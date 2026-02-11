Liderii din Europa Centrală avertizează: prețurile mari la energie pun industria europeană în pericol

Uniunea Europeană trebuie să acţioneze pentru a reduce preţurile la electricitate, au transmis marţi premierii din Austria, Cehia şi Slovacia, înaintea unui summit informal dedicat consolidării economiei blocului, transmite Reuters. Reuniunea, care va avea loc joi, la un castel din Belgia, va aborda strategii pentru ca UE să concureze mai eficient cu SUA şi China.

Cehia şi Slovacia solicită de luni de zile măsuri pentru reducerea costurilor energetice, criticând în special preţul certificatelor de emisii din schema europeană ETS, pe care companiile trebuie să le cumpere pentru a-şi acoperi poluarea.

Premierul slovac Robert Fico a declarat că summitul ar fi ”un mare succes” dacă liderii ar conveni măcar asupra necesităţii de a reduce preţul electricităţii.

Cancelarul austriac Christian Stocker a subliniat că preţul gazului natural este principalul factor al scumpirii electricităţii şi trebuie abordat direct.

Premierul ceh Andrej Babiš face presiuni pentru plafonarea preţului certificatelor ETS1 şi amânarea schemei ETS2, care ar urma să introducă costuri suplimentare pentru încălzirea populaţiei şi carburanţi.

Un document intern consultat de Reuters arată însă că Bruxelles-ul ia în calcul o reformă diferită: restructurarea sistemului de permise gratuite de CO2 pentru industrie, în vederea alinierii la obiectivul climatic pentru 2040.

La summit, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul italian Giorgia Meloni vor susţine o strategie europeană coordonată pentru sprijinirea companiilor, atragerea investiţiilor şi consolidarea pieţei unice.

