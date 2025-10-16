Live TV

Noi detalii despre planul ambițios pentru reînarmarea UE: „Rusia, o amenințare persistentă în viitorul previzibil”

Data publicării:
EU drone unmanned autonomous technology of espionage and strikes on the enemy, Europe defense against invaders
UE vrea un zid anti-drone care să-i protejeze spațiul aerian. Foto: Profimedia
Din articol
Asumarea în comun a 40% din achizițiile publice de apărare Coaliții între statele UE pentru noi programe de apărare Domenii cheie pentru securitatea europeană Apărarea anti-drone, extinsă la nivelul întregului continent

Uniunea Europeană va propune lansarea unor proiecte comune de drone și apărare aeriană în lunile următoare, ca parte a unui plan ambițios pe cinci ani de reînarmare a continentului și de constrângere a Rusiei, potrivit unui document consultat de Bloomberg.

Asumarea în comun a 40% din achizițiile publice de apărare

Până la sfârșitul anului 2027, planul prevede ca UE să își asume în comun 40% din achizițiile publice în domeniul apărării, mai mult decât dublul ratei actuale.

„Statele autoritare se amestecă din ce în ce mai mult în societățile și economiile noastre”, se arată în document. „Aliații și partenerii tradiționali își mută atenția către alte regiuni ale lumii.”

Acesta adaugă: „Rusia militarizată reprezintă o amenințare persistentă la adresa securității europene în viitorul previzibil.”

Propunerea, pregătită de Comisia Europeană, organul executiv al UE, prevede o revizuire completă a planificării și achizițiilor militare ale UE.

Coaliții între statele UE pentru noi programe de apărare

Țările UE trebuie să își coordoneze cheltuielile pentru apărare, se arată în document, și să creeze rapid coaliții pentru a elabora împreună noi programe de apărare. Iar aceste eforturi ar trebui să fie demarate în cursul anului următor dacă continentul dorește să își îndeplinească obiectivul de a fi pregătit pentru luptă în 2030.

Planul, care poate fi încă modificat, va fi prezentat astăzi, 16 octombrie, înainte ca liderii să îl discute săptămâna viitoare la un summit de la Bruxelles.

Vom propune obiective și etape clare pentru a elimina decalajele de capabilități și a accelera investițiile în apărare în statele membre”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier, într-un comunicat.

Documentul menționează că, deși bugetul colectiv de apărare al blocului comunitar aproape s-a dublat din 2021 - de la 218 miliarde de euro la o valoare estimată de 392 miliarde de euro în 2025 - cheltuielile sunt încă în mare parte necoordonate între țările UE. Acest lucru limitează capacitatea Europei de a se reînarma rapid, se arată în document.

Domenii cheie pentru securitatea europeană

Planul identifică mai multe domenii în care eforturile comune ar putea ajuta, inclusiv sistemele de apărare aeriană și antirachetă, precum și dronele și contra-dronele. Și își dorește ca până la începutul anului 2026 să se formeze coaliții pentru a coordona aceste proiecte, despre care se spune că ar trebui lansate până la mijlocul anului 2026.

Obiectivul de 40% în achiziții publice comune va contribui la aceste inițiative, se arată în plan. În prezent, achizițiile publice comune sunt sub 20%, în ciuda faptului că țările UE s-au angajat în 2007 să atingă 35%.

Pentru a respecta termenul limită final al planului, 2030, documentul subliniază că toate proiectele, contractele și finanțarea trebuie să fie finalizate până la sfârșitul anului 2028.

Pentru a ajuta la finanțarea dezvoltării militare a UE, blocul comunitar a aprobat deja un fond de 150 de miliarde de euro, alocat în prezent pentru diverse proiecte. Propunerea Comisiei dorește ca aceste eforturi să fie finalizate până la sfârșitul anului 2030.

Apărarea anti-drone, extinsă la nivelul întregului continent

În plus, dorește ca UE să implementeze noi proiecte emblematice care să includă drone, apărare aeriană și un scut spațial. Eforturile au denumiri precum „Apărare europeană anti-drone”, care s-ar inspira din experiențele Ucrainei, și „Santinela Estului”. Planul prevede lansarea acestor proiecte în 2026.

Inițiativa privind dronele echivalează cu o redenumire a „zidului anti-drone” lansat de Comisie după mai multe incursiuni de către Rusia în spațiul NATO.

Ideea a fost primită cu divergență acum câteva săptămâni, când liderii UE au discutat-o ​​pentru prima dată, țările din sud cerând ca dronele să nu se concentreze doar pe marginea estică a continentului.

Planul viitor extinde conceptul pentru a include întregul continent. Și stabilește obiectivul de a avea un sistem anti-drone complet funcțional până în 2027.

Documentul prevede, de asemenea, ca sistemul său de apărare aeriană și antirachetă propus să fie implementat în 2026.

