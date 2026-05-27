Premierul ungar încearcă resetarea relației cu Bruxelles: miza uriașă a întâlnirii cu Ursula von der Leyen. Ce va solicita Peter Magyar

Prim-ministrul ungar Peter Magyar se va deplasa la Bruxelles pentru o serie de întâlniri care includ un acord de resetare a relațiilor cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în contextul în care Budapesta încearcă să deblocheze 10 miliarde de euro din fondurile de redresare, înainte de termenul limită din luna august. Magyar se va întâlni vineri cu von der Leyen, în încercarea de a încheia un acord cu caracter preponderent simbolic, menit să reseteze relația Ungariei cu UE, arată Euronews.

Magyar are programată, de asemenea, o întâlnire cu prim-ministrul belgian Bart de Wever și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, joi. Prim-ministrul ungar a anunțat călătoria pe rețelele sociale.

„Mâine mă voi întâlni cu secretarul general al NATO și cu prim-ministrul belgian, iar vineri cu președinta Comisiei la Bruxelles. Toată lumea lucrează pentru a readuce miliardele UE”, a spus Magyar pe pagina sa de Facebook.

Partidul Tisza al lui Magyar a obținut o victorie zdrobitoare la alegerile parlamentare din aprilie, înlăturând guvernul naționalist și eurosceptic al lui Viktor Orban. El s-a angajat să normalizeze relațiile Ungariei cu UE și să deblocheze 17 miliarde de euro din fondurile UE înghețate din cauza preocupărilor legate de corupție și deficiențele statului de drept.

Întâlnirea de vineri are ca scop asigurarea a ceea ce Magyar a descris ca fiind un „acord politic” bazat în principal pe angajamente. Ungaria trebuie să îndeplinească toate condițiile rămase până la sfârșitul lunii august pentru a putea accesa fondurile, primele plăți putând sosi înainte de sfârșitul anului.

O cursă contra cronometru pentru salvarea pachetului de redresare de 10,4 miliarde de euro al Ungariei

Prioritatea cea mai urgentă a Ungariei este respectarea calendarului de accesare a celor 10,4 miliarde de euro alocate țării în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (RRF) al UE post-Covid-19. Ungaria riscă să piardă întreaga sumă dacă nu îndeplinește condițiile prevăzute în regulament până la sfârșitul lunii august.

Pachetul cuprinde 6,5 miliarde de euro sub formă de granturi nerambursabile și 3,9 miliarde de euro sub formă de împrumuturi. Comisia Europeană a îndemnat anterior Ungaria să se concentreze pe granturi, având în vedere poziția bugetară fragilă a țării.

Budapesta își revizuiește în prezent planul național de redresare. Într-un interviu recent acordat postului de televiziune maghiar RTL Klub, Magyar a declarat că planul actualizat va acorda prioritate proiectelor feroviare, infrastructurii energetice și unui program de locuințe de închiriat. De asemenea, el a recunoscut pentru prima dată că Ungaria s-ar putea să nu poată accesa întreaga sumă.

„Obiectivul nostru este să aducem cei 10,4 miliarde de euro care sunt blocați pentru Ungaria. Nu spun că putem obține 100%, dar fiecare cent de euro pe care îl putem aduce aici este necesar pentru a relansa economia maghiară”, a spus Magyar.

Surse familiarizate cu negocierile tehnice dintre Ungaria și UE au declarat pentru Euronews că ambele părți se angajează în mod constructiv, dar că timpul este scurt, iar situația fiscală a Ungariei rămâne precară. Ungaria trebuie, de asemenea, să prezinte un plan național de redresare revizuit.

Inițial, se preconiza că acesta urma să fie depus în această săptămână. În prezent, nu este clar dacă Ungaria va prezenta planul vineri sau va amâna depunerea acestuia până la începutul lunii iunie.

Apărarea, Erasmus+ și statul de drept, pe ordinea de zi

Pe lângă fondurile de redresare, Magyar are pe ordinea de zi și alte câteva subiecte pentru întâlnirea sa cu von der Leyen.

Miliarde de euro din fondurile de coeziune rămân înghețate, deși deblocarea fondurilor de redresare ar elibera automat cea mai mare parte a finanțării de coeziune. O tranșă este însă condiționată de modificarea de către Ungaria a legislației sale anterioare anti-LGBTQ+ și a legii privind azilul.

Cererea Ungariei de a adera la schema comună de împrumuturi pentru apărare a UE, Acțiunea de Securitate pentru Europa (SAFE), este, de asemenea, reevaluată la Budapesta din cauza preocupărilor legate de corupție asociate cercului restrâns al lui Orban. Magyar a sugerat, de asemenea, că programul inițial al Ungariei, în valoare de 16 miliarde de euro, ar putea fi excesiv ca amploare.

Magyar ar putea, de asemenea, să caute un acord cu von der Leyen privind soluționarea disputei Erasmus+, care a dus la excluderea a mii de studenți maghiari din programele de schimburi internaționale în urma transferului universităților către fundații private.

Restabilirea statului de drept rămâne o cerință transversală. Ungaria trebuie să garanteze independența Consiliului Național al Magistraturii și să reducă influența politică asupra numirilor judiciare, printre alte reforme.

„Este încurajator să vedem angajamentul și dedicarea noului guvern maghiar de a avansa rapid cu reformele în domeniul statului de drept”, a declarat marți Michael McGrath, comisarul UE pentru democrație, justiție și statul de drept, în cadrul unei conferințe de presă.

Aderarea Ucrainei la UE

Se așteaptă ca Von der Leyen și Magyar să discute și despre Ucraina, unde deschiderea unui capitol de negocieri de aderare depinde de ridicarea vetoului de către Ungaria.

Guvernul lui Orban s-a opus cererii de aderare a Kievului la UE, prezentând-o ca o amenințare la adresa securității și economiei europene.

Guvernul lui Magyar a indicat că este pregătit să deschidă primul capitol, cu condiția ca Ucraina să abordeze problema drepturilor lingvistice și educaționale ale minorității maghiare din regiunea Transcarpatia.

Discuțiile tehnice dintre Budapesta și Kiev pe tema minorităților sunt în curs de desfășurare. Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a declarat că se așteaptă să dea undă verde deschiderii primului capitol în luna iunie.

