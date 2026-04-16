Peter Magyar schimbă simbolurile puterii la Budapesta: „Palatul lui Orban” nu va mai fi sediul premierului

Premierul ales al Ungariei, Péter Magyar, anunță joi că va muta biroul prim-ministrului din Palatul Carmelit din Budapesta, asociat cu Viktor Orbán, într-un gest simbolic prin care se delimitează tot mai mult față de fostul premier.

„Sub guvernul Tisza, Biroul Prim-ministrului nu va mai funcționa în Palatul Carmelit din Cartierul Castelului, pe care Viktor Orbán și l-a amenajat pentru sine, ci într-una dintre clădirile ministeriale din apropierea parlamentului”, a scris Magyar pe rețeaua X, joi.

Fostă mănăstire catolică barocă situată în Buda, pe malul vestic al Dunării, Mănăstirea Carmeliților a servit ulterior drept teatru, înainte de a fi transformată în biroul premierului Orbán în 2019, la un cost estimat la peste 50 de milioane de euro, scrie Politico. Clădirea Parlamentului Ungariei, unul dintre cele mai emblematice repere ale Budapestei, se află pe malul estic al fluviului.

Mutarea reprezintă un nou pas prin care Magyar încearcă să se delimiteze de predecesorul său, după ce a apărut la televiziunea publică afiliată lui Orbán pentru a anunța că va suspenda activitatea acesteia. Într-un interviu acordat miercuri, Magyar a descris postul drept o „fabrică de minciuni” și a declarat că va „suspenda imediat serviciul de știri false”.

Partidul Tisza al lui Magyar a obținut o victorie zdrobitoare la alegerile parlamentare de duminică, primind felicitări din partea majorității liderilor europeni. El este așteptat să fie învestit în funcția de prim-ministru de către parlament la începutul lunii mai.

