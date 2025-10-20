Live TV

Video Prima evaluare Schengen: România, lăudată de Comisia Europeană pentru protejarea granițelor UE

Data publicării:
BUCURSTI - MAI - CONFERINTA DE PRESA - 20 OCT 2025
Comisarul european pentru Afaceri interne şi migraţiune, Magnus Brunner și vicepremierul Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne. Sursa foto: Inquam Photos / Tudor Pană

România are „o mare” contribuţie la protejarea graniţelor externe ale Uniunii Europene, prima evaluare de la intrarea în spaţiul Schengen fiind „foarte bună”, a declarat, luni, comisarul european pentru Afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, aflat într-o vizită oficială la Bucureşti.

Comisarul european Magnus Brunner s-a întâlnit luni cu vicepremierul Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne, alături de care a susţinut, la sediul MAI, o conferinţă de presă.

"Spaţiul Schengen este una dintre marile realizări pe care le avem în Uniunea Europeană. (...) Acest spaţiu trebuie să continue să funcţioneze, dar trebuie să continue şi să crească. Am avut o primă evaluare care este foarte bună. România a făcut o treabă nemaipomenit de bună în acest sens şi aş vrea să vă mulţumesc pentru toate eforturile pe care le-aţi făcut pentru a înregistra toate aceste evoluţii foarte bune, pozitive. Într-adevăr, aşa cum a spus şi domnul ministru, România are nişte graniţe externe, dar aceste graniţe externe sunt, de fapt, graniţele externe ale Uniunii Europene şi ele trebuie protejate şi România are o mare contribuţie la protejarea acestor graniţe externe", a afirmat Brunner, în conferinţa de presă, conform traducerii oficiale.

Comisarul european a apreciat activitatea depusă de ministrul Predoiu în procesul de aderare a României la spaţiul Schengen, mulumindu-i pentru contribuia acestuia care a dus la „această mare realizare a României”.

"Mă bucur foarte mult că am putut să-l cunosc pe domnul ministru, să colaborăm pe tema Schengen, ştiu foarte bine eforturile pe care dânsul le-a făcut personal pentru aderarea României la spaţiul Schengen, cred că am putea să-i spunem domnul Schengen domnului ministru. Deci, dânsul a avut un cuvânt greu de spus la nivel european, a avut o contribuţie semnificativă la aderarea României şi, de aceea, aş vrea să-i mulţumesc, încă o dată, pentru această mare realizare a României", a transmis Brunner, care face un tur al capitalelor europene în primul său an de mandat.

Potrivit acestuia, datoria Comisiei Europene este să asigure sprijin ţărilor membre, subliniind, dincolo de suportul financiar, importanţa sprijinului acordat de Agenţia Europeană pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă - Frontex.

"Avem ca parte a fişei postului, ca să spunem aşa, la nivelul Biroului comisarului, sarcina de a vă uşura cumva obiectivele pe care le aveţi de realizat în România şi la nivelul tuturor celorlalte state. Noi asta încercăm să facem, încercăm să vă sprijinim şi nu doar financiar, prin alocări, dar şi prin funcţionarea Frontex. Frontex are o prezenţă foarte mare şi o capacitate sporită în România, ceea ce este justificat, având în vedere poziţia României şi ne-am propus să continuăm această sprijinire a României în acest fel", a completat Magnus Brunner.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Comisarul european a evidenţiat continuarea combaterii migraţiei ilegale, un aspect foarte important în protecţia graniţelor UE, și a amintit problemele cu care se confrunta Europa acum 10 ani.

