lucru nu va mai fi valabil

Matthias Zachert, CEO al companiei germane de produse chimice speciale Lanxess, și-a exprimat optimismul prudent că cererea se va stabiliza spre sfârșitul anului, după ce luna trecută a avertizat că al treilea trimestru va fi dificil din cauza „incertitudinii teribile”.

Cu toate acestea, jucătorii mai mici, precum producătorul familial de produse chimice speciale Hobum Oleochemicals, calculează costurile. Unul dintre potențialii săi clienți - un furnizor american de produse de acoperire din apropierea Detroitului - s-a retras dintr-o afacere care ar fi putut multiplica vânzările și compensa slăbiciunea sectorului auto din Europa.

„Nu mai există niciun fel de fiabilitate. Iar asta este un adevărat otravă pentru proiecte și investiții”, concluzionează CEO-ul Arnold Mergell.

Editor : C.A.