În plus, acesta mai sugerează crearea unui fond de până la 1 miliard de euro la Banca Europeană de Investiții până în 2026 pentru a sprijini proiecte de apărare.

UE a jucat în mod tradițional un rol minor în apărare, statele individuale și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord preluând conducerea. Această configurație a contribuit la fragmentarea industriei de apărare a Europei.

Pe măsură ce UE începe să abordeze proiecte masive de apărare, acest echilibru de putere este pus sub semnul întrebării. Cu toate acestea, în timp ce Comisia sugerează o planificare mai centralizată și achiziții comune, statele membre mari, precum Germania, s-au grăbit să sublinieze că deciziile finale trebuie să aparțină capitalelor.

Citește și:

Reuniune NATO la Bruxelles. Miniștrii apărării au discutat despre amenințările Rusiei în Europa și sprijinul pentru Ucraina

Pas important pentru modernizarea armatei. Ionuţ Moşteanu a semnat Acordul-cadru de cooperare între Guvernul României şi OCCAR

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
2
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
3
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care...
mana introduce card in atm, close up
4
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite...
ben hodges profimedia-0478130954
5
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele...
Veste uriașă: Adrian Mutu s-a înțeles cu Fiorentina!
Digi Sport
Veste uriașă: Adrian Mutu s-a înțeles cu Fiorentina!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Autostrada A7
Autostrada A7 Mizil-Buzău se deschide vineri, dar șoferii vor avea...
NATO Leaders Attend 2025 Summit In The Hague
De ce a decis Trump în cele din urmă să ajute Ucraina să atace...
Anna Paulina Luna / John F. Kennedy în mașină înainte să fie asasinat
O aleasă din Congresul SUA, care a fost în România, a primit de la...
accident bucuresti berceni trecerea de pietoni
Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo...
Ultimele știri
Programul pelerinajului Sfântului Dimitrie cel Nou în 2025, la București. Când are loc procesiunea Calea Sfinților
Autoritățile din Los Angeles au decretat starea de urgenţă pentru a ajuta victimele raidurilor antimigranţi
Jurnaliștii acreditați la Pentagon au predat legitimaţiile de acces şi au părăsit clădirea, neacceptând noile reguli impuse
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
EU drone unmanned autonomous technology of espionage and strikes on the enemy, Europe defense against invaders
Comisia Europeană vrea extinderea „zidului anti-drone” pentru a proteja mai multe zone. De ce sunt nemulțumite statele din sud și vest
Nicușor Dan, președintele României.
Anunțul lui Nicușor Dan despre colaborarea României cu Ucraina pe sistemul de apărare anti-drone: Discuțiile vor continua la Bruxelles
FED DECLARATII NICUSOR DAN 021025 FOCTR1_20361
Nicuşor Dan, despre raportul făcut de Parchet privind anularea alegerilor: „Liderii europeni mi l-au cerut să-l citească în avion”
drona atac
Nicușor Dan anunță când va fi operațional „zidul anti-drone” al Europei. „Ameninţarea nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia”
EU drone unmanned autonomous technology of espionage and strikes on the enemy, Europe defense against invaders
Europa își face scut contra amenințărilor aeriene. Cum va funcționa „zidul anti-drone” luat în discuție la summitul din Copenhaga
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, noi dezvăluiri incendiare. Rob Kardashian a vrut să se căsătorească cu ea, dar Elvis a...
Cancan
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se grăbea biata...
Fanatik.ro
Salariile uriașe ale conducerii Autorității de Supraveghere Financiară, luate în vizor de Parlament. Cum au...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Imagini inedite cu nepoatele lui Gigi Becali. Cum au apărut Teodora și soțul, Mihai Mincu, într-un parc din...
Adevărul
Costul vieții în 2025: cele mai accesibile și cele mai scumpe țări din lume. Cât te costă să trăiești în...
Playtech
Cele mai mari pensii din România, pe regiuni ale țării. Diferențele ajung și la 1.300 de lei de la un oraș la...
Digi FM
Donald Trump, fermecat de cea mai tânără purtătoare de cuvânt din istoria Casei Albe. Cine e și cum arată...
Digi Sport
S-a făcut anunțul oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
Adevarul
Criza foștilor coasigurați: ce pot face românii rămași fără asigurare ca să evite Urgențele
Newsweek
Anunț pentru pensionarii care au depus cerere de trecere la pensie limită de vârstă. Se dau banii!
Digi FM
O tânără prezentatoare TV din Milano a fost ucisă de iubitul ei de 52 de ani. Cearta ar fi izbucnit după ce...
Digi World
Renunţarea la fumat, chiar şi mai târziu în viaţă, ar putea ajuta la încetinirea apariţiei problemelor de...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nu ai cum să-l recunoști! A jucat în "Singur acasă", dar azi nu se mai poate deplasa decât în cărucior
UTV
Emily Burghelea, momente de panică înainte de naștere. „Mi s-a rupt apa ca în filme” – a devenit mamă pentru...