"Există un acord cu toate statele membre pentru a îndeplini o reformă în domeniul acordării de azil şi al migraţiei. Această reformă va continua până în iunie 2026. Trebuie să vă spun că România este fruntaşă pe calea implementării acestei reforme. Practic, este vorba despre o politică nouă în ceea ce priveşte intrarea şi ieşirea din spaţiul Schengen. Mă bucur să vă spun că noi avem, probabil, cel mai modern sistem IT din lume la punctele de trecere a frontierei în spaţiul Schengen. Avem un sistem care se bazează pe foarte multe informaţii, ştim cine intră, cine iese, preluăm date biometrice, amprente digitale, toate acestea ne ajută să efectuăm controlul la graniţe. (...) Implementarea acestei politici este foarte importantă pentru a limita accesul la graniţele UE şi ale spaţiului Schengen. Vă amintiţi cu toţii de problema migraţiei cu care ne-am confruntat în urmă cu 10 ani, de aceea este necesară implementarea acestui pact privind azilul şi migraţia pentru a limita accesul la graniţele externe. Aş vrea să vă mulţumesc încă o dată pentru eforturile depuse şi să vă spun că noi vom continua să sprijinim toate statele membre în acest efort", a menţionat comisarul Brunner.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rene Benko
1
Imperiul de 27 de miliarde de dolari care s-a făcut scrum. Cum a ajuns după gratii unul...
URMARI_EXPLOZIE_39_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Inginer structurist, despre blocul din Rahova: Ar fi avut nevoie de „operațiuni de...
Polish Border Guard officer at the Poland-Belarus border
3
Grănicerii polonezi au descoperit un tunel folosit pentru treceri ilegale ale frontierei...
profimedia-0975326545
4
Diana Șoșoacă, după ce s-a întors din Rusia: „Dacă Zelenski îndrăznește să vină în...
Lingouri de aur
5
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le...
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului
Digi Sport
Un șofer de autocar a murit, după ce autovehiculul pe care-l conducea a fost atacat cu pietre. Reacția premierului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
De ce a respins CCR legea pensiilor magistraților. Comunicat oficial
tudorel toader inquam octav ganea 20190219170334_OGN_4866-01
Tudorel Toader explică unde a greșit Guvernul la legea pensiilor...
Explozie în Rahova.
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după...
nicusor dan
Reacția lui Nicușor Dan după ce judecătorii CCR au respins legea care...
Ultimele știri
Clipe de coșmar pentru un șofer din Tulcea, după ce s-a trezit cu un șarpe pe parbriz în timp ce conducea
Ministrul Justiţiei, după decizia CCR: Mă preocupă să văd argumentele pentru a şti ce e de făcut în atingerea echilibrului social
Un cunoscut oraș turistic european interzice trotinetele electrice din cauza „haosului” de pe trotuare
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
FILE PHOTO: Demonstration of the European Union's Entry/Exit System
UE renunță la ștampila pe pașaport. Cum va funcționa noul sistem digital de control EES la granițele României
uk calatori
Britanicii vor fi fotografiați și amprentați la intrarea în spațiul Schengen, începând de duminică
ecusona al politiei romane
Se pregătește reforma MAI: Discuții despre comasări, creşterea vârstei de pensionare. Ce spune ministrul despre disponibilizări
New aircraft parking platform at Bucharest Henri Coanda International Airport, Otopeni, Ilfov, Romania - 18 Jul 2023
Trei iranieni, prinși cu documente false pe Aeroportul Henri Coadă. Încercau să intre ilegal în Schengen
EES system
România introduce noul sistem de control la frontierele externe Schengen. Cum va funcționa EES
Partenerii noștri
Pe Roz
Prinții William și Harry, distruși de scandalurile părinților. „Potopul de rufe murdare” dintre Diana și...
Cancan
Crimă în Dolj: un bărbat de 45 de ani și-a ucis soția de 39 de ani. Cui i-a spus planul macabru, înainte de...
Fanatik.ro
Cine este bărbatul misterios alături de care Simona Halep s-a afișat în Dubai. Tatăl său are o funcție...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Dezastru pentru CFR Cluj! Louis Munteanu s-a accidentat din nou! Ce probleme are atacantul lui Neluțu Varga...
Adevărul
De ce ar putea fi respinsă la CCR legea care schimbă regulile pentru pensiile private. Explicațiile unui fost...
Playtech
Calcul impozit pe locuințe 2026: exemple concrete pentru apartamente de 50, 70 și 100 mp
Digi FM
Cum s-a pregătit o tânără de 25 de ani pentru o eventuală criză globală: „Nu vreau să semăn frică. Am...
Digi Sport
Doi tineri l-au oprit pe Gigi Becali la semafor: ”Au venit pe roșu”. Decizia neașteptată: ”Ori sunt Becali...
Pro FM
Adele, fermecătoare la Marele Premiu al SUA, alături de Russell și Antonelli. Artista nu a mai apărut în...
Film Now
„Black Phone 2” cu Ethan Hawke domină box office-ul nord-american. „Un început excelent pentru al doilea...
Adevarul
Drumul spre nicăieri: cum a cheltuit guvernul lui Viktor Orban banii europeni pe un terminal logistic care nu...
Newsweek
Plata pensiilor în pericol după ce CCR nu a tăiat pensiile speciale. Economist: Scenariu de coșmar
Digi FM
Orionide 2025. Ploaia de stele atinge punctul maxim pe 21-22 octombrie
Digi World
Ce este provocarea virală "3x3 până la prânz", care promite mai multă energie și concentrare
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Kevin Costner e istorie. Fosta lui soție s-a căsătorit cu prietenul actorului, la mai puțin de doi ani de la...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan, apariție rară în public. Cei doi au fost prezenți la înmormântarea unui...