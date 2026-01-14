Cum sunt recrutați sabotorii „de unică folosință” ai Rusiei: „Chiar și atacurile eșuate sau cu impact redus ating obiectivele” Moscovei

Moscova este deosebit de interesată să implice refugiați ucraineni fără resurse financiare, care ar putea să nu fie conștienți că lucrează pentru Kremlin, în încercarea de a submina sprijinul public pentru Kiev într-un moment critic al războiului care durează de aproape patru ani, conform unui raport raportul al think tank-ului Royal United Services Institute (RUSI) din Londra, relatează The Times.

Rusia folosește aplicații de mesagerie online și plăți în criptomonede pentru a recruta agenți „de unică folosință” pentru operațiuni de sabotaj cu costuri reduse în toată Europa.

Operațiunile Kremlinului au inclus incendii provocate, atacuri asupra infrastructurii civile, vandalism și alte acte de sabotaj menite să semene „teamă și confuzie” în societățile occidentale și să identifice punctele slabe în apărarea infrastructurii civile. Raportul menționează că numărul acestor incidente în Europa a crescut de trei ori între 2023 și 2024 și că sabotajul a rămas un „instrument cheie” al războiului hibrid rusesc.

„Metodele utilizate pentru recrutarea și atribuirea de sarcini sabotorilor au trecut de la modelul din perioada Războiului Rece, care se baza pe agenți de informații instruiți, la un model caracterizat prin misiuni la distanță, independente și extrem de ușor de negat: «era economiei gig» a sabotajului rus.”, precizează RUSI.

„Agenții de nivel inferior sunt recrutați de obicei prin aplicații de mesagerie criptată, precum Telegram, și sunt plătiți cu sume mici, adesea în criptomonede”, a mai precizat think tank-ul.

Recruților li se oferă câțiva dolari pentru acte precum graffiti și până la 10.000 de dolari pentru infracțiuni mai grave. „În mai multe cazuri, sabotorii nu au fost plătiți deloc, ceea ce subliniază faptul că sunt de unică folosință”, a spus RUSI. Ucrainenii sunt plătiți cu o mică parte din sumele pe care le primesc oamenii din Europa de Vest.

În noiembrie, Polonia a acuzat trei ucraineni, doi în lipsă, de o explozie pe o linie ferată care era o rută cheie pentru transportul ajutoarelor către Ucraina. În Polonia, care a primit un număr mare de refugiați din țara devastată de război, s-a înregistrat o creștere a sentimentelor anti-ucrainene.

Stimularea tensiunilor și erodarea sprijinului pentru Ucraina „face parte din logica sabotajului rus la nivel scăzut, chiar și atunci când daunele fizice în sine sunt limitate”, a declarat Kinga Redlowska, expertă în finanțe ilicite și securitate, coautoare a raportului.

Sabotarea căii ferate, despre care Polonia a afirmat că a fost orchestrată de Moscova, a avut loc după ce Daniil Bardadim, un adolescent ucrainean care fugise din Rusia din cauza invaziei, a fost acuzat de implicare într-un incendiu care a distrus un centru comercial din Varșovia în 2024. De asemenea, în noiembrie, el a fost găsit vinovat de detonarea unui dispozitiv într-un magazin Ikea din Lituania și condamnat la trei ani de închisoare. El ar putea fi condamnat la închisoare pe viață dacă va fi găsit vinovat de atacul din Polonia.

Bardadim, care avea 17 ani la momentul incidentului din Lituania, se crede că a primit o mașină BMW și aproximativ 8.000 de lire sterline de la un grup misterios pentru a detona dispozitivul în magazinul Ikea. El a primit instrucțiuni prin Telegram și Zangi, o aplicație chineză de mesagerie, au declarat anchetatorii. Nu există dovezi că el ar fi susținut războiul Moscovei împotriva țării sale natale. Procurorul lituanian a declarat că, dacă ar fi fost recrutat de agenți ruși, este probabil ca el „să nu fi înțeles obiectivul final”. Niciunul dintre incendiile de la Ikea sau din centrul comercial nu a provocat victime sau răniți.

Raportul RUSI, primul studiu aprofundat privind modul în care Rusia a finanțat valul de atacuri, a solicitat adoptarea unei definiții juridice a sabotajului de către statele membre ale Uniunii Europene și NATO din Europa, îmbunătățirea aplicării legii și a cooperării internaționale, precum și o supraveghere mai strictă a tranzacțiilor valutare cu criptomonede.

„Europa a fost relativ lentă în a recunoaște aceste incidente ca parte a unei campanii coordonate de sabotaj”, a spus Redlowska. „Banii circulă rapid, în special prin intermediul serviciilor de criptomonede și de numerar informale, în timp ce procesele de cooperare juridică și transfrontalieră se desfășoară lent. Chiar și atacurile eșuate sau cu impact redus ating obiectivele Rusiei, creând teamă, epuizând resursele de securitate și testând pragurile de reacție.”

Raportul a solicitat, de asemenea, organizarea de campanii de sensibilizare cu privire la tacticile Kremlinului în rândul migranților recent sosiți, al diasporei și al adolescenților, grupuri care se pare că sunt cele mai frecvent vizate de recrutorii ruși, precum și recompense pentru informatori.

Vincent Severski, un fost ofițer al serviciilor secrete poloneze, a estimat că motivul principal pentru 95% dintre recruți era câștigul financiar.

În februarie, un cetățean ucrainean identificat ca Serhiy S a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru planificarea unor incendiile în Wroclaw, al treilea oraș ca mărime din Polonia. El a recunoscut că a primit instrucțiuni online pentru atacuri, dar a spus că nu avea intenția de a le pune în aplicare și că intenționa să întrerupă orice contact cu presupusul agent rus după ce a primit o plată în avans.

Alte acte de sabotaj atribuite Moscovei includ un complot de incendiere care a vizat depozitele deținute de un om de afaceri ucrainean în Londra și bruierea sistemelor GPS utilizate de aeroporturile din regiunea baltică. Agențiile de securitate europene consideră că operațiunile sunt coordonate de GRU, serviciul de informații militare rus.

Editor : A.M.G.