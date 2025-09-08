Live TV

Încă un „obiect zburător” s-a prăbușit în Polonia, aproape de granița cu Belarus

Poliția de frontieră a Poloniei. Foto: Profimedia

Poliția poloneză a raportat descoperirea „rămășițelor unui obiect zburător neidentificat” în zona punctului de trecere a frontierei Terespol din satul Polatycze, voievodatul Lublin, potrivit Reuters.

Duminică, înainte de ora locală 22:00, departamentul de poliție din Terespol a primit un raport de la grăniceri despre o descoperire. Rămășițele unui obiect zburător” au fost găsite în zona punctului de trecere a frontierei Terespol din  Polatycze, în comitatul Białystok din voievodatul Lublin.

„Toate serviciile au fost anunțate despre incident. Am informat și Parchetul Districtual din Biała Podlaska”, au declarat reprezentanții forțelor de ordine.

Poliția a securizat zona în care a fost găsit obiectul. Nimeni nu a fost rănit în incident.

Sâmbătă, un obiect neidentificat s-a prăbușit și în satul Majdan-Sielec din voievodatul Lublin. Probabil era o dronă care transporta contrabandă, potrivit RMF FM.

De asemenea, în dimineața zilei de 20 august s-a aflat că un obiect necunoscut a căzut într-un lan de porumb din satul Osyny, voievodatul Lublin al Poloniei, și apoi a explodat.

Autoritățile poloneze consideră că spațiul aerian al țării a fost încălcat cu o probabilitate „foarte mare” de o dronă rusească Gerber cu motor chinezesc. 

Editor : Ș.R.

