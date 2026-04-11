Prințul Harry a fost dat în judecată pentru calomnie de către fosta sa organizație caritabilă. „Arhitect al unei campanii negative”

O organizație caritabilă, cofondată de prințul Harry în memoria mamei sale, prințesa Diana, din care acesta a demisionat în urma unui conflict mediatizat, îl dă în judecată pe membrul familiei regale britanice la Înalta Curte din Londra, acuzându-l de calomnie, potrivit unor documente judiciare făcute publice vineri, anunță Reuters.

Harry, fiul mai mic al regelui Charles, a cofondat Sentebale în 2006 pentru a ajuta tinerii cu HIV și SIDA din Lesotho și Botswana, dar a demisionat din funcția de patron în martie 2025, după o ceartă cu președinta consiliului de administrație, Sophie Chandauka.

Conform unui document făcut public vineri, organizația Sentebale a depus luna trecută o plângere pentru calomnie la Înalta Curte împotriva lui Harry și a unuia dintre prietenii săi apropiați, Mark Dyer, care a fost, de asemenea, administrator al organizației caritabile.

Organizația a declarat că solicită „intervenția, protecția și reparația” instanței în urma unei „campanii mediatice negative” desfășurate începând din martie anul trecut, care a „cauzat perturbări operaționale și prejudicii de reputație organizației caritabile, conducerii acesteia și partenerilor săi strategici”.

Acțiunea a fost intentată împotriva prințului Harry și a lui Mark Dyer, identificați prin probe ca fiind arhitecții acelei campanii mediatice negative, care a avut un impact viral semnificativ și a declanșat un val de hărțuire cibernetică îndreptată împotriva organizației caritabile și a conducerii acesteia

Un purtător de cuvânt al lui Harry, ducele de Sussex, a declarat că el și Dyer „resping categoric aceste acuzații jignitoare și dăunătoare”.

„Este extraordinar faptul că fondurile caritabile sunt acum folosite pentru a intenta acțiuni în justiție împotriva chiar a celor care au construit și susținut organizația timp de aproape două decenii, în loc să fie direcționate către comunitățile pe care organizația caritabilă a fost creată să le servească”, a declarat purtătorul de cuvânt într-o declarație.

Harry a înființat Sentebale, care înseamnă „nu mă uita” în limba locală din Lesotho, în Africa de Sud, împreună cu prințul Seeiso de Lesotho, la nouă ani, după ce Diana a murit într-un accident de mașină la Paris. Prințul Seeiso și consiliul de administrație de atunci s-au alăturat, de asemenea, lui Harry în demisia din cadrul organizației caritabile atunci când a izbucnit disputa.

Citește și:

Netflix a încheiat parteneriatul cu „ducesa de Sussex” la un an după ce a lansat serialul „With Love, Meghan”

În timpul conflictului public, Chandauka l-a denunțat pe acesta și pe membrii consiliului de administrație la autoritatea britanică de reglementare a organizațiilor caritabile, invocând presupuse acte de intimidare și hărțuire.

Harry, în vârstă de 41 de ani, a declarat că ceea ce s-a întâmplat a fost „sfâșietor” și că „minciunile flagrante îi rănesc pe cei care au investit zeci de ani” în sprijinirea copiilor din Africa de Sud.

După o anchetă, Comisia pentru Organizații Caritabile a raportat în august că nu a găsit dovezi de intimidare, dar a afirmat că a existat o guvernanță deficitară și a criticat toate părțile pentru că au permis ca o dispută internă să devină publică.

Editor : C.A.