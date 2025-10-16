Noi detalii despre planul ambițios pentru reînarmarea UE: „Rusia, o amenințare persistentă în viitorul previzibil”

Uniunea Europeană va propune lansarea unor proiecte comune de drone și apărare aeriană în lunile următoare, ca parte a unui plan ambițios pe cinci ani de reînarmare a continentului și de constrângere a Rusiei, potrivit unui document consultat de Bloomberg.

Asumarea în comun a 40% din achizițiile publice de apărare

Până la sfârșitul anului 2027, planul prevede ca UE să își asume în comun 40% din achizițiile publice în domeniul apărării, mai mult decât dublul ratei actuale.

„Statele autoritare se amestecă din ce în ce mai mult în societățile și economiile noastre”, se arată în document. „Aliații și partenerii tradiționali își mută atenția către alte regiuni ale lumii.”

Acesta adaugă: „Rusia militarizată reprezintă o amenințare persistentă la adresa securității europene în viitorul previzibil.”

Propunerea, pregătită de Comisia Europeană, organul executiv al UE, prevede o revizuire completă a planificării și achizițiilor militare ale UE.

Coaliții între statele UE pentru noi programe de apărare

Țările UE trebuie să își coordoneze cheltuielile pentru apărare, se arată în document, și să creeze rapid coaliții pentru a elabora împreună noi programe de apărare. Iar aceste eforturi ar trebui să fie demarate în cursul anului următor dacă continentul dorește să își îndeplinească obiectivul de a fi pregătit pentru luptă în 2030.

Planul, care poate fi încă modificat, va fi prezentat astăzi, 16 octombrie, înainte ca liderii să îl discute săptămâna viitoare la un summit de la Bruxelles.

„Vom propune obiective și etape clare pentru a elimina decalajele de capabilități și a accelera investițiile în apărare în statele membre”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier, într-un comunicat.

Documentul menționează că, deși bugetul colectiv de apărare al blocului comunitar aproape s-a dublat din 2021 - de la 218 miliarde de euro la o valoare estimată de 392 miliarde de euro în 2025 - cheltuielile sunt încă în mare parte necoordonate între țările UE. Acest lucru limitează capacitatea Europei de a se reînarma rapid, se arată în document.

Domenii cheie pentru securitatea europeană

Planul identifică mai multe domenii în care eforturile comune ar putea ajuta, inclusiv sistemele de apărare aeriană și antirachetă, precum și dronele și contra-dronele. Și își dorește ca până la începutul anului 2026 să se formeze coaliții pentru a coordona aceste proiecte, despre care se spune că ar trebui lansate până la mijlocul anului 2026.

Obiectivul de 40% în achiziții publice comune va contribui la aceste inițiative, se arată în plan. În prezent, achizițiile publice comune sunt sub 20%, în ciuda faptului că țările UE s-au angajat în 2007 să atingă 35%.

Pentru a respecta termenul limită final al planului, 2030, documentul subliniază că toate proiectele, contractele și finanțarea trebuie să fie finalizate până la sfârșitul anului 2028.

Pentru a ajuta la finanțarea dezvoltării militare a UE, blocul comunitar a aprobat deja un fond de 150 de miliarde de euro, alocat în prezent pentru diverse proiecte. Propunerea Comisiei dorește ca aceste eforturi să fie finalizate până la sfârșitul anului 2030.

Apărarea anti-drone, extinsă la nivelul întregului continent

În plus, dorește ca UE să implementeze noi proiecte emblematice care să includă drone, apărare aeriană și un scut spațial. Eforturile au denumiri precum „Apărare europeană anti-drone”, care s-ar inspira din experiențele Ucrainei, și „Santinela Estului”. Planul prevede lansarea acestor proiecte în 2026.

Inițiativa privind dronele echivalează cu o redenumire a „zidului anti-drone” lansat de Comisie după mai multe incursiuni de către Rusia în spațiul NATO.

Ideea a fost primită cu divergență acum câteva săptămâni, când liderii UE au discutat-o ​​pentru prima dată, țările din sud cerând ca dronele să nu se concentreze doar pe marginea estică a continentului.

Planul viitor extinde conceptul pentru a include întregul continent. Și stabilește obiectivul de a avea un sistem anti-drone complet funcțional până în 2027.

Documentul prevede, de asemenea, ca sistemul său de apărare aeriană și antirachetă propus să fie implementat în 2026.

În plus, acesta mai sugerează crearea unui fond de până la 1 miliard de euro la Banca Europeană de Investiții până în 2026 pentru a sprijini proiecte de apărare.

UE a jucat în mod tradițional un rol minor în apărare, statele individuale și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord preluând conducerea. Această configurație a contribuit la fragmentarea industriei de apărare a Europei.

Pe măsură ce UE începe să abordeze proiecte masive de apărare, acest echilibru de putere este pus sub semnul întrebării. Cu toate acestea, în timp ce Comisia sugerează o planificare mai centralizată și achiziții comune, statele membre mari, precum Germania, s-au grăbit să sublinieze că deciziile finale trebuie să aparțină capitalelor.

Editor : Ș.R.