Ministrul slovac al Apărării respinge ideea unei armate comune europene: „NATO asigură securitatea membrilor săi. Punct”

Robert Kalinak
Robert Kalinak, ministrul slovac al Apărării. Sursa foto: Profimedia Images

Ministrul slovac al apărării, Robert Kalinak, a respins miercuri din nou ideea creării unei armate europene comune, insistând că apărarea în Europa trebuie plasată sub comanda NATO, nu a Uniunii Europene, transmite agenţia slovacă TASR.

Vorbind la o conferinţă de presă după o şedinţă de guvern, Kalinak a reacţionat la declaraţiile comisarului european pentru apărare Andrius Kubilius cu privire la posibila înfiinţare a unei armate europene, scrie Agerpres. De menţionat că ministrul s-a întâlnit miercuri cu comandantul suprem al forţelor aliate în Europa, Alexus Grynkewich, aflat într-o vizită în Slovacia.

„NATO asigură securitatea membrilor săi. Punct final. Şi ce ar dori Europa să construiască? Câţi bani ar vrea să investească pentru a crea structuri paralele? Ce fel de consiliu de securitate? Ori îl avem, Alianţa Nord-Atlantică, ori nu, indiferent dacă Statele Unite sunt parte a ei astăzi sau există un risc să plece la un moment dat”, a spus Robert Kalinak.

El a adăugat că în întâlnirea cu Grynkewich s-a discutat despre apărarea aeriană şi problema aşa-numitei apărări duale NATO-UE. „Am căzut de acord că noi considerăm acest lucru ca fiind foarte periculos şi, mai presus de toate, extrem de costisitor”, a declarat ministrul slovac.

Comisarul european pentru apărare, lituanianul Andrius Kubilius, a afirmat duminică, la o conferinţă pe teme de securitate desfăşurată în Suedia, că Uniunea Europeană ar trebui să ia în considerare crearea unei armate europene permanente de 100.000 de soldaţi şi să reevalueze procesele politice care guvernează apărarea.

Date fiind agresiunea Rusiei asupra Ucrainei, mutarea atenţiei SUA de la Europa şi ameninţările ce vizează Groenlanda, Kubilius a pledat în favoarea unei regândiri radicale a apărării comune europene.

