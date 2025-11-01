Live TV

„Plan de autoconservare al Casei Regale”. Motivele care l-au determinat pe regele Charles să ia măsuri dure împotriva prințului Andrew

Prințul Andrew cu Regele Charles
Măsura dură a regelui Charles de a-l exila pe fratele său mai mic, Andrew, din viața publică a fost motivată de dorința de a proteja o monarhie slăbită înainte de a preda Coroana, dar rămâne de văzut dacă daunele profunde pot fi limitate, scriu jurnaliștii Reuters. Charles l-a deposedat pe Andrew de titlul de prinț, l-a evacuat din conacul său de lângă Castelul Windsor și a declarat că el și regina se gândesc la supraviețuitorii abuzurilor, încercând astfel să pună capăt scandalului legat de legăturile lui Andrew cu Jeffrey Epstein, scandal care a zguduit familia regală timp de ani de zile.

Aceasta a fost una dintre cele mai dramatice măsuri luate împotriva unui membru al familiei regale în istoria modernă a Marii Britanii, de către un rege care încă urmează un tratament regulat împotriva cancerului și a cărui prioritate este să consolideze sprijinul pentru monarhie înainte ca fiul său cel mare, prințul William, să moștenească tronul.

Totuși, unii comentatori au afirmat că această măsură ar fi trebuit luată mult mai devreme.

Având în vedere că regina Camilla și cumnata regelui, Sophie, sunt de mult timp activiste împotriva violenței sexuale, autorul regal Robert Hardman a afirmat că legăturile lui Andrew cu infractorul sexual american puneau din ce în ce mai mult familia regală în „echipa Epstein”, lucru cu care Charles nu putea să se împace.

„El vrea să pună cât mai multă distanță între fratele său și monarhie”, a declarat Hardman, autorul cărții Charles III: The Inside Story, pentru Reuters.

Familia regală l-a înlăturat pe Andrew din motive de „autoconservare”

Familia regală a încercat de ani de zile să-l înlăture pe Andrew, fratele mai mic al lui Charles și al doilea fiu al regretatei regine Elizabeth, de teamă că ar putea păta imaginea familiei cu același aer de superioritate și comportament necorespunzător care îl caracterizează de mult timp, puncteaza Reuters.

Andrew a fost cândva considerat un ofițer de marină elegant, care s-a întors din războiul din Insulele Falkland cu Argentina în 1982 pentru a-și întâmpina mama cu trandafiri roșii. Dar în deceniile următoare, presupusul fiu preferat al reginei a devenit ținta multor batjocuri, presa britanică concentrându-se asupra vieții sale personale și poreclindu-l „Randy Andy” și „Air Miles Andy” pentru stilul său de viață jet-set.

Această ridiculizare s-a transformat în repulsie atunci când s-a aflat că Andrew a păstrat legătura cu Epstein, după ce acesta a fost închis pentru infracțiuni sexuale, în 2008, și când a acordat un interviu dezastruos în care nu a arătat nicio milă pentru victimele abuzurilor.

Andrew a declarat în interviul acordat emisiunii Newsnight de la BBC că nu regretă prietenia sa cu finanțatorul american, deoarece aceasta a avut „rezultate extrem de benefice”. El a renunțat la toate îndatoririle regale în urma interviului și a fost destituit din funcțiile militare și din patronajele regale, în 2022.

În acel an, a ajuns la o înțelegere în procesul intentat de Virginia Giuffre, care l-a acuzat că a abuzat sexual de ea când era adolescentă, după ce i-a fost prezentată de Epstein. Andrew a negat că ar fi întâlnit-o vreodată pe Giuffre, care s-a sinucis apoi, în aprilie. Povestea ei a revenit în atenția publicului odată cu publicarea memoriilor sale, în această lună.

Exilul reflectă amenințarea la adresa familiei regale

Experții regali au afirmat că acțiunile lui Charles reflectă amenințarea la adresa instituției, după ce măsura, luată la începutul acestei luni, de a-l împiedica pe Andrew să-și folosească titlul de duce de York a fost considerată inadecvată.

În ultimele săptămâni, Andrew a eclipsat două eforturi ale lui Charles de a modela viața culturală și publică - rugăciunea sa istorică alături de papa la Vatican și dezvelirea unui memorial dedicat veteranilor militari LGBT, care fuseseră anterior interziși.

„Cred că faptul că familia regală a decis să i se opună este un lucru destul de important”, a declarat vineri dimineață, la Londra, Anna Hunter, 29 de ani, angajată în domeniul recrutării.

Fratele lui Giuffre, Sky Roberts, a declarat pentru BBC Newsnight că îl apreciază pe rege, dar că este necesară o anchetă suplimentară.

Organizația caritabilă Rape Crisis a felicitat regele și regina pentru angajamentul lor față de supraviețuitorii violenței sexuale. Alții însă s-au întrebat dacă familia regală nu a acționat prea târziu. „Nu știu dacă această măsură este suficientă pentru a repara prejudiciul cauzat”, a declarat pentru Reuters Afua Hagan, jurnalistă și comentatoare regală.

Sprijinul pentru monarhie a scăzut

Sprijinul pentru această instituție a scăzut în ultimul deceniu, sondajul British Social Attitudes arătând că 51% dintre britanici consideră că este „foarte important” sau „destul de important” ca Marea Britanie să aibă o monarhie. Aceasta este cea mai mică cifră raportată până în prezent și reflectă lipsa de interes din partea generațiilor tinere.

Pentru susținătorii săi, familia regală britanică oferă stabilitate și continuitate într-o perioadă de tulburări politice constante, acționând ca un magnet pentru lideri politici precum președintele american Donald Trump. Dar pentru detractorii lor, o monarhie ereditară care impune supușilor să se încline și să facă reverențe, este un anacronism care împiedică progresul țării, în timp ce viețile membrilor de seamă ai familiei regale, precum William și Kate și cei trei copii ai lor, sunt urmărite ca o telenovelă.

Editor : C.A.

