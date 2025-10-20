România are „o mare” contribuţie la protejarea graniţelor externe ale Uniunii Europene, prima evaluare de la intrarea în spaţiul Schengen fiind „foarte bună”, a declarat, luni, comisarul european pentru Afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, aflat într-o vizită oficială la Bucureşti.

Comisarul european Magnus Brunner s-a întâlnit luni cu vicepremierul Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne, alături de care a susţinut, la sediul MAI, o conferinţă de presă.

"Spaţiul Schengen este una dintre marile realizări pe care le avem în Uniunea Europeană. (...) Acest spaţiu trebuie să continue să funcţioneze, dar trebuie să continue şi să crească. Am avut o primă evaluare care este foarte bună. România a făcut o treabă nemaipomenit de bună în acest sens şi aş vrea să vă mulţumesc pentru toate eforturile pe care le-aţi făcut pentru a înregistra toate aceste evoluţii foarte bune, pozitive. Într-adevăr, aşa cum a spus şi domnul ministru, România are nişte graniţe externe, dar aceste graniţe externe sunt, de fapt, graniţele externe ale Uniunii Europene şi ele trebuie protejate şi România are o mare contribuţie la protejarea acestor graniţe externe", a afirmat Brunner, în conferinţa de presă, conform traducerii oficiale.

Comisarul european a apreciat activitatea depusă de ministrul Predoiu în procesul de aderare a României la spaţiul Schengen, mulumindu-i pentru contribuia acestuia care a dus la „această mare realizare a României”.

"Mă bucur foarte mult că am putut să-l cunosc pe domnul ministru, să colaborăm pe tema Schengen, ştiu foarte bine eforturile pe care dânsul le-a făcut personal pentru aderarea României la spaţiul Schengen, cred că am putea să-i spunem domnul Schengen domnului ministru. Deci, dânsul a avut un cuvânt greu de spus la nivel european, a avut o contribuţie semnificativă la aderarea României şi, de aceea, aş vrea să-i mulţumesc, încă o dată, pentru această mare realizare a României", a transmis Brunner, care face un tur al capitalelor europene în primul său an de mandat.

Potrivit acestuia, datoria Comisiei Europene este să asigure sprijin ţărilor membre, subliniind, dincolo de suportul financiar, importanţa sprijinului acordat de Agenţia Europeană pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă - Frontex.

"Avem ca parte a fişei postului, ca să spunem aşa, la nivelul Biroului comisarului, sarcina de a vă uşura cumva obiectivele pe care le aveţi de realizat în România şi la nivelul tuturor celorlalte state. Noi asta încercăm să facem, încercăm să vă sprijinim şi nu doar financiar, prin alocări, dar şi prin funcţionarea Frontex. Frontex are o prezenţă foarte mare şi o capacitate sporită în România, ceea ce este justificat, având în vedere poziţia României şi ne-am propus să continuăm această sprijinire a României în acest fel", a completat Magnus Brunner.

Comisarul european a evidenţiat continuarea combaterii migraţiei ilegale, un aspect foarte important în protecţia graniţelor UE, și a amintit problemele cu care se confrunta Europa acum 10 ani.

"Există un acord cu toate statele membre pentru a îndeplini o reformă în domeniul acordării de azil şi al migraţiei. Această reformă va continua până în iunie 2026. Trebuie să vă spun că România este fruntaşă pe calea implementării acestei reforme. Practic, este vorba despre o politică nouă în ceea ce priveşte intrarea şi ieşirea din spaţiul Schengen. Mă bucur să vă spun că noi avem, probabil, cel mai modern sistem IT din lume la punctele de trecere a frontierei în spaţiul Schengen. Avem un sistem care se bazează pe foarte multe informaţii, ştim cine intră, cine iese, preluăm date biometrice, amprente digitale, toate acestea ne ajută să efectuăm controlul la graniţe. (...) Implementarea acestei politici este foarte importantă pentru a limita accesul la graniţele UE şi ale spaţiului Schengen. Vă amintiţi cu toţii de problema migraţiei cu care ne-am confruntat în urmă cu 10 ani, de aceea este necesară implementarea acestui pact privind azilul şi migraţia pentru a limita accesul la graniţele externe. Aş vrea să vă mulţumesc încă o dată pentru eforturile depuse şi să vă spun că noi vom continua să sprijinim toate statele membre în acest efort", a menţionat comisarul Brunner.

Editor : M.I.